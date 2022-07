Angleterre Femmes 2 – 1 Espagne Femmes

L’étourdissement de Georgia Stanway en prolongation a couronné un retour remarquable de l’Angleterre en battant l’Espagne 2-1 pour atteindre les demi-finales de l’Euro 2022.

L’Espagne a frustré les Lionnes pendant une grande partie des 90 premières minutes. Ils ont eu le dessus sur la possession et les tirs, ainsi que sur d’autres techniques de blocage du temps pour empêcher l’Angleterre d’atteindre son plein potentiel lors d’une rencontre de mauvaise humeur à Brighton.

Ils ont également pris les devants peu de temps après la pause, le VAR refusant à l’Angleterre un premier match et un penalty en première mi-temps. La remplaçante à la mi-temps Athenea del Castillo a habilement battu Rachel Daly sur la droite, avant de couper le ballon pour Esther Gonzalez. L’attaquant espagnol ne s’est ensuite pas trompé en tirant devant Mary Earps.

C’était le premier but que l’Angleterre avait concédé à l’Euro 2022, et jusqu’à la 84e minute, elle semblait sortir tôt de son tournoi à domicile. Mais la remplaçante Ella Toone est apparue pour marquer le coup de tête d’Alessia Russo, envoyant le match en prolongation.

L’Espagne s’est sentie lésée par l’égalisation donnée car elle pensait que Russo avait commis une faute sur la capitaine Irene Parades lors de la préparation, mais ni l’arbitre Stephanie Frappart ni le VAR n’ont ressenti la même chose. La gardienne remplaçante espagnole Misa Rodriguez a reçu un carton jaune pour dissidence alors qu’elle était sur le banc.

Le pendule a continué à balancer le chemin de l’Angleterre, rugi par la foule de près de 29 000 personnes au stade Amex, alors qu’un superbe coup de Stanway a scellé la victoire. Keira Walsh a nourri son ancien coéquipier de Manchester City avant que le milieu de terrain ne déchaîne un effort imparable à 20 mètres, permettant à l’Angleterre de bien se qualifier.

“C’est définitivement un dont je suis fier. Je me souviendrai toujours d’aujourd’hui. Nous avons effectué un changement massif, massif”, a déclaré Stanway au Bbc apres le jeu. “Irréel. Cela montre juste le niveau auquel nous sommes. Nous obtenons un revers et nous revenons. Travail fait.”



L’Anglaise Ella Toone a égalisé en fin de seconde période





Les Lionnes affronteront désormais la Suède ou la Belgique lors de leur demi-finale mardi à Bramall Lane. Quant à l’Espagne, elle n’a pas réussi à franchir le stade des quarts de finale pour un troisième Championnat d’Europe consécutif.

Ce fut une première mi-temps largement prudente, aucune des deux équipes ne voulant donner l’avantage. Cependant, l’Espagne a vu le meilleur de la possession, mais a créé peu avec elle.

En 10 minutes, Ellen White a envoyé une tête volante large après un superbe coup franc de Beth Mead, bien que le drapeau de hors-jeu soit levé. Juste après, Mariona Caldentey a tiré à 20 mètres, mais elle est allée droit sur Earps.



L’Espagnole Esther Gonzalez célèbre après avoir ouvert le score pour l’Espagne





L’Angleterre pensait avoir pris les devants juste avant la pause alors que les folles célébrations de l’Amex s’arrêtaient brutalement. White convertit un coup franc à bout portant, mais le drapeau de hors-jeu était levé. VAR n’a pas annulé la décision, Lucy Bronze étant réputée avoir interféré avec le jeu depuis une position de hors-jeu.

VAR a de nouveau accepté la décision sur le terrain à l’heure alors que le grand cri de l’Angleterre pour un penalty a de nouveau été écarté. Lauren Hemp est descendue dans la surface après une rencontre avec Ona Batlle, mais l’arbitre Frappart n’a pas donné le coup de pied.



L’Angleterre s’est vu refuser des appels de pénalité après que Lauren Hemp se soit retrouvée au sol en seconde période





L’Espagne aurait pu ajouter une seconde avec une puce audacieuse de Del Castillo sur l’aile droite, forçant un arrêt de la patte d’Earps. Peu de temps après, l’Angleterre a vu deux tentatives bloquées avant que Hemp ne lance son effort au-dessus de la barre dans ce qui semblait être la quintessence de la soirée anglaise.

Mais ensuite, la riposte a commencé lorsque Toone a atteint le niveau des Lionnes avant que l’étourdissant de Stanway ne voie les Lionnes devant. L’Espagne a fait pression pour égaliser pour forcer les pénalités, mais la défense anglaise est restée ferme, les envoyant dans les quatre derniers.

La phase à élimination directe…

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Angleterre 2-1 Espagne (AET)

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Allemagne – Autriche – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Suède – Belgique – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

samedi 23 juillet

Quart de finale 4 : France v Pays-Bas – coup d’envoi 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Angleterre v Winners quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 contre Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley