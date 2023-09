Angleterre contre Nouvelle-Zélande : deuxième match international de cricket masculin d’une journée – en direct

maintenant 09h32 HAE 6e au-dessus : Angleterre 13-3 (Brook 2, Buttler 4) Brook marche vers Henry et court via un bord extérieur. Slip Half gifle le ballon alors qu’il rebondit. Buttler est plus contrôlé, glissant encore une fois sur quelques pistes.



il y a 6 mois 09h26 HAE 5e au-dessus : Angleterre 10-3 (Brook 1, Buttler 2) Véritable rebond de Boult aussi quand il en laisse tomber un en bref. Presque une autre jeune fille de guichet, mais Buttler en tamponne deux sur la sixième balle.



il y a 9 mois 09h23 HAE GUICHET! Stokes c Southee b Boult 1, Angleterre 8-3 Encore un en bas ! L’ancienne entreprise combine une fois de plus Boult et Southee : Boult avec une balle de longueur s’éloignant de Stokes, Southee avec une capture directe alors que Stokes charge le quilleur, passe le tir malgré le besoin d’atteindre la largeur de sa ligne et conduit dur et plat à mi-hauteur. Ben Stokes, d’Angleterre, semble abattu après avoir été licencié par Trent Boult. Photographie : Ryan Pierse/Getty Images

il y a 10 min 09h22 HAE 4e au-dessus : Angleterre 8-2 (Brook 0, Stokes 0) Brook fait son premier run. Henry maintient la pression que Boult a créée, faisant osciller le ballon dans les airs, puis hors de la couture, coupant les coussinets de Stokes. Finalement, le skipper anglais de Test s’en sort avec un petit carré pour commencer sa journée.



il y a 14 mois 09h17 HAE 3e au-dessus : Angleterre 6-2 (Brook 0, Stokes 0) Comment les choses peuvent changer à la fin. Fille à double guichet ! Stokes essaie de renvoyer le ballon devant Boult, mais le quilleur plonge au sol pour gêner.



il y a 16 mois 09h16 HAE GUICHET! Root lbw Boult 0, Angleterre 6-2 Deux balles plus tard, une autre ! Faites 189 guichets pour Boult. Celui-ci est entièrement de sa faute, le licenciement par excellence de l’homme de gauche. Au-dessus du guichet, commence en travers, se balance en arrière, lance au milieu, frappe Root devant le milieu et la jambe, aurait touché le moignon de la jambe au ras. Brook a la confiance nécessaire pour dire à son compagnon le plus âgé du Yorkshire de ne pas s’embêter avec une critique – il suffit de ranger la batte et de se promener, champion. Root n’est pas un égoïste, et il le fait à juste titre. Trent Boult, de Nouvelle-Zélande, fait appel au guichet de Joe Root. Photographie : Ryan Pierse/Getty Images

il y a 18 mois 09h14 HAE GUICHET! Bairstow c Santner b Boult 6, Angleterre 6-1 Quelle prise ! Guichet ODI 188 pour Trent Boult, entrant dans l’action dès son retour, mais tout est dû à Mitchell Santner. Bairstow vise du côté de la jambe, obtient un bord d’attaque élevé qui dégage sûrement la couverture. Mais Santner monte sur l’escabeau de Marcel Marceau, grimpe dans les airs et périscope sa main gauche jusqu’au ballon. Il adhère! Santner peut parfois être frustré en sous-livrant son frappeur ou son bowling, mais les gens oublient qu’il ajoute cette capacité sur le terrain. Mitchell Santner, de Nouvelle-Zélande, rattrape Jonny Bairstow au bowling de Trent Boult. Photographie : Graham Hunt/ProSports/Shutterstock

il y a 21 mois 09h10 HAE 2e au-dessus : Angleterre 6-0 (Bairstow 6, Brook 0) Stuart Broad est passé directement des Cendres à la boîte de commentaires et a déjà parlé de « clarté du rôle » environ huit fois alors qu’ils discutaient de la question de savoir si Harry Brook devait aller en Inde. Bairstow frappe Matt Henry pour quatre, véritable avantage poussant le ballon mais pas de glissade. Il s’en va avec ses coussinets. Brook est battu sur le bord extérieur.



