Angleterre contre Japon : Coupe du monde de rugby 2023 – en direct

il y a 15 s 15h40 HAE PEINE! Angleterre 10 – 9 Japon (Rikiya Matsuda) 31 minutes. May fait claquer Lomeki tard après que l’arrière latéral ait effectué un coup de pied dégagé, et donc un penalty est accordé là où le ballon a atterri dans la moitié de terrain anglaise. Matsuda fait le nécessaire depuis le tee.



il y a 3 mois 15h38 HAE PÉNALITÉ MANQUÉE ! Angleterre 10 – 6 Japon (George Ford) 29 minutes. Matsuda met un coup sûr sur Tuilagi, le seul problème était qu’il n’avait pas le ballon car le centre courait sur une ligne factice. Pénalité donnée mais Ford la pousse à droite des poteaux.



il y a 6 mois 15h35 HAE « La seule façon pour l’Angleterre de marquer un essai est que l’opposition le lui donne littéralement », ironise Andy Bradshaw. Il n’a pas tort.



il y a 7 mois 15h33 HAE ESSAYER! Angleterre 10 – 6 Japon (Lewis Ludlam) 24 minutes. Ford envoie un coup de pied dans le corner pour forcer le Japon à le prendre en touche. Les fléchettes de Horie dans l’alignement sont à nouveau médiocres, permettant à Itoje de les repousser et quelques phases plus tard, Ludlam se force à marquer. Ford se convertit.



il y a 10 minutes 15h31 HAE PEINE! Angleterre 3 – 6 Japon (Rikiya Matsuda) 22 minutes. Le Japon a de nouveau le ballon dans la moitié de terrain anglaise et recycle une fois de plus rapidement et force les défenseurs hors-jeu. A l’avantage, Matsuda passe le dessus et Lemeki est ce sur le point de l’attraper avec la ligne à sa merci, mais il la tâtonne vers l’avant. De retour pour le penalty, que Matsuda martèle.



il y a 13 mois 15h28 HAE 20 minutes. La mêlée se termine cette fois et Matsuda accuse la tentative de dégagement de Ford. C’est une course à pied alors que le ballon se précipite vers la ligne avec Mitchell en premier, suivi de Daly. Il me semble que Daly l’a bouclé à son arrivée, mais l’arbitre n’est pas d’accord et le ballon est recyclé et dégagé.



il y a 15 min 15h25 HAE 18 minutes. Lawes se dresse impérieusement devant Labuschagne pour couper un alignement japonais. Il rebondit sur Horie qui le frappe et à partir de la mêlée qui en résulte, les Blossoms sont avertis pour s’effondrer. Mais attendez! Le terrain est littéralement monté comme un tapis, donc l’arbitre ne va pas les pénaliser pour avoir perdu pied.



il y a 19 mois 15h21 HAE Les premières minutes ont été difficiles pour le Japon, mais une fois le ballon en main, ils ont mis un peu de pression sur l’Angleterre et ont rapidement remonté le terrain. Pour sa part, l’Angleterre pourrait découvrir que le jeu de coups de pied qui demande au Japon de riposter contre eux pourrait être plus délicat que ce que suggérait la planification du tableau blanc.



il y a 21 mois 15h20 HAE PEINE! Angleterre 3 – 3 Japon (Rikiya Matsuda) 14 minutes. L’Angleterre attrape et effectue un alignement juste à l’intérieur de la moitié de terrain japonaise et elle suinte lentement vers les 22 avant que le ballon ne soit relâché et immédiatement perdu contre Nakamura. Les Blossoms sautent rapidement sur le comptoir et prennent l’Angleterre 22 en un rien de temps, déchargeant et faisant travailler la défense anglaise. Matsuda regarde à sa gauche et tire un coup de pied croisé en direction de Naikabula, mais il est trop haut et flotte en touche. Cependant, c’était un avantage, alors Matsuda donne le coup d’envoi et amène son équipe au niveau.



