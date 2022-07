Angleterre contre Allemagne – Rapport de match de football – 31 juillet 2022

L’Angleterre a mis fin à son attente d’un trophée majeur lorsque le vainqueur de la prolongation de Chloe Kelly leur a offert une victoire 2-1 contre l’Allemagne lors de la finale du Championnat d’Europe féminin.

Surveillée par une foule record de 87 192 personnes au stade de Wembley, l’Angleterre a devancé par la remplaçante Ella Toone avant d’être rattrapée par l’Allemande Lina Magull.

Mais Kelly a fourni la finition parfaite pour l’Angleterre après avoir été remplaçante, marquant à la 110e minute pour donner aux Lionnes leur premier triomphe dans un tournoi majeur et le premier de l’Angleterre pour les hommes ou les femmes depuis la Coupe du monde de 1966. Le corner de Lauren Hemp est tombé sur l’attaquant de Manchester City, qui a dépassé Frohms à la deuxième tentative. Après un bref moment de confusion, Kelly a arraché sa chemise et a célébré sauvagement.

La capitaine anglaise Leah Williamson a qualifié le titre de “moment le plus fier de ma vie” dans les scènes émouvantes d’après-match à Wembley.

“Je ne peux tout simplement pas m’arrêter de pleurer”, a déclaré Williamson. “Nous parlons, nous parlons et nous parlons et nous l’avons finalement fait. Vous savez quoi, les enfants vont bien. C’est le moment le plus fier de ma vie.

“Écoutez, l’héritage de ce tournoi est le changement dans la société. L’héritage de cette équipe est les gagnants et c’est le voyage. J’aime chacun d’entre vous, je suis si fier d’être anglais. J’essaie si fort ne pas jurer.”

La régularité avait été la clé pour l’Angleterre dans sa course vers la finale, il n’était donc pas surprenant que l’entraîneur Sarina Wiegman nomme le même onze de départ pour un sixième match consécutif – la première équipe à le faire dans l’histoire de l’Euro masculin ou féminin.

L’Allemagne a été secouée lorsque sa meilleure buteuse, Alexandra Popp, a été retirée de la formation de départ avant qu’un ballon ne soit botté après avoir souffert de problèmes musculaires lors de l’échauffement. Elle a été remplacée par Lea Schuller.

Cela a donné un coup de pouce à l’Angleterre, et ils ont presque eu un départ parfait dès le début, lorsque Fran Kirby a enroulé un centre pour Ellen White que le meilleur buteur des Lionnes a dirigé directement vers la gardienne allemande Merle Frohms.

Chloe Kelly a offert à l’Angleterre sa première victoire dans un tournoi majeur. Getty Images

L’Allemagne a failli prendre les devants à la 25e minute après une ruée vers le but sur un corner de Magull. La défenseuse allemande Marina Hegering menaçait de près, avant que la gardienne anglaise Mary Earps ne prétende voir le danger. L’équipe de Wiegman a été soulagée lorsqu’un contrôle VAR pour un handball n’a abouti à rien.

L’Angleterre a bien terminé une première mi-temps agitée et aurait pu prendre les devants à la 38e minute, lorsque Beth Mead a trouvé White avec un recul dans la surface, mais l’attaquante a tiré avec un tir du pied gauche alors qu’elle s’étirait pour entrer en contact.

Alors que l’élan se déplaçait vers les hôtes, l’entraîneur allemand Martina Voss-Tecklenburg a effectué un remplacement précoce à la mi-temps, amenant Tabea Wassmuth pour Jule Brand.

Ce changement a donné un nouvel objectif à l’Allemagne, et ils ont tiré un coup de semonce lorsque Magull a lancé une bonne occasion à côté du poteau droit d’Earps à la 50e minute après un virage astucieux dans la surface.

Wiegman a senti le danger et a dûment envoyé ses deux super remplaçants, Toone et Alessia Russo. Et c’est Toone qui a propulsé l’Angleterre avec style à la 62e minute, se heurtant à une belle balle en profondeur de Keira Walsh avant de marquer Frohms pour envoyer Wembley dans le délire.

L’Allemagne a relevé le défi et a presque égalisé lorsque Magull s’est précipité dans la surface à la 66e minute. Son tir du pied droit a claqué sur la barre transversale, avant que Schuller ne réussisse à se retourner sur le rebond.

Magull avait été la joueuse la plus vive d’Allemagne, et elle a finalement fait la différence à la 79e minute. Wassmuth a envoyé un centre bas dans la surface et Magull a fait un pied de côté au premier poteau pour faire temporairement taire les supporters anglais.

Frohms a repoussé le tir de loin de Toone avec ses pieds en prolongation, avant que Kelly n’envoie à nouveau l’Angleterre au pays des rêves avec son vainqueur.

“Cela ne semble pas réel”, a déclaré Toone. “Je suis en train de tourner la tête. Honnêtement, le meilleur moment de ma carrière, le meilleur moment de ma vie. Je suis tellement fier de faire partie de ce groupe.”

Leur victoire, sur un pays qui a déjà battu tant d’équipes anglaises – hommes et femmes – a également valu un message de félicitations de la part de la reine Elizabeth.

“Votre succès va bien au-delà du trophée que vous avez si mérité. Vous avez tous donné un exemple qui sera une source d’inspiration pour les filles et les femmes d’aujourd’hui et pour les générations futures”, a écrit la reine.

“J’espère que vous serez aussi fier de l’impact que vous avez eu sur votre sport que vous l’êtes du résultat d’aujourd’hui.”

Les informations de Reuters ont contribué à ce rapport.