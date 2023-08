Angleterre contre Nouvelle-Zélande : premier international de cricket masculin T20 – en direct

12e au-dessus : Nouvelle-Zélande 80-5 (Santner 5, Phillips 22) Mitchell Santner est le nouveau frappeur et il traverse les couvertures pendant quatre pour sortir du but.

11e au-dessus : Nouvelle-Zélande 74-4 (Phillips 21, Mitchell 7) Carse revient après une courte pause à mi-parcours, et la Nouvelle-Zélande s’en sort avec un – Livingstone lance depuis un point profond tandis que Phillips en poursuit deux et un coup direct du côté du gardien aurait été éliminé. Full de Carse et Phillips descendent le sol pendant quatre.

Moeen Ali arrive à virevolter à l’autre bout et Phillips effectue un long saut… mais ne peut en attraper qu’un seul. Chapman et Phillips échangent des célibataires avant que Moeen ne dévoile une beauté ! Autour du guichet du gaucher, le ballon plonge et se redresse pour renverser le moignon de Chapman. Mo Vintage.

7e au-dessus : Nouvelle-Zélande 46-3 (Phillips 1, Chapman 10) Adil Rashid entre dans la mêlée et Chapman devient immédiatement grand, voyant le vol et se balançant fort au-dessus du midwicket pendant six. Rashid répond avec quelques points avant qu’un petit google soit giflé en long pour un. Phillips prend le large avec le dernier ballon du over.

Wood continue et Seifert le place au coin d’une jambe fine pour quatre. Et puis un autre guichet ! Autour du guichet de l’armateur gauche, un coupeur et les moignons de Seifert sont secoués après qu’il ait été en avance sur le tir. Un bon retour d’Angleterre ça.

5e au-dessus : Nouvelle-Zélande 31-2 (Seifert 5, Phillips 0) Arrive Glenn Phillips, un excellent frappeur et, très probablement, le meilleur voltigeur du cricket mondial. Carse clôture une autre amende, n’en obtenant que deux et prenant le guichet du dangereux Allen.

3e au-dessus : Nouvelle-Zélande 25-0 (Conway 3, Allen 20) Luke Wood est éliminé et il est temps pour Carse de faire ses débuts. 87 mph, c’est ce que le speed gun a à dire à propos de ses trois premières livraisons alors qu’Allen ne parvient pas à récupérer le ballon. Un single pour Allen est suivi d’un bye pour Conway, et un point termine un bon premier au format pour Carse.

2e au-dessus : Nouvelle-Zélande 23-0 (Allen 19, Conway 3) Sam Curran commence de l’autre côté, et Conway en récupère deux avec sa première balle avant que Curran n’envoie un large côté jambe. Un soupçon de swing de la part de l’armateur gauche alors qu’Allen frappe une ligne droite, et c’est plus calme puisque la Nouvelle-Zélande n’en récupère que cinq.

il y a 1h 13h08 HAE

1er au-dessus : Nouvelle-Zélande 18-0 (Conway 0, Allen 18) Quelques points pour commencer alors qu’Allen siffle et rate. Mais ensuite, le droitier en obtient un à droite, très à droite : il en voit un plein, sans swing, et l’écrase longuement pour six. Le grand vieux a frappé ça. Et puis un tirage pour six de plus ! Dos à dos d’Allen alors que Luke Wood est court.

Faites trois six au rebond ! Short encore de Wood et Allen répète le tour, le tir tiré envoyant le ballon jusqu’au bout. Les arbitres sont obligés de choisir une nouvelle balle ; on dirait qu’Allen a déformé le premier.

Wood répond avec un bon yorker pour clôturer une première passe mouvementée.