Angleterre féminine : les lionnes sont chaleureusement accueillies en Australie, mais la ligne de bonus de la Coupe du monde est une distraction | Nouvelles du football

Les Lionnes ont été accueillies, bénies par la chance et les mauvais esprits ont été repoussés par une cérémonie traditionnelle Gubi Gubi, écrit la journaliste de Sky Sports News, Gail Davis.

C’est un rituel d’une tribu qui célèbre et protège la terre en préservant son avenir. Convient peut-être à l’arrivée de ce groupe de Lionnes.

Il ne fait aucun doute que cette équipe d’Angleterre reconnaît et est reconnaissante pour l’opportunité qui attend au cours des prochaines semaines en Australie.

Mais pour ce groupe, qui est entré dans l’histoire lors des Euros de l’été dernier, le succès n’a pas seulement été de gagner sur et en dehors du terrain pour eux, il s’agit pour les générations futures – d’utiliser leur plate-forme pour remporter de plus grandes victoires. Cette fois, défiant leurs propres employés, la Football Association, sur les primes de victoire en Coupe du monde.

Lucy Bronze dit qu'il est dommage que les joueuses doivent encore se battre pour des changements dans le football féminin car la question des bonus liés à la Coupe du monde n'est pas encore résolue



Un changement de règle de la FIFA pour cette Coupe du Monde verra les joueurs gagner un bonus fixe, quelle que soit la nation pour laquelle ils jouent, mais l’équipe d’Angleterre estime que la FA devrait également les récompenser.

« Je pense que beaucoup de ces problèmes se produisent dans le football féminin, pas seulement pour notre équipe. Il y a beaucoup d’équipes où les joueurs, les associations ou les équipes doivent se battre pour apporter des changements dans le jeu », m’a dit Lucy Bronze, défenseure de Barcelone et de l’Angleterre.

« C’est dommage, les femmes dans le sport et en général doivent faire ça », a-t-elle ajouté. « Mais je pense que c’est un rôle que de nombreux athlètes et de nombreuses femmes assument dans la société et dans le sport. »

Avant la Coupe du monde féminine, la question des joueuses rémunérées de manière appropriée par leurs associations respectives n'a pas encore été résolue



L’équipe a bien surmonté le décalage horaire, dit Bronze.

« Je vais bien, je dors normalement. Les filles ont très bien surmonté le décalage horaire. Nous nous sommes entraînées hier et aujourd’hui. Certaines filles essaient de faire des siestes sournoises mais nous continuons à les réveiller – avec le sourire. »

Cela donne à Bronze la chance de sortir et de découvrir ce que l’Australie a à offrir.

« Nous avons eu des kangourous sur notre balcon. Je pense que c’est une maman et son bébé. Ils sont partout où nous allons.

« C’est agréable d’interagir avec la nature. Nous avons été sur la plage et au soleil, toutes les choses associées à l’Australie.

« C’est une expérience unique qu’aucun d’entre nous n’a vécue auparavant. Nous apprécions vraiment d’être dans un pays comme celui-ci, et encore moins [getting the chance to] jouer au football ici. »

En plus du décalage horaire, le capitaine Millie Bright a réussi à se débarrasser de sa genouillère indésirable et à s’entraîner pleinement. La défenseure centrale est hors de combat depuis qu’elle s’est blessée au genou en jouant pour Chelsea contre Lyon en Ligue des champions en mars.

Seule Katie Robinson n’a pas participé à la session principale, qui s’est déroulée devant 3000 fans. Elle s’est entraînée seule par précaution pour un problème de cheville.

Rob Dorset de Sky Sports News explique la querelle entre les Lionnes et la FA sur les bonus de la Coupe du monde



Compte tenu de ce qui se passe dans les Cendres et de la rivalité féroce entre l’Angleterre et l’Australie, est-ce que Bronze est surpris par la chaleur de l’accueil ?

« Ça a été bien. Je ressens une bonne connexion avec les Australiens bien que nous ayons cette rivalité dans de nombreux sports.

« Cela nous aide à nous connecter et à leur parler, et nous avons rencontré beaucoup de gens non seulement aujourd’hui, mais autour et ils ont dit que l’Angleterre était leur équipe n ° 2, nous prendrons cela. »

Bien que cela puisse bien changer si les deux se rencontrent dans les dernières étapes du tournoi.

« Je peux imaginer que ce sera un match qui va de pair, beaucoup de filles australiennes jouant en Angleterre et en Europe et elles ayant Sam Kerr. Cela pourrait faire un match très intéressant », a déclaré Bronze.

Les hôtes du Dub Mollie et Rosie Kmita ont décomposé les six premiers buts que Sam Kerr a marqués pour Chelsea en Super League féminine cette saison



Il y a beaucoup de football à jouer avant de commencer par un match à huis clos contre le Canada le 15 juillet. Ensuite, c’est à Brisbane pour le match d’ouverture de la Coupe du monde de l’Angleterre contre Haïti une semaine plus tard.

Les anciens de Gubi Gubi ont remis les numéros de maillot officiels des joueurs et ont ainsi transmis leurs valeurs spirituelles de courage, d’amitié, d’empathie, de résilience, quelque chose qui a été inculqué à cette équipe par Wiegman qui a eu le dernier mot.

« Nous espérons qu’au cours des prochaines semaines, vous apprécierez de nous regarder », a déclaré Wiegman.

« Peut-être que vous nous encouragerez, et nous ferons de notre mieux pour aller le plus loin possible car nous sommes venus ici avec un rêve et nous aimons vraiment réaliser nos rêves. »

Le prince William et Millie Bright affrontent Mary Earps et Rachel Daly dans un match de baby-foot alors que les Lionnes se préparent pour la Coupe du monde



Quand et où aura lieu la Coupe du monde féminine 2023 ?

Le tournoi de cette année aura lieu à Australie et Nouvelle-Zélande ce qui en fait la toute première Coupe du monde féminine co-organisée.

Le tournoi commence le 20 juillet la finale ayant lieu le 20 août dans Sidney au stade Accor.

Le Etats-Unis sont les champions en titre et cherchent à devenir la première équipe de l’histoire de la compétition à remporter le tournoi trois fois de suite.