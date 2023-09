Angleterre contre Irlande : troisième match international de cricket masculin d’une journée – en direct

il y a 49 ans 08h37 HAE 15e au-dessus : Angleterre 144-2 (Crawley 27, Duckett 14) Young fait une pause, Adair revient et Duckett saisit l’occasion de frapper ses quatre premiers sur sa 20e balle – un tir bas, plutôt un fly-swat, placé avec une certaine précision à gauche du carré profond. Ensuite, il réussit un autre tir et s’en sort alors que le ballon passe au-dessus du gardien.



il y a 5 mois 08h33 HAE 14e au-dessus : Angleterre 136-2 (Crawley 26, Duckett 7) Ben Duckett est toujours à tâtons, mais Zak Crawley a trouvé son rythme. Il effleure McCarthy à mi-parcours pour quatre, frappe un drive de rêve pour quatre autres et se surpasse instantanément avec une quinte. six. Le carnage normal a repris.



il y a 8 mois 08h29 HAE 13e au-dessus : Angleterre 120-2 (Crawley 11, Duckett 6) Young continue sa tentative héroïque pour empêcher Salt d’être l’homme du match. Une boîte de statistiques apparaît pour confirmer qu’il a trouvé le plus grand mouvement de couture aujourd’hui, 1,2 degrés, et Mark Butcher ronronne également avec sa longueur. Ses chiffres sont un admirable 5-0-18-2 ; ses collègues viennent d’atteindre leur siècle, avec 8-0-100-0.

Mis à jour à 08h30 HAE

il y a 13 mois 08h25 HAE 12e au-dessus : Angleterre 118-2 (Crawley 10, Duckett 5) Crawley, habituellement si élégant, obtient ses quatre premiers grâce à la force brute, en utilisant la main du bas pour envoyer un coup droit mal chronométré vers la limite longue. Huit de plus de McCarthy : ces deux-là se préparent à la tâche.



il y a 16 mois 08h22 HAE 11e au-dessus : Angleterre 110-2 (Crawley 4, Duckett 3) Peu importe la durée d’un match de cricket, il y aura presque toujours une apparition du Dr Ebb et de M. Flow. Ils sont dans le bâtiment maintenant : après 8,3 overs de carnage, les quilleurs sont soudainement au sommet. Ce partenariat progresse, ne représentant que six courses sur 14 balles. Nous sommes passés des années 2020 aux années 1970 en un rien de temps.

Mis à jour à 08h22 HAE

il y a 21 mois 08h16 HAE 10e au-dessus : Angleterre 107-2 (Crawley 2, Duckett 2) McCarthy renvoie le ballon à Crawley, un peu trop pour obtenir le LBW qu’il recherche. Mais comme l’a dit Steve Finn, les guichets ont endigué le flux. Stirling, avide de plus, poste deux glissades pour Duckett, qui joue à tout comme d’habitude mais ne parvient pas à faire passer ses poussées carrées nettes à travers le ring. Seulement trois de plus ! Malgré cela, le Powerplay se termine par une autre entrée dans le livre des records : l’Angleterre a égalé son meilleur score à 10.



il y a 25 mois 08h12 HAE 9e au-dessus : Angleterre 104-2 (Crawley 2, Duckett 0) Les premiers ouvreurs de ballon blanc de deuxième corde de l’Angleterre ont donc disparu, pour être remplacés par les premiers ouvreurs de test de l’Angleterre. Boule blanche, boule rouge, c’est à peu près la même chose ces jours-ci. Mais Craig Young a changé la physionomie de ce match. Il en a deux pour 13 sur trois overs ; les trois autres quilleurs n’en ont aucun pour 90 sur six à eux deux.



il y a 28 mois 08.09 HAE GUICHET! Jacks b Young 39 (Angleterre 104-2) Craig Young fait encore le tour ! Ligne, longueur, couture brouillée, top of off. L’effondrement est en cours. L’Angleterre à fond pour 120 ? Photographie : Ryan Pierse/Getty Images

