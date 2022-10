Angleterre Femmes 0 – 0 République Tchèque Femmes

Une Angleterre ratée a été tenue en échec 0-0 par la République tchèque à Brighton, mettant fin à sa série de 15 victoires.

Les Lionnes ont accumulé de gros résultats sous Sarina Wiegman – dont une victoire 8-0 contre la Norvège au stade Amex pendant l’Euro – mais n’ont pas réussi à trouver un moyen de dépasser une défense têtue de la République tchèque mardi.

C’est leur premier match nul et vierge depuis qu’ils ont affronté l’Espagne lors de la Coupe Arnold Clark en février, et bien qu’ils restent invaincus sous l’entraîneur néerlandais, cela met un terme à leur impressionnante séquence victorieuse.

L’Angleterre a également eu ses chances de gagner, étant coupable d’une finition imprécise et faisant face à une équipe tchèque bien entraînée. Lauren James a frappé la barre transversale en quatre minutes, avant que l’attaquant de Chelsea ne choisisse Lauren Hemp plus tard dans la mi-temps, mais le premier tir cadré de l’Angleterre de ce dernier était directement sur le gardien de but.

Les deux meilleures occasions de la mi-temps sont cependant arrivées tardivement. Un très beau jeu entre James et Lucy Bronze sur la gauche a vu l’arrière droit de Barcelone lancer le ballon dans la surface. Chloe Kelly l’a rencontré au deuxième poteau, mais a juste détourné sa tête.

À l’autre bout, Mary Earps a effectué sa première sauvegarde du match. L’impressionnante Andrea Staskova a eu beaucoup trop d’espace pour entrer dans la surface, éraflant son tir sur le gardien alors qu’Alex Greenwood s’y glissait.

Alors que la République tchèque continuait de paraître dangereuse en contre – Katerina Svitkova de Chelsea était également une menace tout au long – c’est l’Angleterre qui a continué à voir des occasions se présenter en seconde période.

Peu de temps après la pause, Bronze a choisi la remplaçante à la mi-temps Beth Mead à droite de la surface, l’ailier trouvant Hemp avec sa croix. Cependant, l’attaquant de Man City ne pouvait que le boucler sur le haut du filet.

Le chanvre a de nouveau été impliqué à l’heure alors que l’Angleterre était incroyablement tenue à l’écart. Une balle par-dessus l’a renvoyée sur la gauche, mais sa balle à travers la surface de six mètres a touché le deuxième poteau. Fran Kirby et Demi Stokes étaient tous deux à la recherche du rebond, mais tous deux ont vu leurs tentatives bien bloquées.

Nouvelles de l’équipe Lucy Bronze a remporté sa 100e sélection en Angleterre, confirmée par Sarina Wiegman avant le match.

Ailleurs, il y a eu trois changements avec Demi Stokes, Lauren James et Ella Toone entrant dans le XI après la victoire amicale 2-1 contre les États-Unis.

Rachel Daly, Beth Mead et Georgia Stanway ont abandonné le XI, Stanway n’étant pas nommé dans l’équipe de la journée en raison d’une blessure.

Il y a ensuite eu un long arrêt autour de la marque des 70 minutes lorsque la défenseuse tchèque Gabriela Slajsova a été étirée après s’être attrapée la cheville sous elle alors qu’elle poursuivait Hemp, émergeant plus tard vers la fin du match avec l’articulation fortement attachée.

Alors que Wiegman continuait d’introduire de nouveaux joueurs – Esme Morgan faisant ses débuts en Angleterre et Ebony Salmon remportant sa deuxième sélection – l’Angleterre continuait à voir des occasions passer. Kirby a vu un magnifique tir plongeant poussé au-dessus de la barre transversale par Olivie Lukasova, avant que Mead n’envoie un effort de curling au-delà du poteau.

La République tchèque a eu quelques pauses nerveuses dans une fin frénétique et a célébré son match nul contre les champions d’Europe à plein temps. Pour l’Angleterre cependant, ce n’est pas le résultat avec lequel ils auraient voulu terminer leur camp d’octobre.

Et après?

Le prochain match international de l’Angleterre aura lieu le mois prochain. Ils se rendront à Murcie, en Espagne, et affronteront le Japon le vendredi 11 novembre avant d’affronter la Norvège le mardi 15 novembre. Les deux heures de coup d’envoi n’ont pas encore été annoncées.