Angleterre Femmes 4 – 0 Japon

Rachel Daly, Chloe Kelly, Ella Toone et Jess Park étaient toutes sur la cible dans une élégante victoire 4-0 alors que l’Angleterre envoyait les anciens champions du monde japonais à la Pinatar Arena, renforçant encore leur position comme l’un des favoris pour la Coupe du monde de l’année prochaine.

La débutante Park, sur le banc des remplaçants, a complété le score tardivement pour mettre le brillant sur une démonstration d’attaque complètement impitoyable, alors que Sarina Wiegman a prolongé son règne invaincu en tant que manager à 25 matchs.

Le but de Daly avait donné à l’Angleterre une avance à la mi-temps et les champions d’Europe ont repris le style après la pause alors que Kelly et Toone frappaient avant que Park, 21 ans, ne termine les choses à la dernière minute des 90.

Image:

Toone, à droite, célèbre après avoir marqué le troisième but de l’Angleterre contre le Japon





Kelly, le débouché le plus impressionnant d’Angleterre, a été récompensée pour tous ses efforts en première mi-temps en balayant le centre de Beth Mead à la 53e minute, consolidant sa demande d’une place de départ régulière en l’absence de Lauren Hemp, blessée.

Ebony Salmon, une autre nouvelle venue des Lionesses, a ensuite été impliquée dans la dernière incursion de la nuit en Angleterre en fournissant le quatrième, privant Moeka Minami de possession avant de couper le ballon pour que Park ait un impact quasi instantané.

L’actualité de l’équipe d’Angleterre Sarina Wiegman a été forcée de changer avec Lauren Hemp absente, Alex Greenwood fatigué et Lucy Bronze exclue après avoir été testée positive pour Covid-19. Fran Kirby était également absent pour cause de maladie, mais l’Angleterre a montré une profondeur croissante alors qu’Esme Morgan et Niamh Charles ont fait leurs premiers départs internationaux.

Park scelle une victoire satisfaisante

Park a marqué quelques secondes après ses débuts alors que l’Angleterre remportait la victoire sur le Japon en Espagne, Wiegman félicitant son équipe pour son défi et sa démonstration de “football attrayant”.

Les Lionnes sont désormais invaincues lors de leurs 25 dernières sorties, les préparatifs pour la Coupe du monde de l’été prochain étant en bonne voie.

Le Japon, classé 11e au monde, était considéré comme un défi technique unique pour tester la détermination apparemment inébranlable de l’Angleterre, mais c’était un défi qu’ils ont relevé confortablement.

Cela a également démontré à quel point l’Angleterre est bénie avec de jeunes talents révolutionnaires – avec Salmon, 21 ans, allongé sur la frappe de Toone, avant d’orchestrer l’ouverture de Park pour marquer un arc international mémorable.

L’attaquante de Chelsea, Lauren James, était tout aussi désireuse d’impressionner et était au cœur du troisième but de l’Angleterre, en partant du milieu de terrain avant de transférer le ballon à Salmon, qui a joué une passe inversée astucieuse pour donner le coup d’envoi à Toone.

La seule déception mineure d’une soirée autrement agréable a été que l’attaquant de retour Alessia Russo n’a pas été en mesure d’étendre son patch violet devant le but, malgré un hochement de tête presque dans le centre de Kelly à la 26e minute – ne trouvant que l’extérieur du deuxième poteau.

Wiegman fait l’éloge d’un affichage “attrayant”

L’entraîneure-chef de l’Angleterre, Sarina Wiegman, s’est dite satisfaite de la façon dont son équipe s’est adaptée à la formation et aux tactiques du Japon lors de sa victoire 4-0.



L’entraîneur-chef de l’Angleterre Sarina Wiegman :

“Nous avons joué un très bon match. C’était un match très attrayant avec beaucoup de football.

“Le Japon a aussi joué au football, ce qui a donné un jeu très tactique et technique. J’ai vraiment apprécié. Ils ont joué dans une forme un peu différente de celle à laquelle nous sommes habitués, donc c’est bien de voir que nous pouvons le faire.

“J’ai vraiment aimé la façon dont nous avons résolu cela. Dans le jeu, ils l’ont également changé – nous avons dû nous adapter tout le temps. Nous avons marqué quatre buts, donc c’est vraiment bien.

“C’est bien de voir de jeunes joueuses bien jouer, elles ont très bien joué. Ce n’est que dans deux minutes donc on ne peut pas vraiment l’évaluer [Jess Park] performance mais quand tu fais tes débuts et que tu marques – je ne l’ai pas encore vue arrêter de sourire.”

Kelly: Super d’être de retour sur la feuille de match

Chloe Kelly a salué la performance de l’Angleterre et était personnellement ravie d’avoir un autre but international



L’attaquante anglaise Chloe Kelly :

“C’est une grande équipe japonaise et je pense que nous avons bien fait dans la soirée. Une belle performance d’équipe et nous y retournons mardi.

“Marquer est toujours si bon. J’ai attendu un certain temps pour cela, donc c’est génial d’être sur la feuille de match.

“Nous sommes arrivés ce soir. Nous pouvons être fiers de cette performance. Tout est un bloc de construction, nous avons encore montré notre qualité. C’est tellement génial d’être là-bas, j’apprécie vraiment mon football.”

Analyse : l’Angleterre l’équipe à battre

Image:

La Japonaise Moeka Minami défie le ballon avec l’Anglaise Beth Mead





Laura Hunter de Sky Sports :

“Une autre démonstration de pure suprématie de la part de Sarina Wiegman. Rien n’arrête l’Angleterre sous la Néerlandaise. Son bilan est phénoménal, mais, plus que cela, les Lionnes ont maintenant un air menaçant d’inévitabilité. Pas de manière arrogante, mais elles savent ils sont un formidable défi pour n’importe quel adversaire, ils sont impitoyables et sans peur.

“Les champions d’Europe viseront la domination mondiale en 2023 et, sur la base de l’histoire récente, qui doit leur refuser un tir réaliste. Ils ont conquis les champions du monde en titre des États-Unis à Wembley, et maintenant ils ont vu un autre de l’élite du jeu .

“Pendant le mandat de Wiegman, ils ont battu les quatre équipes pour remporter un trophée de la Coupe du monde. Si ce n’est pas un présage réconfortant à l’approche du tournoi de l’été prochain, je ne sais pas ce que c’est. Les attentes ne cessent d’augmenter.”

Analyse : les Lionnes ont surclassé le Japon technique

Le journaliste de Sky Sports, Anton Toloui :

“En parlant avec Sarina Wiegman après le match, elle semblait plus satisfaite de ce résultat et de cette performance qu’elle ne l’était lorsque l’Angleterre a battu les États-Unis à Wembley.

“L’exigeant entraîneur-chef était satisfait de la brutalité devant le but, d’avoir pu battre une équipe aussi technique au Japon et des jeunes joueurs qui ont eu un impact.

“Wiegman a donné les premiers départs à deux défenseurs à Niamh Charles et Esme Morgan et elle était ravie de la façon dont les deux ont joué. Son plus grand sourire, cependant, était réservé à Jess Park, qui a marqué 79 secondes après ses débuts.

“Wiegman admet qu’elle est optimiste quant à l’avenir de cette équipe anglaise – elle envisage clairement des trophées pour les années à venir.”

Et après?

Les Lionnes affronteront ensuite la Norvège à la Pinatar Arena le mardi 15 novembre, coup d’envoi à 19 heures, pour clôturer l’action internationale pour 2022 – une année qui restera dans les mémoires comme la plus satisfaisante de l’Angleterre à ce jour.