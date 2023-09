Angleterre contre Irlande : la finale ODI à Bristol abandonnée sous la pluie pour voir les hôtes remporter la série 1-0 | Actualités sur le cricket

Le troisième et dernier match international d’une journée entre l’Angleterre et l’Irlande à Bristol s’est terminé par un match nul pour voir les hôtes remporter la série de trois matches 1-0.

Trente et un overs de jeu étaient possibles, avec un effort fulgurant au bâton de l’Angleterre les portant à 280-4 et en bonne voie pour éventuellement défier leur total record du monde de 498-4 et devenir la première équipe à afficher 500 dans le format, jusqu’à la pluie. est intervenu.

Ben Duckett a évoqué un premier siècle ODI avec 72 balles avec un deuxième six – pour aller avec 12 limites – et n’était pas sorti à 107 lorsque le ciel s’est ouvert.

Le troisième ODI entre l’Angleterre et l’Irlande a été abandonné après qu’une énorme tempête ait frappé Bristol



Ce n’était qu’une averse courte et violente mais forte et, le personnel du terrain étant lent à réagir à l’arrivée de la pluie, les flaques d’eau qui se sont accumulées sur le champ extérieur se sont avérées trop difficiles à surmonter pour que le jeu reprenne à la fin de l’été international de cricket. d’une manière plutôt farfelue.

L’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde se rendra en Inde cette semaine, où elle disputera deux matches de préparation contre l’Inde (30 septembre) et le Bangladesh (2 octobre) avant le tournoi, qui commence par un match revanche de la finale de 2019 contre la Nouvelle-Zélande. 5 octobre.

Phil Salt réussit le plus grand nombre de points jamais remportés lors d’un ODI d’ouverture pour l’Angleterre après avoir fracassé 3 quatre et 1 six contre l’Irlande



L’Angleterre a averti de son intention d’attaquer dès les quatre premières balles de la manche, Phil Salt fracassant 18 points contre Mark Adair avant que le quilleur n’envoie un large pour en faire l’ouverture la plus élevée jamais enregistrée par l’Angleterre dans le cricket ODI – égalant le monde. record de 19 établi par l’Afrique du Sud en 2003 lorsque Graeme Smith a écrasé le jeune James Anderson de toutes parts.

Salt ne faisait que commencer aussi. Il a finalement matraqué sept quatre et quatre six alors qu’il se dirigeait vers un cinquante de 22 balles, l’Angleterre ramenant son demi-siècle en seulement quatre overs.

Regardez les meilleurs tirs de Phil Salt qui a brutalement frappé 61 sur seulement 27 livraisons contre l’Irlande lors du troisième ODI



Salt (61 sur 28 balles) a finalement péri au septième, en trompant un de Craig Young (3-31) à mi-jeu, tandis que le choix des sertisseurs irlandais a rapidement ajouté Will Jacks (39 sur 21) – qui a franchi la porte – dans son prochain.

Cela a réuni la paire d’ouverture du Test anglais au milieu, Zak Crawley et Duckett procédant à la mise en place d’un stand centenaire pour le troisième guichet.

Crawley (51 ans) a été le premier à atteindre cinquante – son deuxième en ODI après 39 livraisons – avant de périr deux balles après que Duckett l’ait rejoint jusqu’à la marque (46 balles), offrant à Theo van Woerkom (1-47) son premier guichet à ses débuts alors que le capitaine remplaçant de l’Angleterre a choisi le défenseur au troisième rang.

Duckett écrase un six pour atteindre son tout premier siècle ODI pour l’Angleterre lors du troisième match contre l’Irlande



Duckett a donné le coup d’envoi et a élevé les 250 de l’Angleterre en punissant Van Woerkom pour quatre limites consécutives au 27e et son premier cent a été élevé de manière sensationnelle au 30e avec un six écrasé au-dessus du large.

Malgré le frappeur brûlant de Duckett, des nuages ​​d’orage ont commencé à tourner autour de Bristol et plus tard, juste après que Sam Hain (17 ans) soit devenu la troisième victime de Yong – la pluie a fait sortir les joueurs et a finalement signalé la fin du match.

Le soleil est revenu au bout d’une heure, mais les dégâts sur le terrain et le champ extérieur étaient trop importants puisque le match a été annulé un peu plus d’une demi-heure après la soudaine averse torrentielle.

Zak Crawley estime que c’est un bon signe que la deuxième équipe d’Angleterre ait fait preuve de « profondeur » après avoir remporté la série ODI contre l’Irlande par un match, les deux autres étant éliminés.



Mott : Les joueurs assez choqués par le délavage

Matthew Mott, de l’Angleterre, s’exprimant sur Sky Sports Cricket :

« Les joueurs étaient convaincus qu’il ne s’agissait que d’une averse passagère, donc tout le monde, y compris le personnel de terrain, est assez choqué.

« Une grande partie de cette série a été de s’assurer que nous allions là-bas et que nous jouions cette agressivité qui fait la renommée de cette équipe. Nous avons vu quelques nouveaux visages, mais cela semblait être comme d’habitude. Ils ont frappé librement et vraiment. je l’ai pris.

« Il y a une vraie fraîcheur dans la façon dont ces gars abordent le cricket et c’est vraiment dommage que nous n’ayons pas joué autant de cricket que nous l’aurions souhaité.

« Nous en avons vu suffisamment pour voir que quelques années passionnantes nous attendent. »

« Prêt à faire de son mieux pour la Coupe du Monde »

Plus de Matthew Mott sur la Coupe du monde, qui débute le 5 octobre :

« Nous en avons sélectionné 15 pour la Coupe du Monde et jusqu’à ce que nous soyons blessés ou malades, ils nous serviront bien.

« Ce qui est bien avec l’Inde, contrairement à l’Australie, c’est que ce n’est pas très loin en avion. Nous pouvons appeler les gens dans de brefs délais.

« Jofra Archer sera là [as a travelling reserve] et cela dépend en grande partie du fait qu’il ait les gens autour de lui pour le mettre en pleine forme.

« C’est une période incroyablement excitante. Les gars doivent être gentils et frais et nous avons la bonne quantité de cricket derrière nous. Les matchs d’entraînement nous serviront bien et nous sommes prêts à faire de notre mieux. »

Et après?

Vous pourrez regarder le match de préparation de l’Angleterre pour la Coupe du monde contre l’Inde le samedi 30 septembre. vivre de Cricket de sport aérien à partir de 9h10.