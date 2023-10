Angleterre contre Italie : éliminatoires de l’Euro 2024 – en direct

Les évènements clés il y a 53 min Les équipes

il y a 6 mois 14h25 HAE Luciano Spalletti s’est entretenu avec le seul et unique James Richardson sur Channel 4. «J’étais au stade pendant [Italy 1-2 England in March] parce qu’à l’époque j’entraînais Naples… c’était un match intéressant, l’Angleterre était incroyable et l’Italie était bonne par moments… mais lorsque le niveau d’attention et le rythme du match ont chuté, l’Angleterre a créé des problèmes… nous devons essayer d’égaler l’Angleterre et faire notre marque à Wembley comme l’Italie l’a fait en 2021… je suis vraiment excité d’entraîner dans ce stade… c’est mon rêve depuis que je suis impliqué dans ce travail d’entraîner dans un match de ce niveau… ce sont les matchs que j’aime et la raison pour laquelle je fais ce travail. Une vieille excuse pour essayer ce classique, hein ? Golazzo!



il y a 23 mois 14h07 HAE Harry Kane parle à Channel 4. « Nous nous concentrons sur les qualifications, peu importe contre qui nous affrontons… bien sûr, il y a des souvenirs qui sont là… nous avons eu un bon résultat à l’extérieur contre l’Italie et j’espère que nous pourrons suivre cela… ce serait Ce serait génial de les battre ici à Wembley, mais dans le football, vous passez au défi suivant… nous nous soutenons contre n’importe quelle équipe… nous sommes dans une très bonne position et j’espère que nous pourrons le montrer ce soir… j’ai hâte de jouer… c’est Cela a été un long camp pour ne pas jouer et nous voulons juste y aller. Focus : l’Anglais Harry Kane sort du tunnel. Photographie : Christopher Lee/UEFA/Getty Images

il y a 31 mois 14h00 HAE Ce sera la 12e fois que l’Angleterre accueillera l’Italie. Le tout premier était pour le moins mémorable… Depuis le coffre-fort : la bataille de Highbury : Angleterre contre Italie 1934 En savoir plus Des fractures et un flot de ressentiment international après la bataille la plus célèbre de Highbury En savoir plus Figé dans le temps : la bataille de Highbury, 14 novembre 1934 En savoir plus



il y a 41 mois 13h50 HAE Le sélectionneur anglais Gareth Southgate remplace les 11 joueurs qui ont débuté la victoire 1-0 contre l’Australie le week-end dernier. Arrive son équipe A, ce qui signifie que Harry Kane récupère le brassard tandis que Harry Maguire et Kalvin Phillips débutent malgré leur manque de temps de jeu en Premier League pour Manchester United et City respectivement. Seuls trois joueurs de l’équipe victorieuse de l’Euro 2020 font partie du onze de départ italien : Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo et Nicolo Barella. Deux autres sont sur le banc : Manuel Locatelli et Alessandro Bastoni. Finale de l’Euro 2020 : l’Italie remporte le trophée après avoir battu l’Angleterre aux tirs au but – comme c’est arrivé En savoir plus



il y a 53 min 13h38 HAE Les équipes Angleterre: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Rashford, Bellingham, Foden, Kane.

Remplaçants : Johnstone, Ramsdale, Guehi, Henderson, Dunk, Colwill, Alexander-Arnold, Gallagher, Watkins, Grealish, Maddison, Bowen. Italie: Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie, Frattesi, Cristante, Barella, Berardi, Scamacca, El Shaarawy.

Remplaçants : Vicario, Meret, Dimarco, Gatti, Locatelli, Kean, Bonaventura, Raspadori, Darmian, Mancini, Orsolini, Bastoni. Arbitre: Clément Turpin (France).