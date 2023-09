Angleterre contre Sri Lanka : premier international de cricket féminin T20 – en direct

1er au dessus : Angleterre 12-0 (Wyatt 6, Bouchier 6) Le sertisseur du bras gauche Udeshika Prabodhani prend le nouveau ballon et obtient un peu de swing précoce : Bouchier frappe au milieu du guichet pour un simple pour commencer. Wyatt obtient un lancer complet et traverse les couvertures pour quatre – bien rangé. Trois simples suivent avant que Bouchier ne s’étire pour lancer le ballon vers le sol pour sa première limite.

Quelques autres nouvelles d’Angleterre : Lauren Bell manque le match de ce soir et le deuxième T20I pour cause de maladie.

Ugh, j’espère que ça s’éclaircit. Quoi qu’il en soit, les experts – Butcher, Beaumont et Greenway – ont chanté les louanges de Danni Wyatt, qui a été le meilleur buteur d’Angleterre dans les Ashes T20I et a ensuite réalisé un excellent Hundred.

il y a 2 heures 12h30 HAE Préambule

Bonjour à tous et bienvenue dans la couverture de l’ouverture du T20I entre l’Angleterre et le Sri Lanka à Hove !

C’est un nouveau départ pour l’équipe de Heather Knight ; un cycle Ashes est terminé et il y a un peu d’expérimentation en jeu, avec la prochaine grande nouveauté à l’horizon, la Coupe du monde T20 de l’année prochaine au Bangladesh. Sophia Dunkley s’est reposée pour les T20I et les ODI, tout comme Sophie Ecclestone avant de se luxer l’épaule. Nat Sciver-Brunt a également bénéficié d’une pause avec ces trois T20I, mais elle sera de retour pour les 50 ans et plus.

Alors, qui sont les nouveaux venus ? Mahika Gaur, âgé de seulement 17 ans, est un grand rapide du bras gauche qui a été choisi sur une promesse brute, tandis que Bess Heath, le frappeur de 22 ans des Northern Diamonds, est capable de donner au ballon un coup plus que décent au milieu. commande. Les deux ne sont pas plafonnés ; tous deux participeront aux deux étapes de la visite du Sri Lanka. Avec Dunkley absent, Maia Bouchier remplacera Danni Wyatt en tête de l’ordre dans ces T20I, et elle les a bien frappés : 268 points à 38,28 tout en frappant à 135 ont aidé Southern Brave à remporter cent gloire après ses deux coureurs précédents. finitions.

Ce n’est pas la journée la plus belle à Hove et les prévisions ne sont pas extraordinaires, mais espérons juste, hein. Voilà pour lancer un jeu, et un bon aussi.

Je serai là pour vous guider jusqu’à la fin. Envoyez-moi un e-mail/DM pour discuter de tout ce dont vous avez envie !