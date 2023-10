Angleterre contre Nouvelle-Zélande : aperçu de la Coupe du monde de cricket ICC 2023 | Actualités de la Coupe du monde de cricket ICC

OMS: Angleterre contre Nouvelle-Zélande

Où: Stade Narendra Modi, Ahmedabad, Inde

Quand: Jeudi 5 octobre, 14h (08h30 GMT)

La Coupe du monde de cricket ICC reprendra là où elle s’était arrêtée il y a quatre ans lorsque l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande, alors finalistes, se rencontreront dans le plus grand stade de cricket du monde, en Inde.

Si le match d’ouverture de l’édition 2023 est aussi passionnant que la finale de 2019, le tournoi connaîtra un grand départ dans la vasque portant le nom controversé de l’actuel Premier ministre indien.

En termes d’effectifs, peu de choses ont changé par rapport à 2019 puisque les deux ont conservé la plupart de leur noyau de joueurs. Cependant, le garçon anglais aux yeux bleus du cricket à séries limitées et capitaine vainqueur de la Coupe du monde, Eoin Morgan, a été remplacé par son adjoint de l’époque, Jos Buttler. Pendant ce temps, le poste de capitaine de la Nouvelle-Zélande a été temporairement dépassé par Tom Latham alors que Kane Williamson se remet d’une blessure au genou.

La Nouvelle-Zélande espère remporter le titre qui lui a échappé lors des deux finales précédentes tandis que l’Angleterre cherchera à affirmer son autorité sur le jeu en tentant de devenir la troisième équipe seulement après les Antilles et l’Australie à défendre son titre avec succès.

« Notre style est d’être agressif et positif et de repousser les limites. » 🏏💥💪 Écoutez en exclusivité le skipper avant notre #CWC23 campagne 🌍🏆 – Cricket d’Angleterre (@englandcricket) 3 octobre 2023

Surveillance des blessures

Même si les Blackcaps manqueront cruellement à leur capitaine et frappeur le plus prolifique, l’équipe ne manquera pas de confiance, ayant récemment battu le Bangladesh dans une série ODI.

Ils manqueront également les services du lanceur rapide vétéran Tim Southee, qui poursuit sa convalescence après une opération au pouce.

« Pas de Kane et pas de Tim non plus », a déclaré le capitaine suppléant Latham avant le match d’ouverture.

Écoutez Tim Southee parler de son arrivée retardée en Inde suite à une opération chirurgicale au pouce blessé en Nouvelle-Zélande. #CWC23 pic.twitter.com/TceOb0PRhj -CAPS NOIR (@BLACKCAPS) 4 octobre 2023

La grande nouvelle du camp anglais est que Ben Stokes pourrait s’absenter en raison d’une blessure à la hanche.

Buttler a déclaré qu’il préférerait ne pas prendre de risque en affrontant Stokes s’il n’est pas en pleine forme, compte tenu de la durée du tournoi.

« Ce n’est pas le moment de prendre de gros risques en ce début de tournoi. Cela va être un long tournoi », a déclaré Buttler lors de sa conférence de presse d’avant-match.

Tête à tête

Aucun match ODI entre ces deux adversaires ne peut rivaliser avec le drame de la finale de 2019, mais ils se sont rencontrés à 95 reprises au format ODI, et l’Angleterre est en avance d’une sur le total des victoires.

L’Angleterre compte 45 victoires contre 44 pour la Nouvelle-Zélande, quatre matches n’ont donné aucun résultat et deux étaient à égalité – l’un étant la finale de 2019, qui a été décidée par un bris d’égalité des limites marquées.

Formulaire

L’Angleterre se lance dans le tournoi après deux victoires en série, dont une contre la Nouvelle-Zélande.

Pendant ce temps, les Kiwis débutent également la Coupe du monde avec une victoire en série dans le sous-continent contre le Bangladesh, voisin de l’Inde.

Angleterre: WWWWW

Nouvelle-Zélande: WWLLL

Voici les compositions prévues :

Angleterre: Buttler (capitaine, gardien de guichet), Jonny Bairstow, Dawid Malan, Joe Root, Harry Brook, Liam Livingstone, Moeen Ali, Sam Curran, Chris Woakes, Adil Rashid, Reece Topley

Nouvelle-Zélande: Devon Conway, Will Young, Henry Nicholls, Daryl Mitchell, Latham (capitaine, gardien de guichet), Rachin Ravindra, Matt Henry, Mitchell Santner, Lockie Ferguson, Ish Sodhi, Trent Boult