Mis à jour à 08h20 HAE

il y a 30 mois 08.08 HAE 8e au-dessus : Angleterre 100-1 (Jacks 35, Crawley 2) Barry McCarthy, qui a pris cette prise calmement, arrive au bowling. Sa première balle est une demi-volée à l’extérieur, alors Jacks la frappe pour six! Et puis Tonks a un quatre à mi-parcours. « La seule façon d’endiguer le flux », explique Steve Finn, « est de prendre des guichets ». Zak Crawley offre cette possibilité au quilleur – en fait, il fait partie d’une sorte de paire en tant que capitaine de l’Angleterre. Il joue avec quelques points, puis effectue un élégant trajet droit pour deux. C’est le cent. Et il reste encore deux overs du Powerplay.



il y a 34 mois 08.03 HAE 7e au-dessus : Angleterre 87-1 (Jacks 24, Crawley 0) Record non battu choc : le cinquante de Salt n’est pas le plus rapide de l’Angleterre dans ce format. Cet honneur appartient toujours à Liam Livingstone, qui a réussi avec 17 balles. «Bonjour», dit John Starbuck. « Qu’est-ce que cela signifie que plusieurs membres du onze anglais puissent jouer pour leur comté à partir de demain ? Je sais qu’il y a eu des cas occasionnels dans le passé, mais ils semblent en faire une vertu maintenant. Est-ce l’occasion de démontrer à quel point – après tout – le championnat du comté est important ? Ha.

Mis à jour à 08h05 HAE

il y a 36 mois 08.02 HAE GUICHET! Salt c McCarthy b Young 61 (Angleterre 87-1) Tout est fini maintenant! Craig Young, le meilleur quilleur aujourd’hui, reçoit sa récompense alors que Salt tente un parcours de golf et n’arrive pas à s’en sortir à mi-parcours. «Oh non», dit-il. Mais ce fut une sacrée manche : 61 sur 28 balles, avec un taux de frappe de 217. Barry McCarthy prend le relais pour renvoyer Phil Salt. Pas un mauvais coup du premier match. Photographie : Matthew Childs/Action Images/Reuters

Mis à jour à 08h11 HAE

il y a 40 mois 07h58 HAE Le sel atteint 50 sur 22 balles ! 6e au-dessus : Angleterre 84-0 (Salt 60, Jacks 22) Les commentateurs ne cessent de parler du mouvement dans les airs, on se demande quel serait le score si le ballon ne se comportait pas mal. Salt, face à Little, joue un clip pour quatre puis un pull pour six dans le jardin de quelqu’un. Cela l’amène à un cinquante qui a été phénoménal, même selon les standards anglais : il n’a réussi que 22 balles, dont sept pour quatre et trois pour six. En a-t-il assez ? Il n’a pas. Il se met à genoux pour balayer Little – avancez à 84 mph – pour un autre six. Le score projeté de l’Angleterre apparaît à l’écran : il est de 700. Je sais que c’est The Grauniad, mais ce n’est pas une faute de frappe. Phil Salt a déjà atteint son demi-siècle. Parlez de le frotter. Photographie : Matthew Childs/Action Images/Reuters

Mis à jour à 08h01 HAE

il y a 46 mois 07h51 HAE 5e au-dessus : Angleterre 65-0 (Salt 42, Jacks 22) Il est temps de changer de bowling, estime Paul Stirling. Arrive Craig Young, qui n’a qu’une seule tâche : endiguer le flux. Et il le fait, limitant l’espace des frappeurs et se contentant de courir avec le ballon. Des trucs avares.