il y a 27 mois 15h14 HAE 8 minutes. Très bon set du Japon, qui fait passer le ballon de gauche à droite à mi-chemin avant que Matsushima ne glisse un coup de pied dans le coin que Daly peut récupérer de Ford, mais est ensuite forcé en touche. Le Japon réclame l’alignement, mais le timing dans les arrières est un peu décalé, permettant à Marler de s’accrocher à un coureur isolé pour remporter un penalty. Les joueurs se battent pour le ballon dans une ligne. Photographie : Valéry Hache/AFP/Getty Images

il y a 29 mois 15h11 HAE 6 minutes. L’Angleterre a reçu un coup de pied à deux reprises et à chaque fois, elle l’a travaillé du gauche pour un coup de pied derrière Matsushima sur l’aile droite japonaise. Le troisième coup de pied qu’ils alignent est ensuite lancé haut par Ford vers la même zone. Il est assez prudent de dire qu’il existe une stratégie en place à Borthwick. Matiwera a reçu un coup de pied d’Earl dans le champ arrière et il boitait pour être remplacé par Lomano Lemeki. 5 minutes d’enfer de l’arrière japonais : il l’a frappé puis s’est blessé.



il y a 33 mois 15h07 HAE PEINE! Angleterre 3 – 0 Japon (George Ford) 3 minutes. Marchant frappe un angle de la mêlée et est arrêté juste avant la ligne, mais le Japon dérive hors-jeu alors qu’il se démène pour organiser et contrecarrer l’attaque anglaise. Ford prend les points très faciles.



il y a 35 min 15h05 HAE 1 minutes. L’Angleterre reçoit un coup de pied de dégagement et effectue une passe vers Daly sur la gauche qui lance un coup de pied trop long dans l’en-but du Japon. Simple pour l’arrière Semisi Masirewa, mais il tâtonne en tentant le pick-up ! L’Angleterre mêlée à cinq arrive,



il y a 37 mois 15h03 HAE Démarrer! George Ford, le marteau des Pumas, a le ballon et il le lance longtemps pour nous faire démarrer



il y a 42 mois 14h59 HAE Le Japon se dirige vers le tunnel, suivi par l’Angleterre, chaque équipe recevant les applaudissements et les gifles de l’ensemble de l’équipe et du staff. Ils forment des files et déambulent sur la surface immaculée et dans la nuit chaude et humide de fin d’été à Nice.



il y a 2 heures 14h01 HAE Équipes Steve Borthwick apporte trois changements à son XV de départ. Kyle Sinckler et Joe Marler sont au premier rang, tandis que Lewis Ludlam est préféré au n°8 à Billy Vunipola qui est disponible après suspension. Courtney Lawes sera capitaine du côté aveugle et Ben Earls passera du côté ouvert. Le sélectionneur japonais Jamie Joseph propose quatre changements, amenant Shota Horie, Pieter Labuschagne et le capitaine Kazuki Himeno dans le peloton, tandis que Tomoki Osada est au centre. ANGLETERRE Freddie Steward; Jonny May, Joe Marchant, Manu Tuilagi, Elliot Daly ; George Ford, Alex Mitchell ; Joe Marler, Jamie George, Kyle Sinckler ; Maro Itoje, Ollie Chessum ; Courtney Lawes (capitaine), Ben Earl, Lewis Ludlam Remplaçants: Theo Dan, Ellis Genge, Will Stuart, George Martin, Billy Vunipola, Ben Youngs, Marcus Smith, Ollie Lawrence JAPON Semisi Masirewa ; Kotaro Matsushima, Tomoki Osada, Ryoto Nakamura, Jone Naikabula ; Rikiya Matsuda, Yutaka Nagare ; Keita Inagaki, Shota Horie, Jiwon Gu ; Jack Cornelsen, Amato Fakatava ; Michael Leitch, Pieter Labuschagne, Kazuki Himeno (capitaine) Remplaçants: Atsushi Sakate, Craig Millar, Asaeli Ai Valu, Warner Dearns, Kanji Shimokawa, Naoto Saito, Dylan Riley, Lomano Lemeki