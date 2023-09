Angleterre contre Nouvelle-Zélande : quatrième match international de cricket masculin d’une journée – en direct

il y a 5 mois 08h19 HAE 10e au-dessus : Angleterre 56-1 (Malan 36, Root 4) Après cette grande victoire, Southee est remplacé par Ben Lister. Son angle du bras gauche s’associe à la pente pour envoyer le ballon à travers Root, qui tente de le renvoyer d’où il vient et ne réussit qu’à obtenir une encoche, juste à côté du glissement. Malan obtient également une entaille, mais c’est un bord intérieur épais qui vaut quatre. L’un de ces frappeurs est en forme et en chance, et l’autre ne l’est pas. Le Powerplay se termine avec l’Angleterre peut-être de peu devant, en raison de la perte d’un seul guichet, même si cela aurait facilement pu être plus.



il y a 9 mois 08h15 HAE 9e au-dessus : Angleterre 48-1 (Malan 30, Root 2) Dernières nouvelles du camp anglais : Joe Root a fait un run ! Il joue le coup qu’il a tenté en premier – sur la piste, en fouettant jusqu’à la jambe – et obtient un simple pour cela. Mais ensuite il manque une autre rampe. Il récupère pour ramasser un autre single avec un coup d’œil de jambe. Pas de bébé.



il y a 13 mois 08.11 HAE 8e au-dessus : Angleterre 45-1 (Malan 29, Root 0) Quelqu’un doit relancer l’Angleterre, et Malan comprend le message. Face à Southee, il frappe une force carrée, un flick-pull et un cover drive rauque… trois quatre d’affilée ! Il a couru jusqu’à 29 sur 25 balles. Mauvaise nouvelle pour la Nouvelle-Zélande : Daryl Mitchell s’est luxé un doigt en prenant cette prise pour se débarrasser de Jonny Bairstow. J’espère qu’il est capable de frapper.

Mis à jour à 08h12 HAE

il y a 17 mois 08.07 HAE 7e au-dessus : Angleterre 33-1 (Malan 17, Root 0) Root reçoit cinq balles face, mais cela n’aide pas. Henry est toujours sur place et Root n’est pas trop difficile à attacher pour le moment. Frustré, il tente son nouveau coup favori, la rampe, et le rate. Il y a un grand attrait lorsque le ballon touche quelque chose et passe jusqu’à Tom Latham, mais l’arbitre estime que c’était un pad et il a raison. Root n’en a aucun sur sept.



il y a 22 mois 08.02 HAE 6e au-dessus : Angleterre 32-1 (Malan 16, Root 0) Southee a presque réussi à obtenir Malan LBW avec un coup qui lui a frappé, mais il est sauvé par la pente car le ballon en fait trop. Et il a peut-être aussi une entaille… Root, encore une fois avec une seule balle à affronter, parvient cette fois à frapper dessus – le bout de la batte. C’est fascinant de voir un joueur aussi fluide et hors de forme.



il y a 26 mois 07h58 HAE 5e au-dessus : Angleterre 28-1 (Malan 13, Root 0) Voici donc Joe Root, le frappeur senior de l’Angleterre – et, dernièrement, leur maillon le plus faible. Il a réalisé précisément dix courses dans cette série. Il passe directement à l’attaque, fait un pas en avant pour fouetter la jambe, mais ne parvient pas réellement à frapper la balle. Bien joué, Matt Henry (3-0-13-1).

Mis à jour à 07h58 HAE

il y a 30 mois 07h54 HAE GUICHET! Bairstow c Mitchell b Henry 13 (Angleterre 28-1) Après tous ces surnoms bizarres, Bairstow tombe dans un état standard. La précision d’Henry porte ses fruits alors que Dary Mitchell réalise une prise nette et basse. C’est à vérifier par le troisième arbitre mais c’est propre. Jonny Bairstow, de l’Angleterre, quitte le terrain après avoir été congédié par Matt Henry, de la Nouvelle-Zélande. Photographie : Kirsty Wigglesworth/AP

Mis à jour à 07h56 HAE

il y a 34 mois 07h50 HAE 4e au-dessus : Angleterre 26-0 (Bairstow 12, Malan 12) Enfin, un ballon sur les jambières, de Southee à Malan : deux leg-byes. Et un autre : quatre courses, coupées jusqu’à la Taverne. Avant cela, il y a eu un autre gros avantage en boucle de la part de Bairstow, qui semble déterminé à se faire prendre quelque part entre la couverture et le tiers profond. Un email! « Quelles sont les chances », se demande Matt Doherty, « qu’Harry Brook marque un papa cent ? » Je suppose que vous avez raison – assez élevé… bien qu’il soit un marchand du tout ou rien, et récemment il est passé du tout à rien. Pourtant, à mon avis, cela vaut bien une place dans l’avion pour la Coupe du monde.

