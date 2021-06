Angleterre-Écosse gros dans l’Euro 2020 et étant la plus ancienne rivalité internationale du football

Le plus ancien match international du monde ne s’est jamais senti aussi vivant. Vendredi soir dans le groupe D de l’Euro 2020, l’Angleterre affronte l’Écosse à Wembley, la 115e édition d’une rivalité remontant à 1872.

L’équipe de Gareth Southgate a le luxe de l’avantage à domicile et le confort créé par la victoire lors de son premier match contre la Croatie. Ils ont des projets pour remporter l’Euro 2020, tandis que l’Écosse est plus soucieuse de prolonger son séjour lors d’une première grande finale en 23 ans. Après la défaite 2-0 de lundi contre la République tchèque, les Écossais seront sur le point de sortir s’ils perdent sans doute dans le seul endroit où cela leur ferait plus de mal que n’importe quel autre.

C’est un concours à la fois pour les âges et pour l’ici et maintenant, avec des passions de longue date alimentées par le désir de l’Angleterre de maintenir le statu quo et l’Écosse en quête d’une nouvelle validation, le contexte sportif reflétant les tensions politiques au sein du Royaume-Uni.

La rencontre de vendredi contribuera grandement à façonner le destin footballistique de ces deux équipes cet été : des voisins sur une trajectoire de collision qui s’est avérée à l’origine le catalyseur du football international tel que nous le connaissons.

L’histoire

L’Association anglaise de football a emmené une équipe à Partick lors du premier match international officiel le 30 novembre 1872. Il a terminé 0-0, mais le match deviendrait un événement annuel, l’Écosse remportant neuf des 13 premières rencontres, y compris de gros scores. de 7-2, 6-1 et 5-1.

En 1937, 149 415 personnes se sont rassemblées à Hampden Park – alors la plus grande affluence jamais enregistrée dans un stade de football – pour voir l’Écosse gagner 3-1. Un an après que l’Angleterre a remporté sa seule Coupe du monde en 1966, l’Angleterre a battu l’Écosse 3-2 à Wembley et s’est sacrée « championne du monde ».

Il y a eu des rencontres plus récentes dans un record global qui lit l’Angleterre 48 victoires, l’Écosse 41 victoires et 25 nuls. L’Angleterre a battu un match aller-retour 2-1 au total pour se qualifier pour l’Euro 2000, et leur dernière rencontre a eu lieu en juin 2017, lorsque Harry Kane a marqué un but égalisateur dans les arrêts de jeu pour arracher un match nul 2-2 lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde. .

Mais c’est l’Euro 96 qui établit les parallèles les plus forts avec cet été, survenant précisément 25 ans après le dernier tournoi écossais dans lequel ils ont affronté l’Angleterre lors du deuxième match à Wembley.

La toile de fond de l’Euro ’96 et maintenant

Le manager de l’Ecosse à l’Euro 96, Craig Brown, une fois décrit comment il soupçonnait que le commentateur de la BBC, John Motson, agissait comme un « espion » pour son homologue anglais Terry Venables en regardant leurs séances d’entraînement. Brown a révélé qu’il avait par conséquent changé les coups de pied arrêtés de l’équipe, élaborant différents plans avec des preneurs alternatifs, de sorte que toute information transmise était « un non-sens total ». C’était peut-être le « Spy-gate » original, mais sans doute même pas l’aspect le plus ridicule de l’accumulation.

Les supporters écossais se sont rendus à Londres avant le match de vendredi contre l’Angleterre, avec environ 3 500 spectateurs attendus pour le match du groupe D à Wembley. Craig Williamson/Groupe SNS via Getty Images

Le chanteur et fan de football Rod Stewart s’est même entraîné avec l’Écosse avant le tournoi. Stewart a également été photographié en train de prendre un verre dans un café en plein air d’Epping avec le milieu de terrain anglais Paul Ince quelques jours seulement avant le début du tournoi, et peu de temps après le tristement célèbre jeu de boisson « chaise de dentiste » à Hong Kong, qui avait embourbé les hôtes dans la controverse avant qu’un bal ne soit donné un coup de pied.

Il n’y a pas eu de telles distractions hors du terrain dans la préparation de la rencontre de vendredi; en fait, les deux pays ont accepté de se mettre à genoux avant le coup d’envoi vendredi en signe de solidarité dans la lutte contre les inégalités raciales. Cependant, le terrain d’entente politique n’est pas disponible, ce qui met à rude épreuve les relations entre les deux pays.

Le Parti national écossais continue de faire pression pour un deuxième vote référendaire pour quitter le Royaume-Uni, avoir perdu en 2014, en grande partie au motif que les circonstances ont changé après qu’une majorité d’Écossais a voté pour rester dans l’Union européenne en 2016, mais ils ont été contraints de partir en raison des résultats obtenus ailleurs.

