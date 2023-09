Angleterre contre Nouvelle-Zélande : deuxième international de cricket T20 – en direct

Il serait là-haut même s’il ne travaillait pas également comme correspondant de cricket du Times la plupart du temps. Imaginez la concentration et la capacité dont vous avez besoin pour faire cela ! A également un sens de l’humour charmant et sec et un rire contagieux, et ne cesse jamais de regarder vers l’avant. Il est plutôt parfait, n’est-ce pas ?

« Après-midi Rob », écrit Simon McMahon. «Je jure que je viens de voir Harry Maguire et Scott McTominay se diriger vers Wetherspoons à Dundee, où la rumeur dit que le manager de Dundee United, Jim Goodwin, attendrait de conclure un accord pour les amener à Tannadice avec un prêt d’une saison. Dundee est la ville la plus ensoleillée d’Écosse, donc, avec la pluie à Manchester qui n’est jamais très loin, c’est tout à fait logique, vous ne trouvez pas ? »

il y a 48 min 12h15 HAE Préambule

Les prévisions météo pour Manchester sont plutôt bonnes ce week-end. Nuageux mais sec ce soir ; ciel nuageux se transformant en intervalles ensoleillés demain en fin de matinée ; passages ensoleillés se changeant en nuages ​​en fin de matinée dimanche. C’est l’été, alors on joue au cricket, non ? Serait-ce si simple.

Il y a six semaines, en plein été anglais, Old Trafford se transformait en pataugeoire. Cela a refusé à tout le monde la fin la plus excitante d’une série de tests de l’histoire de toujours, et certains d’entre nous ne s’en remettent pas vraiment.

La vie continue, les boules rouges se transforment en blanc, les averses bibliques se transforment en intervalles ensoleillés se transformant en nuages ​​en fin de matinée, et le cricket se joue à Manchester. C’est une façon longue de dire : bienvenue dans la couverture en direct du deuxième match international T20 entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande à Old Trafford.

L’Angleterre a largement gagné à Chester-le-Street mercredi, lorsque Harry Brook, Brydon Carse, Dawid Malan et Luke Wood (par ordre alphabétique, Dawid, rien de plus) ont tous joué. Nous savons qu’il s’agit d’une série un peu étrange : elle comporte un nombre pair de matches (s’il vous plaît, pas un autre match nul 2-2), elle arrive à peine un mois avant le début d’une Coupe du monde à 50 et un certain nombre de joueurs ont gagné. Je ne vais pas à ce tournoi en Inde. Il ne s’agit pas vraiment de l’orgie de contexte et de sens sur laquelle fantasment les futurs organisateurs de voyages.

Malgré cela, il a de nombreux atouts. La forme de la balle blanche est assez transférable, donc les limites et les guichets sont un crédit en banque pour ceux qui vont à la Coupe du monde ; nous pourrions voir Gus Atkinson faire ses débuts en Angleterre ; nous verrons presque certainement Harry Brook chauve-souris. Et j’espère que nous serons tous d’accord sur le fait que, vraiment, il y a de pires façons de passer un vendredi soir.

Le match commence à 18havec tirage au sort à 17h30.