Angleterre Fauteuil roulant 62-48 France: Tom Halliwell mène de front alors que les hôtes complètent le triplé des victoires internationales de mi-saison à domicile | Actualités de la Ligue de Rugby

Le Français Guillaume Mautz est taclé par l’Anglais Seb Bechara

L’Angleterre en fauteuil roulant a réalisé un triplé de victoires à domicile lors des internationaux de mi-saison avec une victoire 62-48 contre la France au Manchester Basketball Center.

Cela faisait suite aux victoires des femmes et des hommes d’Angleterre lors de la double tête au stade Halliwell Jones samedi, contre la France et les All Stars des nations combinées respectivement – ​​un tonique opportun pour les trois équipes anglaises dans leurs préparatifs pour la Coupe du monde de rugby plus tard cette année. .

Tom Coyd, l’entraîneur-chef de l’Angleterre en fauteuil roulant, a déclaré: « C’était le match dont nous avions besoin – merci à la France de nous avoir mis sous pression et à nos joueurs d’avoir répondu de la bonne manière.

« C’était une autre grande occasion pour la Wheelchair Rugby League, notre premier direct international sur Sky Sports, et nous sommes ravis d’avoir clôturé un bon week-end pour l’Angleterre.

« Ces matchs étaient importants pour les trois équipes en tant que point de contrôle à quelques mois de la Coupe du monde. Nous avons hâte que le tournoi commence et nous espérons que les supporters anglais ressentent la même chose. »

L’Angleterre avait subi une défaite 2-0 à domicile l’automne dernier contre la France, championne du monde en titre.

Mais ils ont rebondi pour reconquérir le Trophée Fassolette-Kielty, du nom des deux pères fondateurs de la Wheelchair Rugby League, avec une performance maîtrisée avec 11 essais.

Tom Halliwell des Leeds Rhinos a mené de front et a marqué deux d’entre eux, avec Seb Bechara des Catalans Dragons et les coéquipiers des London Roosters Joe Coyd et Lewis King récoltant également des doubles.

L’Anglais Nathan Collins est taclé par le Français Damien Dore

Nathan Collins de Leeds, Declan Roberts des Wigan Warriors et Rob Hawkins des Halifax Panthers ont partagé les trois essais restants, Collins réalisant six conversions pour un total personnel de 16 points et Roberts inscrivant trois buts.

L’exceptionnel capitaine français Lionel Alazard de Montauban a marqué 30 de leurs points avec trois essais et neuf buts, avec leurs autres essais venant de Thomas Duhalde, Damien Dore et Florian Guttadoro (deux).

Il y aura un autre affrontement anglo-français samedi prochain, alors que les Dragons catalans affronteront les Rhinos de Leeds lors de la finale de la Betfred Wheelchair Challenge Cup à Hull – ce qui signifie que Bechara affrontera ses coéquipiers anglais Halliwell, Collins et Josh Butler.

L’Anglais Lewis King marque le deuxième essai

Lors de la victoire, le capitaine anglais Halliwell a déclaré: « C’est incroyable de remonter à 2019 depuis que nous les avons battus pour la dernière fois.

« Nous ne pouvons pas trop planer et nous ne pouvons pas trop profiter de celui-ci. Évidemment, nous allons en profiter ce soir, mais nous devons nous faire visser la tête et nous préparer pour novembre lorsque nous jouerons probablement ces encore dans le [World Cup] final. »

Il a ajouté: « Nous allons probablement revoir les 20 dernières minutes – nous avons laissé passer trois essais bon marché et c’était probablement beaucoup plus proche que ce que cela aurait dû être, pour être honnête. Mais nous aurons un examen, examinerons les domaines que nous fait du bien et du mal, et va t’en et travaille-les au camp. »

L’Angleterre essaie : Bechara 2, King 2, Halliwell 2, Coyd 2, Roberts, Collins, Hawkins ; buts Collins 6, Roberts 3.

La France essaie : Alazard 3, Guttadoro 2, Duhalde, Dore ; buts Alazard 9; Drop Goals Duhalde, Guttadoro.