il y a 26 mois 09.06 HAE 1er au-dessus : Angleterre 1-0 (Bairstow 1, Brook 0) De retour dans le groove tout de suite, Trent Boult. Balançoire du bras gauche, à travers les droitiers et retour ou éloignement. Bat le bord de Bairstow, prend également la moitié intérieure. N’en concède qu’un seul.



il y a 31 mois 09h00 HAE « Ça s’éclaire rapidement ici, juste à l’extérieur de Bath. Après-midi clair à venir. Continuez le jeu. Il est presque temps de sortir du lit pour un sarnie au bacon, je pense », dit Showbiz. Chris rapporte : « La pluie s’est arrêtée ici à Fair Oak (à 6 km du « Rose Bowl ») et le soleil essaie de mettre son chapeau. » Hip hip hip hourra !



il y a 33 mois 08h59 HAE Les deux capitaines des guichets donnent leurs changements. « Bairstow, Curran et Moeen remplacent l’Angleterre ». Jason Roy a apparemment encore des problèmes de dos, ce qui permet à Brook de rester à l’intérieur. Dawid Malan vient d’accueillir un nouveau bébé au monde, il n’est donc pas en service. Chris Woakes est l’autre changement. La Nouvelle-Zélande ramène Trent Boult… pour l’ODI #100 de sa carrière. Cela a été une longue attente pour 99 depuis qu’il a renoncé à son contrat national pour jouer dans la franchise T20. Mais la NZC l’a ramené pour le grand événement. Lockie Ferguson lui cède la place. Finn Allen revient pour ouvrir le bâton avec Will Young descendant et Henry Nicholls abandonnant. Le lanceur du bras gauche Mitchell Santner est le troisième échange, contre le quilleur à grand rythme Kyle Jamieson.



il y a 42 mois 08h49 HAE Équipes Angleterre

Jonny Bairstow

Harry Brook

Joe Racine

Ben Stokes

Liam Livingstone

Jos Buttler * +

Moeen Ali

Sam Curran

David Willey

Gus Akinson

Reece Topley Nouvelle-Zélande

Finn Allen

Devon Conway

Will jeune

Darryl Mitchell

Tom Latham * +

Glenn Phillips

Rachin Ravindra

Mitchell Santner

Mat Henri

Tim Southée

Trent Boult



il y a 50 mois 08h41 HAE La Nouvelle-Zélande remporte le tirage au sort et le bol « Comme les choses changent avec la météo et un peu de météo plus tard », explique Tom Latham avec un style traditionnel, savoir ce qu’ils poursuivent sera la façon la plus utile d’aborder la journée. Le capitaine anglais Jos Buttler effectue le tirage au sort aux côtés du capitaine néo-zélandais Tom Latham et de l’arbitre du match ICC Chris Broad. Photographie : Alex Davidson/BCE/Getty Images

il y a 53 min 08h39 HAE En fait, ce ne sera pas une demi-heure complète – ils prévoient de commencer le jeu à 14 heures locales, 20 minutes après le tirage au sort.



il y a 1h 08h26 HAE Nous avons un calendrier pour le tirage au sort ! Ce sera dans 14 minutes. Cela laisse encore une demi-heure à l’équipe au sol pour finir de tout préparer.



il y a 1h 08h25 HAE Bonne nouvelle : la pluie s’est arrêtée et ils nettoient assez rapidement le sol maintenant.



il y a 1h 08h05 HAE Ils épongent la pluie à Colombo, mais pas encore dans le Hampshire.



il y a 1h 08.03 HAE « La pluie vient de s’arrêter ici dans la New Forest – même en essayant de paraître ensoleillée », rapporte Charlie. C’est à l’ouest de notre jeu.



il y a 2 heures 07h54 HAE Pour répondre à quelques questions quant à savoir si un jeu aura lieu – cela pourrait se produire s’il cesse de pleuvoir. Nous sommes déjà bien en train de perdre les overs, près de deux heures après le début prévu du jeu. Le nettoyage prend généralement au moins 45 minutes, souvent plus d’une heure. Les arbitres détermineront ensuite le temps restant. Nous pourrions aller jusqu’à 20 overs par côté – même si cela ne serait toujours pas classé comme T20. Nous sommes cependant à quelques heures d’une réduction aussi importante.