De nombreux Écossais ont le sentiment que leur voix n’est pas entendue, bien qu’environ 3 500 membres de l’armée tartan fassent de leur mieux pour changer cela vendredi soir.

Comment s’organisent les équipes ?

Le fossé de qualité entre la Premier League et la Premiership écossaise se reflète dans une certaine mesure dans les deux équipes, certainement en termes de force en profondeur. Pourtant, l’Écosse compte deux excellents arrière gauche à Liverpool Andy Robertson et Kieran Tierney d’Arsenal – ironiquement une position dans laquelle l’Angleterre a joué un arrière droit, Kieran Trippier, pour leur premier match du Groupe D – tandis que Scott McTominay offre un pedigree prouvé résultant de son émergence. à Manchester United.

La forme préférée de Steve Clarke en 5-3-2 les rendra difficiles à briser, et cela pourrait être un problème pour une équipe anglaise qui a longtemps manqué d’un milieu de terrain pour donner le tempo à son passage, comme le Hollandais Frenkie De Jong ou le Croate Luka Modric. Pourtant, l’Angleterre a la puissance de feu dont l’Écosse ne peut que rêver et Southgate s’attendra à ce que sa qualité supérieure soit révélatrice, d’autant plus qu’elle peut jouer sans la même pression pour obtenir un résultat après avoir remporté son premier match d’un Championnat d’Europe pour la première fois de son histoire.

Qui pourrait offrir un autre moment « Paul Gascoigne » ?

L’été 1996, dont on se souvient avec émotion en Angleterre, a tourné en l’espace de 60 secondes. L’équipe anglaise de Terry Venables menait l’Écosse 1-0 lorsque Gary McAllister a écopé de son penalty à la 78e minute. L’Angleterre a lancé le ballon sur le terrain et lorsque Darren Anderton a glissé une passe en avant pour Paul Gascoigne, l’histoire était écrite. Gascoigne a levé le ballon au-dessus du défenseur Colin Hendry avec son pied gauche et a dépassé le gardien de but Andy Goram avec son droit.

C’est un moment emblématique qui a résonné en raison de la symétrie soignée de l’Euro 2020 avec l’Euro 96, et il y a eu un désespoir naturel d’oindre une « nouvelle Gazza » cet été.

Phil Foden de Manchester City a dû supporter des comparaisons élevées avec de nombreux grands du jeu au début de sa carrière et ne s’est guère rendu service à cet égard en se teignant les cheveux pour ressembler à la blonde peroxyde que Gascoigne portait pendant ce tournoi. Il a presque livré dans les six minutes du match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie, frappant l’intérieur du poteau avec un effort de curling du pied gauche, mais a finalement refusé un but qui aurait porté l’hyperbole autour de lui à un autre niveau.

L’Angleterre possède la deuxième équipe la plus jeune de ces finales – leur âge moyen de 25,2 ans n’est battu que par la Turquie, à 24,9 ans par joueur – et la gamme d’options offensives est clairement leur plus grande force. Mais la frappe gagnante de Raheem Sterling contre la Croatie était le premier but de cette équipe jamais marqué lors d’un Euro. Harry Kane a remporté le Soulier d’or lors de la dernière Coupe du monde, mais une véritable star créative dans le moule gascoigne n’a pas encore émergé de plusieurs candidats prometteurs.

Foden reste le candidat évident compte tenu de sa saison décisive à Manchester City, mais Jack Grealish a avancé son cas lors des deux matchs de préparation de l’Angleterre et a été malheureux de ne pas jouer contre la Croatie. Grealish a la force de la personnalité et un fanfaron sur le ballon semblable à Gascoigne, offrant une invention différente de l’approche plus directe de Sterling ou Jadon Sancho, dont ce dernier n’était pas non plus dans l’équipe de 23 joueurs contre la Croatie.

L’inclusion de Mason Mount dans un milieu de terrain à trois avec Declan Rice et Kalvin Phillips peut sembler conservatrice étant donné la clameur d’inclure Grealish, Foden et d’autres, mais la star de Chelsea offre une discipline sans ballon que Southgate valorise, ainsi que la capacité de transition rapidement pour offrir une réelle menace dans le dernier tiers. Si l’équilibre permet l’éclat, le milieu de terrain de Chelsea sera difficile à laisser de côté.

Cette pléthore d’options contraste fortement avec l’Euro 96, lorsque l’Angleterre dépendait d’un mercuriel de 29 ans qui faisait face à des points d’interrogation après avoir raté 15 mois avec une jambe cassée.

« Gazza n’est plus un gros imbécile ivre », écrivait le Daily Mirror au lendemain de la victoire de l’Angleterre sur l’Ecosse. « C’est en fait un génie du football. » Tel est l’impact qu’un match Angleterre contre Écosse peut avoir.