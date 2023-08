Angleterre Femmes 2 – 1 Colombie Femmes

Le but d’Alessia Russo en deuxième mi-temps a vu l’Angleterre battre la Colombie 2-1 en quart de finale de la Coupe du monde féminine, organisant une confrontation en demi-finale avec l’Australie.

Beaucoup se sont demandé comment une victoire épuisante mentalement et physiquement contre le Nigeria en huitièmes de finale affecterait les Lionnes, mais ce fut une performance bien meilleure à Sydney.

Cependant, l’Angleterre a pris du retard à la 44e minute alors que le superbe effort de Leicy Santos a vu Mary Earps battue pour la deuxième fois seulement du tournoi.

Mais une erreur calamiteuse de la gardienne colombienne Catalina Perez a permis à Lauren Hemp d’égaliser avec le dernier coup de pied de la mi-temps.

C’est une autre erreur individuelle à l’arrière qui a permis à Russo (63e) de marquer la gagnante de l’Angleterre, inscrivant son deuxième but du tournoi.

L’Angleterre s’est accrochée à son avance alors que la Colombie a fait pression pour son propre égaliseur dans la dernière demi-heure, mais a réussi à voir le match se terminer et à réserver une rencontre en demi-finale avec les co-organisateurs de l’Australie mercredi – la seule équipe à avoir battu les Lionnes. sous Sarina Wiegman.

Comment l’Angleterre a vu la Colombie

Lauren Hemp a poussé l’égalisation de l’Angleterre suite à une erreur de la gardienne colombienne Catalina Perez





La Colombie a bien commencé mais Catalina Usme, qui a marqué son vainqueur contre la Jamaïque en huitièmes de finale, a tiré directement sur Earps. À l’autre bout, la Colombie a mis son corps en jeu pour bloquer les efforts de Russo et de Hemp. En fait, ils ont bloqué si férocement que Carolina Arias a finalement été retirée sur blessure.

Les deux parties ont continué à échanger des coups et Rachel Daly a réussi deux efforts rapides. Le premier a vu une tête aller droit sur Perez, avant qu’un effort de curling juste à l’extérieur de la zone ne siffle juste à côté.

Titres de l’actualité de l’équipe L’Angleterre a effectué un changement par rapport au dernier match des 16 contre le Nigeria, avec la suspension de Lauren James remplacée par Ella Toone.

La Colombie a également effectué un changement, Manuela Vanegas revenant dans le XI après la suspension d’Ana Maria Guzman.

La Colombie a pris les devants à la 44e minute dans un moment magique de l’impressionnant Santos. Elle a récupéré le ballon près du coin supérieur droit de la zone, face à Daly, avant de balayer une belle frappe dans le coin le plus éloigné avec un Earps bondissant incapable de le retenir.

Mais les Lionnes ont bien répondu et ont égalisé avec le dernier coup de pied de la mi-temps. Perez a couru pour rencontrer la frappe initiale de Russo, mais a renversé sa collection. Alors qu’elle se précipitait pour garder le ballon à l’extérieur, le toucher de Russo a envoyé le ballon sous le gardien de but, permettant à Hemp de contourner Perez et de s’insérer dans un filet ouvert.

Leicy Santos a marqué un superbe but pour voir la Colombie devant





La Colombie a tiré un coup de semonce quelques secondes après le redémarrage – Mayra Ramirez a lancé un effort dans le côté du filet – mais les Lionnes ont de nouveau profité d’une autre erreur colombienne pour aller de l’avant.

Le marqueur de Russo n’a pas réussi à gérer un ballon en profondeur de Georgia Stanway. L’attaquant d’Arsenal s’est éloigné, prenant le ballon large avant de frapper à la maison dans le coin inférieur.

Mary Earps a fait un superbe arrêt de Lorena Bedoya en seconde période





Mais pendant la demi-heure restante, la Colombie a mis la pression. Leur meilleure chance est survenue à la 71e minute lorsque Earps a été contraint à un arrêt acrobatique à une main pour empêcher la frappe de Lorena Bedoya à distance.

Manuela Vanegas, Ramirez et Caicedo ont tous explosé en huit minutes de temps additionnel alors que la Colombie se hâtait pour égaliser, mais l’Angleterre a tenu bon pour atteindre une troisième demi-finale de Coupe du monde consécutive.

Notes des joueurs anglais Angleterre: Earps (7), Bronze (6), Bright (7), Greenwood (7), Carter (7), Daly (6), Walsh (6), Stanway (7), Toone (6), Chanvre (7), Russe (7). Sous-marins utilisés : Kelly (7 ans), Angleterre (n/a).

Et après?

L’Angleterre affrontera l’Australie en demi-finale de la Coupe du monde féminine. Le match se jouera le mercredi 16 août avec un coup d’envoi à 11h.

Quel est le programme ?

Espagne jouera Suède dans la première demi-finale se jouera alors sur 15 août à Auckland, face à l’Australie Angleterre sur 16 août au stade Accor de Sydney, qui accueillera ensuite la finale le 20 août.

Un barrage pour la troisième place se jouera la veille de la finale le 19 août à Brisbane.