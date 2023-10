Angleterre contre Bangladesh : le demi-siècle de Moeen Ali mène l’Angleterre à une victoire de quatre guichets lors du match de préparation à la Coupe du monde | Actualités sur le cricket

Le demi-siècle de Moeen Ali a conduit l’Angleterre à une victoire de quatre guichets contre le Bangladesh lors de son dernier match de préparation à la Coupe du monde lors d’une rencontre affectée par la pluie au terrain de cricket de Barsapara.

L’Angleterre a facilement réussi à chasser le Bangladesh 188-9 avec 77 ballons restants, dans un match réduit à 37 overs chacun en raison de la pluie alors qu’un tremblement de terre à proximité a secoué certaines parties de Guwahati.

Le Bangladesh semblait sur la bonne voie pour un solide total lorsque l’ouvreur Tanzid Hasan a fait 45 (44) et Mehidy Hasan a frappé 74 (89), mais les quilleurs anglais ont forcé un effondrement à l’arrière alors que 155-6 est devenu 179-9 en l’espace de trois overs.

En réponse, le lanceur du bras gauche du Bangladesh Mustafizur Rahman (2-23) a éliminé les ouvreurs anglais Jonny Bairstow (34) et Dawid Malan (quatre), mais a eu du mal contre Joe Root (26 pas retiré) qui ancrait les manches.

Le premier match de préparation de l’Angleterre contre l’Inde samedi a été abandonné sans qu’un ballon ne soit lancé en raison de fortes pluies. Ils affronteront désormais la Nouvelle-Zélande jeudi alors qu’ils entameront la défense de leur titre de Coupe du monde des 50 plus.

L’Angleterre fait un retour en force après la pluie

Les joueurs du Bangladesh célèbrent le guichet de l’Anglais Liam Livingstone





L’Angleterre a perdu le tirage au sort et a été mise au bowling avec le lanceur de rythme Reece Topley (3-23) éliminant Liton Das (cinq) et le skipper Najmul Hossain Shanto (deux) pour quitter Bangaldesh 26-2 au cinquième.

Grâce aux efforts de Tanzid et Mehidy, le Bangladesh a grimpé à 153-5 en 30 overs avant que la pluie n’arrête le jeu.

Une unité de bowling anglaise bien reposée a ensuite repris le jeu en force, prenant des guichets réguliers alors que Mark Wood (1-9) éliminait l’ouvreur du Bangladesh et le fileur Adil Rashid (2-27) déchirait l’ordre intermédiaire pour tenir compte de Mushfiqur Rahim (huit) et Mahmudullah. (18).

L’ordre inférieur du Bangladesh a eu du mal à suivre le rythme de l’Angleterre, seul Taskin Ahmed (12 pas retiré) atteignant le double, tandis que David Willey (2-26) et Sam Curran (1-23) se sont battus parmi le reste des frappeurs.

Le coup de Moeen inspire la victoire

Joe Root n’a atteint qu’une seule limite lors de ses 26 invincibilités





Les Anglais Bairstow et Malan ont été rapidement victimes du rythme du Bangladesh, les laissant 51-2, avant que Harry Brook (17 ans) et Root ne contribuent à stabiliser le navire.

Le skipper Jos Buttler en a ajouté 30 au total anglais, frappant cinq quatre et un six. Cependant, c’est Moeen qui a volé la vedette à la mort, frappant deux quatre et six six.

Il a évoqué un 37 balles pendant un demi-siècle, mais alors qu’il cherchait à terminer les choses avec un gros coup, il a été rattrapé au milieu du guichet par Towhid Hridoy.

Moeen Ali a fracassé six six et deux quatre lors de son coup de 39 balles





La Nouvelle-Zélande a battu l’Afrique du Sud par sept points

La Nouvelle-Zélande a réalisé un solide total de 321-6 contre l’Afrique du Sud lors de son match de préparation à la Coupe du monde, mais le skipper Kane Williamson a été contraint d’abandonner blessé au stade de Greenfield.

L’ouvreur Devon Conway a frappé 78 balles sur 73 avant de quitter lui aussi le terrain blessé.

L’Afrique du Sud avait une fiche de 211-4 après 37 overs, l’ouvreur Quinton de Kock faisant 84 non éliminés, mais l’arrivée de la pluie leur a laissé sept points de retard sur DLS.