il y a 2 heures 07h51 HAE Il pleut également à Colombo. Ce qui est une grosse surprise étant donné que nous sommes en saison de mousson. L’Inde était à 147 pour 2 lorsque cela s’est produit. Il pourrait s’agir d’un deuxième effondrement entre l’Inde et le Pakistan en l’espace de quelques jours.



il y a 2 heures 07h20 HAE Pendant ce temps à Colombo, Rohit est sorti pour 56, Gill pour 58, l’Inde étant désormais 146 pour 2 contre le Pakistan. Près de la moitié de la manche. Kohli et KL Rahul dans le pli.



il y a 2 heures 07h17 HAE Pluie persistante, c’est le mot. Je n’ai pas inondé l’endroit, mais je me suis installé. Je ne suis pas là mais je viens de raccrocher au téléphone avec une source anonyme sur le terrain pour un nouveau rapport à la minute près. C’est le genre de recherche interrogative, de quête sans fin de la vérité, de la réalité sans fard, que l’on peut attendre du Gardien. Nous ne reculerons devant rien. Si cela ne vous incite pas à vous inscrire comme sympathisant, rien ne le fera.

il y a 3h 06h42 HAE Il pleut toujours au Bowl.



il y a 3h 06h41 HAE Rohit Sharma est passé à la vitesse supérieure, frappant trois six en un temps record grâce à la rotation de Shadab Khan. Les deux ouvreurs indiens sont dans les années 50.



il y a 3h 06h37 HAE « Permettez-moi d’être le 2 516ème lecteur à souligner que Conway et Mitchell aiment aussi clairement jouer au bâton au Pays de Galles, étant donné que le match de vendredi s’est déroulé dans le cadre agréable de Sophia Gardens à Cardiff. » Très juste, Peter Rees. Le W silencieux de la BCE est plus que jamais négligé.



il y a 3h 06h36 HAE Les Australiens ont également remporté une belle victoire contre l’Afrique du Sud hier. Cela incluait le numéro 20 du siècle ODI pour David Warner, à égalité au 14e rang sur la liste de tous les temps. Il est passé devant Jayawardene, Lara et (pour l’instant) Babar Azam. Warner était déjà deuxième pour l’Australie derrière les 30 de Ponting. Il ne rattrapera pas ce chiffre, mais il pourrait en ajouter quelques autres d’ici la fin de la Coupe du monde, lorsque sa carrière d’une journée se terminera. Voici le rapport du match.



il y a 3h 06h20 HAE Pendant ce temps, l’Inde a débuté sa manche contre le Pakistan en Coupe d’Asie. Aucun en baisse pour 63, Rohit Sharma et Shubman Gill partant.



il y a 3h 06.03 HAE Si vous cherchez autre chose à faire en attendant, Tanya Aldred tient le blog du championnat du comté dans les régions du pays où il ne pleut pas. Si je comprends bien de Melbourne, ce sont tous.



il y a 4h 05h38 HAE L’anciennement Rose Bowl à Southampton (ou plus honnêtement, vaguement près de Southampton) est la partie géographique coupable de l’interruption d’aujourd’hui. S’il y a une règle au cricket, blâmez toujours l’endroit pour la pluie. Cela vous donne quelque chose à faire.



il y a 4h 05h33 HAE Le tirage au sort est retardé Il pleut un peu, donc les amateurs de tête-à-queue devront attendre encore un peu pour avoir leur dose.



il y a 4h 05h24 HAE Pendant ce temps, si vous êtes ennuyé par le fait que Brook ne fasse pas partie de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde, pensez à Liam Dawson. Selon le reportage de George Dobell dans The Cricketer, le joueur polyvalent a été amené à croire qu’il allait être choisi uniquement pour que l’offre soit retirée grâce au retrait soudain de Ben Stokes. Ce qui suggérerait que Brook n’allait pas être là avant même l’appel de Stokes.