il y a 48 min 07h49 HAE Et maintenant, il est 23 heures terminées ! 4e au-dessus : Angleterre 60-0 (Salt 39, Jacks 19) Jacks se contente-t-il de jouer le second violon ? Il ne fait pas. Il a une lueur dans les yeux et il lance la première balle de Little pour sixpuis tire pour six plus. Juste pour changer, Salt joue un drive droit pour quatre. Hélas, pauvre Little – quand il déclenche un top edge, il atterrit en toute sécurité à court terme, puis Salt en ajoute quatre autres. C’est 23 de plus ! Et les 50 plus rapides de l’histoire de l’ODI en Angleterre. Ce match dure depuis 18 minutes et compte déjà deux entrées dans le livre des records.



il y a 55 mois 07h43 HAE 3e au-dessus : Angleterre 37-0 (Salt 29, Jacks 7) Curieusement, il y a du swing dans l’air. Mais cela ne dérange pas Salt, qui lance la première balle du pauvre vieil Adair à couvert pour une autre. six! Quelques simples, puis Salt en lance quatre autres à travers le ring de hors-jeu. Il a 29 balles sur dix ; Adair a 2-0-31-0.



il y a 1h 07h39 HAE 2e au-dessus : Angleterre 25-0 (Salt 18, Jacks 6) Salt a donc commencé avec 4-4-4-6. Que peut faire Will Jacks ? Il ouvre également avec un quatre, propulsant Josh Little vers le haut. Peu de choses font mieux avec les cinq autres balles, pour seulement deux, et cela aurait été un piège si Paul Stirling avait posté un troisième faux pas. Non pas qu’on puisse lui en vouloir.



il y a 1h 07h35 HAE Salt frappe 18 sur les quatre premières balles ! 1er au-dessus : Angleterre 19-0 (Salt 18, Jacks 0) Mark Adair a le nouveau ballon, même s’il souhaiterait peut-être ne pas l’avoir. Salt clignote pendant quatre, puis roule pendant quatre, puis feuillette pendant quatre, puis slogs pendant six! Adair peut-il trouver un répit ? Il peut – après un large, il creuse profondément et trouve deux points, bravo cet homme. Mais Salt attrape toujours un record absolu en Angleterre pour la plupart, il s’exécute en premier dans un ODI. Phil Salt frappe un monstre six lors d’une incroyable première passe pour l’Angleterre. Photographie : Adrian Dennis/AFP/Getty Images

Mis à jour à 07h45 HAE

il y a 1h 07h32 HAE Les joueurs sont là, même si le soleil ne l’est pas. Phil Salt et Will Jacks se dirigent vers le milieu.



il y a 1h 07h15 HAE Les équipes au complet Angleterre 1 Will Jacks, 2 Phil Salt, 3 Zak Crawley (capitaine), 4 Ben Duckett, 5 Sam Hain, 6 Jamie Smith (semaine), 7 Brydon Carse, 8 Rehan Ahmed, 9 Tom Hartley, 10 Matthew Potts, 11 Luke Wood. Irlande 1 Paul Stirling (capitaine), 2 Andy Balbirnie, 3 Curtis Campher, 4 Harry Tector, 5 Lorcan Tucker (semaine), 6 George Dockrell, 7 Theo van Woerkom, 8 Mark Adair, 9 Barry McCarthy, 10 Craig Young, 11 Josh Little .



il y a 1h 07h10 HAE Les équipes en bref : un changement chacune L’Irlande laisse de côté Andy McBrine et fait venir Theo van Woerkom, un gaucher lent, âgé de 30 ans, né et élevé en Nouvelle-Zélande. L’Angleterre rappelle Luke Wood pour prendre le nouveau ballon après une amygdalite. Il remplace George Scrimshaw, qui, un jour dans sa carrière internationale, a déjà connu le triomphe et le désastre, il pourra donc probablement se débrouiller avec le transport des boissons.



il y a 2 heures 07.03 HAE Tirage au sort : l’Irlande gagne et joue en premier Zak Crawley lance la pièce, Paul Stirling appelle pile et il a raison. Comme prévu, il choisit de poursuivre : « Un peu de temps aux alentours ». Crawley dit qu’il aurait frappé en premier de toute façon. « On dirait un bon pitch, il pourrait être interrompu plus tard. »