Mis à jour à 07h51 HAE

il y a 39 mois 07h45 HAE 3e au-dessus : Angleterre 19-0 (Bairstow 11, Malan 8) Un autre tir lâche de Bairstow, encore deux points. Il souffle vers Henry, enlevant sa main inférieure du bâton et ricanant par-dessus le point arrière. Encore une fois, il localise ensuite le milieu de la batte, ajoutant un deux et un simple. Les quilleurs ne se sont pas égarés une seule fois sur les patins, et ils sont toujours allés courir avec une balle. « Cela a l’air d’un très, très bon pitch », a déclaré Kumar Sangakkara il y a quelques minutes. Et il devrait le savoir : c’est un ancien président du MCC.



il y a 44 mois 07h40 HAE 2e au-dessus : Angleterre 14-0 (Bairstow 6, Malan 8) De Nursery End, c’est Tim Southee. Dawid Malan montre à quel point il est bon en descendant la piste et en couvrant quatre positions en montée. Il laisse la balle suivante, puis accélère celle d’après pour quatre autres, pour couvrir la droite. Malan a-t-il oublié qu’il est censé démarrer lentement ?

Mis à jour à 07h41 HAE

il y a 47 mois 07h37 HAE 1er au-dessus : Angleterre 6-0 (Bairstow 6, Malan 0) Jonny Bairstow était absent dès le premier ballon du match de mercredi et il a failli recommencer ! Matt Henry trouve suffisamment de swing pour tracer un bord d’attaque, qui boucle juste assez haut pour échapper à l’homme dans le ring à couvert. Ils en courent deux et Bairstow trouve le milieu de la batte avec la balle suivante, avec un drive net.



il y a 1h 29h00 HAE L’été anglais a officiellement perdu l’intrigue. Avant, nous pouvions compter sur lui pour offrir un ciel gris, de la bruine et une température constante de 16°C/61F. Cette année, nous avons eu une canicule en juin, une mousson en juillet, un mélange en août et une autre canicule en septembre, qui se poursuit aujourd’hui. Le ciel est bleu, l’air est chaud, les robes d’été sont en place et il se peut même qu’il y ait un étrange membre du MCC sans sa veste.



il y a 1h 07h24 HAE Stokes n’en fait pas assez pour garantir sa place. Difficile, mais il faut maintenir les normes – Rick Burin (@rickburin) 15 septembre 2023



il y a 1h 07h10 HAE Equipes au complet : les deux Angleterre 1 Jonny Bairstow, 2 Dawid Malan, 3 Joe Root, 4 Harry Brook, 5 Jos Buttler (capitaine, wkt), 6 Moeen Ali, 7 Liam Livingstone, 8 Sam Curran, 9 David Willey, 10 Brydon Carse, 11 Reece Topley. Nouvelle-Zélande 1 Will Young, 2 Devon Conway, 3 Henry Nicholls, 4 Daryl Mitchell, 5 Tom Latham (capitaine, wkt), 6 Glenn Phillips, 7 Rachin Ravindra, 8 Kyle Jamieson, 9 Matt Henry, 10 Tim Southee, 11 Ben Lister.



il y a 1h 07.08 HAE Les équipes en bref : Nouvelle-Zélande Le public manque également le joueur vedette néo-zélandais de cette série, Trent Boult. Rotation, rotation. Il cède la place à son ancien pote Tim Southee, et Lockie Ferguson est remplacé par Matt Henry.



il y a 1h 07h05 HAE Les équipes en bref : Angleterre Stokes est tombé ! Buttler laisse de côté les deux stars de la victoire à The Oval, Stokes et Woakes, ainsi que Gus Atkinson. C’est frustrant pour la foule, mais ils sont tous expulsés. Viennent Harry Brook, David Willey et Brydon Carse. Toujours pas de Jason Roy.



il y a 1h 07.03 HAE Tirage au sort : l’Angleterre gagne et bat Jos Buttler remporte le tirage au sort et a l’impression d’être le premier à frapper, ce qui s’est plutôt bien passé mercredi.