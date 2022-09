Angleterre contre Allemagne – Rapport de match de football – 26 septembre 2022

L’Angleterre s’est ralliée après deux buts pour prendre momentanément la tête avant de faire match nul 3-3 avec l’Allemagne lors d’une palpitante finale de phase de groupes de l’UEFA Nations League au stade de Wembley lundi soir.

Les buts d’Ilkay Gundogan et de Kai Havertz en deuxième mi-temps semblaient mener l’Allemagne vers la victoire, mais Luke Shaw et Mason Mount ont égalisé le score en l’espace de cinq minutes. VAR a ensuite accordé à l’Angleterre un penalty, que Harry Kane a converti pour donner une brève avance à l’équipe locale, avant que Havertz ne cache son deuxième de la nuit pour atteindre le score final.

Les places pour les finales de la Ligue des Nations n’étaient pas sur la table pour les deux équipes, l’Angleterre étant déjà reléguée au deuxième rang de la compétition et l’Allemagne entrant dans sa dernière journée de match en troisième position, mais le match avait ajouté de l’importance pour les Trois Lions car il marquait leurs derniers tests avant le début. de la Coupe du monde le 20 novembre.

L’Anglais Raheem Sterling avait la meilleure chance de marquer pour les deux équipes au milieu de la première mi-temps, mais après sa réduction intelligente pour avoir un regard clair sur le but, son effort apprivoisé a été repoussé par un Marc-André ter Stegen pressé.

L’équipe de Gareth Southgate a continué à paraître dangereuse sur le comptoir, mais il n’y a pas eu de résultat final avec Sterling tirant à nouveau droit sur Ter Stegen après sa course en plein champ pour atteindre le ballon de Kane dans la zone.

Gundogan a marqué le premier but de l’Allemagne depuis le point de penalty au début de la seconde période après que Harry Maguire a commis une faute sur Jamal Musiala dans la surface et était à deux 15 minutes plus tard lorsque Havertz a bouclé un tir parfait de loin qui n’a laissé aucune chance à Nick Pope.

Ce qui semblait improbable alors que le chronomètre passait 70 minutes est rapidement devenu réalité, alors que Shaw et le remplaçant Mount ont frappé en succession rapide pour remettre le match à niveau et redonner vie au soutien à domicile.

Le tampon de Nico Schlotterbeck sur la cheville de Jude Bellingham lui a valu un carton jaune et une chance pour l’Angleterre de prendre les devants sur place, ce que Kane a fait avec aplomb pour le plus grand plaisir des fidèles de Wembley.

Cependant, un mauvais effort de Pope a renversé un tir à longue portée sur le chemin de Havertz pour faire un pied latéral dans le fond du filet et terminer le match 3-3.

Bukayo Saka s’est dégagé au but dans le temps d’arrêt de la seconde mi-temps avec une chance de le gagner pour l’Angleterre uniquement pour que Ter Stegen touche son tir au-delà du poteau.

L’Angleterre affrontera l’Iran, les États-Unis et le Pays de Galles dans le groupe B au Qatar, tandis que Hansi Flick affrontera son équipe allemande contre le Japon, l’Espagne et le Costa Rica dans le groupe E.