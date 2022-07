Angleterre Femmes 2-1 Espagne Femmes (AET) : Sarina Wiegman salue la résilience des Lionnes lors de la victoire en quart de finale | Nouvelles du football

L’entraîneur-chef Sarina Wiegman a salué la résilience et la force de caractère des femmes d’Angleterre alors qu’elles revenaient de l’arrière pour battre l’Espagne 2-1 et revendiquer leur place en demi-finale de l’Euro 2022.

L’Espagne a dominé une grande partie du match au stade Amex et a pris une avance méritée grâce à Esther Gonzalez peu après la pause, mais la frappe d’Ella Toone à la 84e minute a forcé 30 minutes supplémentaires avant que Georgia Stanway ne frappe un superbe vainqueur en prolongation.

Ce fut un test beaucoup plus sévère pour l’Angleterre, qui a traversé la phase de groupes, marquant 14 buts sans en concéder, et Wiegman était ravi de leur performance alors qu’ils réservaient une demi-finale contre la Suède ou la Belgique.

“Je pense que je suis devenu un peu fou”, a expliqué Wiegman, qui était absent pour le dernier match de groupe de l’Angleterre et n’est revenu dans la pirogue de l’Amex qu’après avoir finalement été testé négatif au Covid-19 quelques heures avant le coup d’envoi.

“J’étais si heureux. J’ai essayé de rester calme mais c’était si serré, un match qui aurait pu aller dans les deux sens. J’étais si heureux que nous ayons gagné.

“On a fait preuve de résilience, on a montré qu’on pouvait revenir de derrière. Dès la 80e minute, on a changé de forme et marqué très vite.

“Ensuite, nous sommes revenus à cela, et en prolongation au moment où nous avons marqué, nous étions un peu meilleurs. Nous étions un peu plus frais, puis ils ont dû marquer à nouveau et poussaient.

“Pour les fans dans le stade et devant la télévision, c’était un match incroyable. Les fans ici étaient tellement derrière nous, c’était incroyable à vivre.”

Les joueurs anglais célèbrent le vainqueur de Georgia Stanway contre l’Espagne





À son retour tardif en pirogue, Wiegman a ajouté : “Pour moi, ce fut une journée folle.

“Bien sûr, c’était très excitant d’avoir ce match et tout était à propos du jeu et de l’équipe, mais j’attendais toujours ce tout petit dernier test négatif.

“Ça avait l’air bien depuis lundi, mais ça a continué. Ce matin, j’étais prêt à partir mais j’ai dû attendre, et finalement dans l’après-midi, j’ai pu y aller.

“Nous avions deux scénarios prêts, un où je restais à l’hôtel et regardais et me connectais, et celui-ci. Je suis tellement heureux d’avoir pu être ici.

“Bien sûr, j’étais vraiment content de pouvoir appeler les joueurs [at full-time]mais en tant que personnel technique, nous avons un flux de travail qui fonctionne si bien et nous sommes tellement connectés.

Georgia Stanway a marqué le superbe vainqueur de l’Angleterre





“On ne sait jamais, mais les bonnes choses auraient dû être dites de toute façon.”

La présence de Wiegman a sans aucun doute profité à l’Angleterre, ses remplacements s’avérant inspirés alors qu’Alessia Russo et Toone se sont combinées pour le but crucial de l’égalisation.

“A chaque match, les remplaçants ont eu une influence”, a-t-elle ajouté. “Cela montre la profondeur de notre équipe, l’empressement de chaque joueur à commencer ou à entrer.

“Tout le monde est également sur la même longueur d’onde tout le temps et veut faire la différence. Je suis vraiment très content de cela. Nous sommes tous solidaires, tout le monde connaît sa tâche, sinon vous ne pouvez pas faire ce que vous apportez sur le terrain.

“Je ne prends pas les décisions moi-même, nous avons un staff technique qui communique ce que nous voulons faire avant un match et pendant un match, nous parlons de scénarios – c’est aussi un travail d’équipe.”

Vilda “fier” malgré sa défaite

C’est un résultat amèrement décevant pour l’Espagne, qui ne parvient pas une fois de plus à atteindre le dernier carré d’un tournoi majeur, mais l’entraîneur-chef Jorge Vilda a insisté sur le fait qu’il était fier de la performance de son équipe.

“C’est une défaite décevante et décevante de sortir de cette compétition”, a-t-il déclaré. “S’il y a un bon moyen de perdre, je pense que c’est en jouant le genre de match que mes joueurs ont fait ce soir.

L’Espagnole Esther Gonzalez célèbre après avoir ouvert le score





“Nous sommes tous très fiers de ce que nous avons vu sur le terrain. Tout le monde s’est amélioré, nous avons tout donné. Ce n’était pas le cas et maintenant nous devons garder la tête haute et nous l’analyserons plus loin à l’avenir.

“Nous avons une très bonne équipe ici, il y a un bel avenir devant nous d’après ce que nous avons vu lors de ce tournoi. C’est une journée difficile pour nous, nous devrons simplement la digérer au cours des prochains jours et voir où nous pouvons améliorer.

“Nous avons bien fait dans de nombreux domaines, et quand il y aura de grands moments à l’avenir, nous espérons que nous pourrons éviter le genre de revers que nous avons eu cette fois-ci.”

La phase à élimination directe…

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Angleterre 2-1 Espagne (AET) – Stade Amex

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Allemagne – Autriche – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Suède – Belgique – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

samedi 23 juillet

Quart de finale 4 : France v Pays-Bas – coup d’envoi 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Angleterre v Winners quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 contre Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley