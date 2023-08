Angleterre contre Fidji : international de préparation pour la Coupe du monde de rugby – en direct

il y a 2 mois 11h03 HAE MI-TEMPS! Angleterre 8 – 3 Fidji 40 minutes. Gagnez-le, et Lomani le fait pour terminer la mi-temps.

il y a 3 mois 11h02 HAE 39 minutes. C’est un autre drive pour la ligne du pack local, mais les Fidji s’y retrouvent légalement cette fois et retiennent le ballon. Ils auront une mêlée délicate de cinq mètres à gagner pour écarter le danger.



il y a 4 mois 11h01 HAE CARTE JAUNE! Eroni Mawi (Fidji) 38 minutes. L’Angleterre s’éloigne complètement du haut de l’alignement et… en plaisantant, ils l’attrapent, le conduisent et grondent près de la ligne avant qu’Eroni Mawi ne le torpille illégalement. A l’avantage, Malins court vers le corner mais il est plaqué en touche, de peu. Mawi reçoit son ordre de marche pendant 10 minutes pour une faute professionnelle.

il y a 7 mois 10h58 HAE 36 minutes. L’Angleterre subit un maul depuis un alignement juste à l’intérieur de la moitié de terrain des Fidji et c’est à vous de choisir les infractions des visiteurs alors qu’ils luttent pour contenir l’entraînement inquiétant et rassembleur. Ford trouve le contact au plus profond des 22.



il y a 10 min 10h54 HAE 32 minutes. Cet essai a été refusé, mais il est intervenu après une période pendant laquelle les Fidji ont travaillé le ballon et éliminé les défenseurs anglais avec leurs énormes portées, ce qui a créé un espace à exploiter. Et ils recommencent alors qu’ils manœuvrent de manière dominante dans l’Angleterre 22, mais le ballon glissant les déjoue une fois de plus en ne restant pas dans l’emprise de Nayacelevu.

il y a 13 mois 10h51 HAE 30 min. Chessum est laissé pour mort au milieu de terrain par Ravutaumada qui est soudainement libre et se dirige vers Steward. L’ailier envoie le ballon directement à Nayacalevu au galop qui s’apprête à le mettre au sol. Mais attendez! La passe finale était bien en avant, et le TMO le souligne. NON ESSAYEZ !



il y a 20 min 10h44 HAE 26 minutes. Plus de possession pour les Fidji car ils ont enfin une séquence de possession progressive avec laquelle travailler, et leur portage fait dériver la défense anglaise hors-jeu. L’alignement des Fidji qui en résulte est débraillé sur l’Angleterre 22, et le ballon rebondit dans l’humidité, tombant finalement sur Steward qui dégage les sabots.



il y a 24 mois 10h41 HAE 24 minutes. Les Fidji ont la possession dans la moitié de terrain anglaise pour ce qui semble être la première fois, et Radrada est sur une course de marque, pompant ses jambes pour passer à travers le plaquage. Il semble avoir mis en place une excellente plate-forme mais perd le ballon alors qu’il touche le sol et Mitchell le saisit pour démarrer à mi-chemin.



il y a 26 mois 10h39 HAE 22 minutes. Le ballon est comme une loutre graissée dans les mains des joueurs, ou plutôt pas dans les mains des joueurs, en fait, car il cingle et glisse partout. Dans le dernier affrontement de l’Angleterre, Eroni Mawi met Genge sous toutes sortes de pressions dans la mêlée, forçant l’Anglais au sol. Penalty pour Fidji. Jonny May s’intéresse à la cause des Lutrinae du ballon qualités. Photographie : David Rogers/Getty Images

il y a 29 mois 10h35 HAE 19 minutes. Les deux équipes commencent une série de coups de pied, avec Frank Lomani plaçant une diagonale décente de 45 mètres, mais Steward le couvre, revient avec intérêt et Lomani est forcé de toucher par la défense anglaise tout en tentant de le repousser.



il y a 32 mois 10h33 HAE PEINE! Angleterre 8 – 3 Fidji (Caleb Muntz) 17 minutes. Le Fidji 10 monte en puissance et frappe une beauté de 40 mètres sous la pluie de tiges d’escalier pour mettre son équipe au tableau d’affichage. Enfin de quoi réjouir les supporters fidjiens. Photographie : Steve Bardens/RFU/Getty Images

il y a 34 mois 10h31 HAE 13 minutes. Le peloton fidjien recule rapidement sur sa propre mêlée à la 22e, mais Mata parvient à récupérer le ballon dans la mêlée pour permettre à son équipe de se dégager. Steward le relance et pendant un instant, il semble que May puisse atteindre le ballon alors qu’il dribble dans le but, mais Ravutaumada est le premier à le mettre au sol. La pluie klaxonne désormais à Twickenham.



