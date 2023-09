Angleterre contre Sri Lanka : troisième match international de cricket féminin d’une journée – en direct

Nous avons des nouvelles. Raf rapporte que les vadrouilles et les seaux sont sortis et que certaines couvertures ont été retirées.

Envoyez-moi vos réflexions sur la saison, les meilleurs jeunes joueurs sur votre radar, les meilleures recettes, etc. Il n’y a que moi et le chien sur le canapé.

Blaze aurait certainement besoin de Nat Sciver-Brunt et Tammy Beaumont car, comme l’explique le graphique, si les Vipers gagnent, ils seront probablement en tête avec NRR. Terminer premier est un énorme avantage car cela confère une progression automatique vers la finale le 24 septembre – les deuxième et troisième doivent s’affronter lors d’un barrage.

Nous obtenons un gros plan des couvertures. Ils sont beiges, brillants et humides. Un spectateur patient est assis sous un parapluie rose. L’attente pourrait être longue. Cinq heures et huit minutes est notre limite pour un match à 20. Si nous obtenons un jeu, ce serait le 100e ODI de Nat Sciver-Brunt.

Les prévisions sont mauvaises jusqu’en fin d’après-midi et la pluie est constante. Ciel gris et brume tout autour en ce moment. Le jeu semble peu probable – nous devrions réaliser 20 overs par équipe pour constituer un match.

il y a 2 heures 07.01 HAE Préambule

Bonjour! Aujourd’hui, la série a mis la main sur Grace Road pour le troisième et dernier ODI contre le Sri Lanka. Portant une fierté blessée après avoir perdu la série T20, l’Angleterre a sauté le premier match, une raclée par sept guichets tandis que la pluie a gâché le second. Ils auront hâte de finir en beauté… le jeu commence à 12h30, alors prenez votre déjeuner tôt et rejoignez-nous. E-mails reçus avec joie et gratitude !