Angleterre contre Nouvelle-Zélande : match d’ouverture de la Coupe du monde de cricket 2023 – en direct

Cette vidéo est superbement réalisée comme toujours, mais en vérité Angleterre – Dawid Malan et David Willey à part – n’a pas fait grand-chose depuis 2019. Ce n’est pas une critique ; c’était une conséquence largement inévitable du Covid, de la programmation et du Bazball.

La dignité et l’humour avec lesquels la Nouvelle-Zélande a accepté la défaite (sic) en 2019 devient plus impressionnant à chaque passage match de football année.

« Bonjour Rob, quelle journée », écrit Guy Hornsby. « La situation étrange d’un match qui me passionne vraiment mais dont nous savons tous qu’elle ne peut pas rivaliser avec son prédécesseur. Mais ça devrait être un cracker. Les deux équipes (pour la plupart) d’Expendables, de retour pour une dernière mission. Topley ou Wood, Mo ou Curran ? Black Caps moins Williamson et Southee et avec quelques nouveaux frappeurs hit-or-bust. Bizarrement, une défaite ne fera probablement de mal à aucune des deux équipes, mais une raclée pourrait le faire. Apportez la douleur !

Ainsi l’histoire commence. Dix équipes, 45 journées, 48 ​​matches et pas un seul compte à rebours : la Coupe du monde 2023 est à nos portes. Les hôtes sont généralement impliqués lors de la soirée d’ouverture, mais pour les programmateurs en chef de la BCCI, une répétition de la plus grande finale ODI* de tous les temps s’est avérée irrésistible.

Le tournoi commence avec Angleterre contre Nouvelle-Zélande à Ahmedabad – tout comme ce fut le cas, un peu bizarrement, la dernière fois que les hôtes n’étaient pas impliqués dans le premier match. C’était en 1996, lorsque l’Angleterre vivait sur une autre planète à boule blanche (ou, plutôt, faisait la navette depuis la planète Red Ball). Cette année, ils débutent en tant que détenteurs des trophées du ballon blanc et deuxièmes favoris derrière l’Inde, hôte.

Le format – tout le monde affronte tout le monde, les quatre premiers se qualifiant pour les demi-finales – fait de cette Coupe du monde un marathon et non un sprint. Mais il reste important de sortir rapidement des blocages. L’Angleterre sait, grâce aux horreurs (heureusement passagères) de 2019, qu’une défaite précoce peut être une porte coulissante importante.

L’Angleterre et la Nouvelle-Zélande possèdent les équipes les plus âgées du tournoi, avec un nez légèrement tombant devant l’Australie. Cela présente des avantages évidents et des faiblesses potentielles. Au cours des six prochaines semaines, à partir d’aujourd’hui, nous découvrirons où ils se situent par rapport au sommet de la colline.

L’Angleterre trône déjà fièrement au sommet des grandes équipes de ballon blanc. S’ils gagnent ce tournoi, ils auront de bonnes raisons d’être les meilleurs de tous.

Le match commence à 9h30 BST, 14h à Ahmedabad.

* Ou cela devrait-il se terminer, compte tenu de la pauvreté relative des 90 premiers overs ?