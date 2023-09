Angleterre contre Sri Lanka : premier match international féminin d’une journée – en direct

Chamari Atapahthu, qui, d’après mon expérience limitée, a toujours l’air de planifier une fête, est plus qu’heureuse de frapper en premier, affirmant que les conditions sont « vraiment bonnes pour frapper ». Mais elle fait aussi preuve d’un peu d’acier, laissant de côté deux membres du onze historique de l’autre soir. Sugandika Kumari et Inoshi Fernando cèdent la place à Oshadi Ranasinghe et Achini Kulasuriya.

Si c’est un nouveau jour, ce doit être une nouvelle série. A peine les hommes sont-ils passés des T20 aux ODI que les femmes doivent le faire aussi. La différence est que l’histoire a été écrite dans les T20 féminins. Le Sri Lanka a battu l’Angleterre pour la première fois dans une série bilatérale féminine de ballon blanc et ils l’ont fait avec style, avec leur capitaine et joueuse vedette, Chamari Atapaththu, en tête.

Le moment où ils ont remporté le troisième match et scellé la série était si bon que je me suis retrouvé à le filmer à la télé. Toute l’équipe a couru vers le milieu pour rejoindre les deux frappeurs qui les avaient fait franchir la ligne. Vous auriez pu éteindre les projecteurs du Derby et éclairer le sol avec leurs sourires.

Les Sri Lankais méritaient sûrement plus de deux jours pour se réjouir de leur exploit, mais le calendrier est impitoyable et il leur faut maintenant recommencer. Ce match à Chester-le-Street est le premier des trois ODI qui se dérouleront sur six jours seulement, les autres matchs suivant mardi et jeudi.

Pour l’Angleterre, c’est une chance de rédemption. Ils retrouveront Tammy Beaumont, et elle trouvera peut-être l’ouverture du bâton plus facile que ce qu’elle a dû faire dans la série T20 – en commentant les difficultés de ses coéquipières. Vont-ils continuer à se laisser décourager par les fileurs ? Ou vont-ils creuser profondément et se réaffirmer ? Nous verrons à partir de 11h BST. Je serai de retour vers 22h35 avec des nouvelles du tirage au sort et des équipes.