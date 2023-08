Angleterre contre Nouvelle-Zélande : Dawid Malan et Harry Brook jouent alors que l’Angleterre se dirige vers une victoire de sept guichets lors du premier T20I | Actualités sur le cricket

​​​​​​​​​​​Les 54 courses de Dawid Malan sur 42 livraisons ont permis à l’Angleterre de remporter une victoire de sept guichets contre la Nouvelle-Zélande lors de son premier IT20 au Seat Unique Riverside Stadium.

Malan était le point d’ancrage de l’Angleterre car la Nouvelle-Zélande n’a pas pu trouver de réponse dans son attaque de bowling, un énorme six évoquant son demi-siècle de 40 balles avant de finalement tomber aux mains de Lockie Ferguson (1-34).

Harry Brook (43no) et Will Jacks (22) ont été les autres principaux contributeurs de l’Angleterre avec la batte, Brook frappant trois six et deux quatre alors qu’il aidait l’Angleterre à atteindre son objectif à la 14e.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Brydon Carse a eu une journée inoubliable après avoir remporté trois guichets lors de ses débuts pour l’Angleterre devant son public à Durham



Ce fut également une journée inoubliable pour Brydon Carse lors de ses débuts en Angleterre puisqu’il a pris 3-23, écartant Finn Allen (21), Adam Milne (10) et Ish Sodhi (16) alors que la Nouvelle-Zélande luttait pour atteindre 139-9.

Carse et Wood brillants avec le ballon | Malan et Brook se combinent avec la batte

Après avoir fixé à l’Angleterre un objectif de 140, Tim Southee (1-25) a ouvert le bowling pour la Nouvelle-Zélande et a eu un impact immédiat pour expulser Jonny Bairstow (4) lors de son retour de balle blanche, l’ouvreur anglais l’a fait glisser et Daryl Mitchell a attendu. prendre la prise.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jonny Bairstow tombe tôt après avoir glissé tout droit pour quatre



Il ne fallut pas longtemps avant que Jacks ne prenne le volant, deux quatre et un six du premier de Ferguson aidant le tableau d’affichage à bien avancer.

Malan est ensuite entré dans l’action avec trois quatre de suite au cinquième, un total de neuf quatre et deux six portant l’Angleterre à 61-1 à la fin du jeu de puissance.

Juste après le jeu de puissance, la Nouvelle-Zélande a obtenu sa percée alors qu’Allen rattrapait Jacks sur la livraison d’Ish Sodhi (1-23), mais Malan a gardé l’Angleterre à tirer, Brook s’est ensuite joint à l’action alors qu’il galopait rapidement à 16 sur 10 livraisons, des six successifs l’aidant. sa manière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Harry Brook croque Ish Sodhi pour deux énormes maximums d’affilée



Peu de temps après avoir atteint un demi-siècle après 40 livraisons, Malan a été expulsé d’un tir bâclé à mi-chemin du ballon de Ferguson, Mitchell prêt et attendant de prendre le ballon.

Cependant, Brook a ensuite pris le relais en tant qu’homme principal et l’objectif de l’Angleterre a été facilement atteint à la 14e puisque les quatre consécutifs de Brook ont ​​été suivis par un énorme six de Liam Livingstone (10no) pour sceller la victoire.

Les bases de l’attaque au bâton de l’Angleterre ont été posées par un bowling brillant, même si la Nouvelle-Zélande a pris un bon départ grâce à Finn Allen (21), trois six dans le premier, mettant l’Angleterre et Luke Wood (3-37) sous pression.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Finn Allen tire trois six d’affilée lors du premier over du 1er T20 contre l’Angleterre



Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour que l’Angleterre reprenne son élan, un changement de direction pour Wood entraînant le guichet de Devon Conway (3) et Tim Seiefert (9), Carse frappant entre les deux lors de ses débuts pour éliminer le dangereux Allen et partir. Nouvelle-Zélande 38-3 à la fin du avantage numérique.

Il était alors temps pour Moeen Ali (1-11) de se lancer dans l’action pour écarter Mark Chapman (11) au huitième, Livingstone ayant alors un impact immédiat pour se débarrasser de Mitchell (7) et laisser la Nouvelle-Zélande patauger. 75-5.

Le seul guichet de Rashid (12-18) a vu Santner rattrapé par Wood à la 15e place, une brillante capture en plongée de Curran lors d’une livraison de Wood puis éliminant le principal espoir néo-zélandais Phillips (41) alors qu’ils cherchaient des points avec un peu plus de trois. overs restants.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sam Curran réussit une prise sensationnelle en plongeant de toute sa longueur pour éliminer Glenn Phillips pour 41



La Nouvelle-Zélande a tenté de riposter lors de la finale de Livingstone en ajoutant 12, Sodhi (16) trouvant son rythme, mais l’homme qui faisait ses débuts, Carse, n’a pas pu être arrêté alors qu’il prenait les deux guichets finaux d’Adam Milne (10) et Sodhi en finale pour quitter la Nouvelle-Zélande avec un score de 139-9 et l’Angleterre avec un objectif de 140 qu’ils ont facilement atteint.

Buttler : Carse a tenté sa chance alors que Malan faisait preuve de classe

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jos Buttler félicite Brydan Carse pour avoir « intensifié ses efforts » après que le lanceur rapide ait remporté trois guichets lors de ses débuts lors de la victoire de l’Angleterre au T20 contre la Nouvelle-Zélande



Le skipper anglais Jos Buttler :

« Je suis ravi. C’était une très bonne performance. Prendre les guichets que nous avons fait après qu’Allen ait frappé ces trois six au premier tour était génial.

« Carse a joué avec beaucoup d’habileté et un bon rythme. Il s’est levé et a saisi son opportunité. Wood, également, après ce premier passage, a brillamment bien fait.

« Malan est un joueur de classe, il l’est depuis longtemps. Il a été très constant au n°3 dans les T20 et a bien réussi au format ODI. Nous savons à quel point il est un joueur de haut niveau. »

Et après?

Vendredi 1er septembre 17h30





Jeudi 31 août à 17h30





La série internationale T20 de l’Angleterre avec la Nouvelle-Zélande – qui est intégralement diffusée sur Sports aériens – se poursuit à l’Emirates Old Trafford de Manchester vendredi avant d’autres matchs à Edgbaston dimanche puis à Trent Bridge mardi prochain (5 septembre).

Les femmes d’Angleterre entament jeudi une série internationale de trois matchs T20 contre le Sri Lanka à Hove. Les équipes se rencontreront ensuite à Chelmsford samedi et à Derby mercredi prochain (6 septembre) avec tous les matchs en direct. Sports aériens.

Regardez le deuxième international T20 entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande en direct Sky Sports Cricket le vendredi à partir de 17h30 (18h premier bal). Diffusez avec MAINTENANT pour 26 £ par mois pendant 12 mois.