il y a 38 mois 10h27 HAE ESSAYER! Angleterre 8-0 Fidji (Jonny May) 8 minutes. Les premières minutes sont entièrement anglaises, chaque portée de Tuilagi et Lawrence provoquant des conflits sur la ligne de plaquage des Fidji. Sur une plate-forme de mêlée dominante, Ford tire une passe manquée à May sur la ligne de touche gauche qui traverse le tacle de Ravutaumada pour marquer. Une étape raisonnable à partir du mois de mai pour créer un peu d’incertitude, mais Ravutaumada a horriblement réagi à cela – une décision commerciale avec pour seul objectif de ne pas se blesser, peut-être ? Ford pousse la conversion au loin. Jonny May met le feu aux poudres… Photographie : Clive Mason/Getty Images Et va marquer le premier essai du match. Photographie : Andrew Couldridge/Action Images/Reuters

il y a 42 mois 10h23 HAE @bloodandmud J’adore Ugo, mais suggérer que l’Angleterre de Borthwick ferait mieux s’ils attaquaient avec plus d’ambition, c’est comme dire que la pointe nord de la Suède serait meilleure pour bronzer s’il faisait un peu moins froid et enneigé. – Les Adamson (@Adamsons_Vs) 26 août 2023



il y a 43 mois 10h22 HAE PEINE! Angleterre 3 – 0 Fidji (George Ford) 5 minutes. Les Fidji sont hors-jeu au milieu de terrain après une autre course de Tuilagi. C’est le 22, donc Ford ne perd pas de temps à signaler les poteaux puis à faire passer le ballon.



il y a 45 mois 10h19 HAE 4 minutes. Il y a un murmure d’excitation dans la foule alors que l’Angleterre a un linout sur les Fidji 22, mais le lancer du jeune Theo Dan n’a rien de droit. Occasion terminée et Muntz peut la dégager pour toucher.



il y a 47 mois 10h17 HAE 2 minutes. L’attaque anglaise a plus de dynamisme dans les premières phases que nous n’en avons vu depuis des mois, avec Manu Tuilagi très proche de briser la ligne après un schéma bien exécuté sur un alignement le point culminant. Mais quelques phases plus tard, l’équipe locale est trop enthousiaste face à la panne et concède un penalty.



il y a 50 mois 10h15 HAE Démarrer! L’arbitre Jaco Peyper utilise son enregistreur de réprimande et George Ford lance le match avec un coup de pied profond dans les Fidji 22.



il y a 1h 10h08 HAE Les tribunes clairement vides abondent alors que les équipes sortent du tunnel, avec Courtney Lawes sorti en premier, accompagné de ses quatre enfants, à l’occasion de sa 100e sélection. L’Anglais Courtney Lawes est flanqué de ses enfants alors qu’il chante l’hymne national. Photographie : Andrew Couldridge/Action Images/Reuters

il y a 2 heures 09h28 HAE Équipes Borthwick apporte des changements par rapport à l’équipe martelée à Dublin, avec les suspensions de Farrell et Vunipola combinées à quelques échanges tactiques. Alex Mitchell est en demi de mêlée avec un partenariat boom-boom d’Ollie Lawrence et Manu Tuilagi préféré au centre aux côtés d’un rare départ pour l’ailier, Jonny May. Chez les avants, Dan Cole revient au premier rang aux côtés de Theo Dan et Ellis Genge, avec des départs pour Ollie Chessum et Jack Willis ailleurs dans le peloton. Ben Earl prend la place n°8 libérée par Vunipola suspendu. Les Fidji effectuent sept changements par rapport à l’équipe perdue en France, dont une première paire du capitaine Waisea Nayacalevu avec Semi Radradra dans les centres. ÉQUIPES Angleterre: Freddie Steward; Max Malins, Ollie Lawrence, Manu Tuilagi, Jonny May ; George Ford, Alex Mitchell ; Ellis Genge, Theo Dan, Dan Cole ; Maro Itoje, Ollie Chessum ; Courtney Lawes (capitaine), Jack Willis, Ben Earl. Remplaçants: 16 Jack Walker, 17 Joe Marler, 18 Will Stuart, 19 David Ribbans, 20 Lewis Ludlam, 21 Danny Care, 22 Marcus Smith, 23 Joe Marchant. Fidji : Ilaisa Droasese ; Selesitino Ravutaumada, Waisea Nayacalevu (capitaine), Semi Radradra, Vinaya Habosi ; Caleb Muntz, Frank Lomani ; Eroni Mawi, Sam Matavesi, Luke Tagi ; Isoa Nasilasila, Te Ahiwaru Cirikidveta ; Albert Tuisue, Lekima Tagitagivalu, Viliame Mata. Remplaçants: 16 Zuriel Togiatama, 17 Jone Koroiduadua, 18 Samu Tawake, 19 Temo Mayanavanua, 20 Vilive Miramira, 21 Simione Kuruvoli, 22 Teti Tela, 23 Kalaveti Ravouvou