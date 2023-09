Angleterre contre Écosse : Ligue des Nations féminine – en direct

il y a 2 mois 15h22 HAE 35 minutes : Alexander met du temps sur un coup franc, ce qui donne à tout le monde un répit.



il y a 3 mois 15h21 HAE 33 minutes : Rachel Daly en fouette un large, étant entrée sur le terrain. C’est des trucs de bout en bout.



il y a 4 mois 15h20 HAE 32 minutes : Corner écossais, retour sur Thomas qui trompe Lauren Hemp, puis fouette un tir.



il y a 6 mois 15h18 HAE 29 minutes : Cela a été un jeu plus ouvert que ne le souhaiterait Sarina Wiegman. L’Écosse semble dans une forme rare après avoir surmonté cette première tempête



il y a 7 mois 15h16 HAE 27 minutes : L’Angleterre qui avance laisse de l’espace à la fin. Belle course de Hanson sur la gauche et Thomas ne peut pas y arriver. Encore une bonne occasion pour les Ecossais.



il y a 10 min 15h14 HAE But de Daly exclu ! Pas de VAR mais la tête de Rachel Daly sur corner voit Chloe Kelly jugée avoir gêné le gardien.



il y a 12 mois 15h12 HAE 23 minutes : L’Angleterre revient directement en Ecosse…



il y a 15 mois 15h09 HAE 21 minutes : Le plus proche que nous ayons atteint jusqu’à présent – ​​et c’est l’Écosse – avec Caroline Weir qui a lancé le ballon et Mary Earps obligée de faire un gros arrêt.



il y a 18 mois 15h05 HAE 17 minutes : Georgia Stanway – elle marque des bangers – mais cette fois sa volée est directement sur Alexander.



il y a 20 min 15h03 HAE 15 min: Ouf, le but restait bouche bée. Lucy Bronze passe à travers et le dépose à l’intérieur. Rachel Daly essaie de contrôler le moment où elle avait vraiment besoin de tirer au but.



il y a 23 mois 15h01 HAE 13 minutes : Alexander, la gardienne écossaise, prend son temps sur le ballon. Les Écossais semblent avoir besoin d’un moment de repos.



il y a 24 mois 14h59 HAE 12 minutes : Mieux d’Ecosse. Grimshaw fait irruption, en bas à droite mais son centre va droit sur Earps.



il y a 25 mois 14h59 HAE 10 minutes: Rachel Daly surgit sur la gauche et Lauren James voit un tir arrêté….



il y a 26 mois 14h58 HAE 9 minutes : Le manager écossais, Pedro Martinez Losa, porte un blazer et une cravate attrayants, de sorte qu’il ressemble à un steward de l’air britannique calédonien. Il porte l’expression d’une turbulence imminente. Veuillez attacher vos ceintures de sécurité et remettre votre tablette dans sa position complètement verticale et verrouillée. Photographie : Adam Vaughan/EPA

Mis à jour à 15h05 HAE

il y a 29 mois 14h55 HAE 7 minutes : L’Écosse traverse une sorte d’épreuve en défense. Les coins se montent. Zelem prend par la droite. Stanway atteint le ballon mais se dirige vers le bas et large.



il y a 31 mois 14h52 HAE 4 minutes : Un corner de Greenwood trouve Zelem, et il est renvoyé. Katie Zelem voit une grande partie du ballon en remplaçant Keira Walsh.



il y a 33 mois 14h50 HAE 3 minutes : C’est toute l’Angleterre depuis le début avec Lauren Hemp et Lucy Bronze bien en vue sur le flanc droit.



il y a 36 mois 14h48 HAE 1 minute: Et c’est parti pour Sunderland et la Ligue des Nations.



il y a 37 mois 14h47 HAE Une minute de silence pour Maddy Cusack est observée. Hommages rendus à Maddy Cusack de Sheffield United, décédée à l’âge de 27 ans En savoir plus Ceux du Stadium of Light rendent hommage à Maddy Cusack. Photographie : Lee Smith/Action Images/Reuters

Mis à jour à 14 h 54 HAE

il y a 38 mois 14h45 HAE Les joueurs s’unissent par solidarité pour les joueurs espagnols, faisant écho aux images de Göteborg auparavant.



il y a 40 mois 14h43 HAE Gros bruit avant les hymnes nationaux, et bien chanté par les deux équipes. Grands sourires sur l’équipe écossaise lors de Flower of Scotland. Millie Bright la plus bruyante de l’équipe d’Angleterre pendant God Save The Reine Roi. Les équipes s’alignent avant les hymnes nationaux. Photographie : Lee Smith/Action Images/Reuters

Mis à jour à 15h06 HAE

il y a 45 mois 14h39 HAE Millie Bright est dans le tunnel pour diriger l’équipe en tant que capitaine, et Sarina Wiegman est dans l’abri. Le service normal a-t-il repris ? Voyons.



il y a 1h 14h24 HAE Depuis la semaine dernière, mais ces inquiétudes doivent demeurer. Sarina Wiegman « très inquiète » du fait que l’Angleterre joue si peu de temps après la Coupe du monde En savoir plus



il y a 1h 14h23 HAE Une nouvelle importante avant ce match. « Plus grand que le bonus » – Les Lionnes parviennent à un accord avec la FA sur le salaire En savoir plus 01:42 « Plus grand que le bonus » : Millie Bright sur un accord salarial avec la FA – vidéo

Mis à jour à 14h23 HAE

il y a 1h 14h18 HAE La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, lors de la Coupe du monde 2019. J’ai regardé ce match au pub Pride of Spitalfields un dimanche. Je me souviens que c’était plus serré que ne le suggère ce rapport de match. Parris et White permettent à l’Angleterre de prendre un départ victorieux à la Coupe du Monde Féminine En savoir plus



il y a 1h 14h14 HAE Trois changements de la finale de la Coupe du monde pour l’Angleterre alors que Zelem, James et Kelly remplacent Walsh, Toone et Russo. Caroline Weir – une possibilité pour l’équipe GB – débute pour l’Écosse, Thomas revient dans la ligne d’attaque.



il y a 1h 14h01 HAE Une variable ajoutéeSarina Wiegman dirigera certains joueurs écossais. Sarina Wiegman dirigera l’équipe GB aux Jeux olympiques de Paris si elle se qualifie En savoir plus



il y a 2 heures 13h45 HAE Voici comment cela fonctionne dans la Ligue des Nations. Qualification olympique et trois divisions : comment fonctionne la nouvelle Ligue des Nations féminine En savoir plus