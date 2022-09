Angleterre-Allemagne une épopée mais les favoris de la Coupe du monde non plus

LONDRES – L’Angleterre s’est ressaisie de deux buts avant de faire match nul 3-3 avec l’Allemagne lors d’un match passionnant de la phase de groupes de l’UEFA Nations League lundi qui a vu les six buts marqués en seconde période.

Les buts d’Ilkay Gundogan et Kai Havertz en seconde période semblaient mener l’Allemagne vers la victoire à Wembley, mais Luke Shaw et Mason Mount ont égalisé le score en l’espace de cinq minutes. VAR a ensuite accordé à l’Angleterre un penalty, que Harry Kane a converti pour donner une brève avance à l’équipe locale, avant que Havertz ne cache son deuxième de la nuit pour atteindre le score final.

Le but de Shaw a brisé une sécheresse de 565 minutes en jeu ouvert pour l’équipe de Gareth Southgate, qui a été reléguée au deuxième rang de la compétition après la défaite de la semaine dernière contre l’Italie. Le tirage au sort maintient l’Angleterre sur une séquence de six matchs sans victoire, la troisième fois de son histoire (1958, 1925-27) avec une telle marque.

Pour l’Angleterre, le match de lundi était leur dernier test avant le début de leur campagne de Coupe du monde le 21 novembre contre l’Iran. L’Allemagne disputera un autre match amical avant la Coupe du monde contre Oman le 16 novembre avant son match d’ouverture contre le Japon le 23 novembre.

Réaction rapide

1. Ni l’Angleterre ni l’Allemagne ne sont les favoris de la Coupe du monde

L’Angleterre et l’Allemagne ont disputé un match nul passionnant 3-3 en Ligue des Nations à Wembley, mais ce match nous a laissé plus de questions que de réponses sur deux des favoris pour remporter la Coupe du monde au Qatar. L’un d’eux peut-il défendre assez bien jusqu’au bout ? Probablement pas, à en juger par une seconde mi-temps qui a vu les six buts marqués – Ilkay Gundogan et Kai Havertz (2) pour l’Allemagne, avec Luke Shaw, Mason Mount et Harry Kane pour l’Angleterre – alors que les deux équipes ont perdu un match- avance gagnante.

2 Connexe

L’Angleterre est entrée dans le match sans victoire en cinq matches et après avoir été reléguée de la première division de la Ligue des Nations, tandis que l’Allemagne s’est rendue à Londres après sa défaite à domicile contre la Hongrie. Ainsi, aucune équipe n’a affiché la forme qui suggère qu’elle peut terminer l’année en tant que championne du monde. Mais alors que les défauts défensifs des deux équipes étaient visibles pour tous leurs adversaires de la Coupe du monde, la ruée vers les buts en seconde période a mis en évidence la puissance des deux équipes si elles sont capables de jouer à leur avantage.

Même si elle est entrée dans ce match sans avoir réussi à marquer en jeu libre pendant 450 minutes, l’Angleterre a les joueurs pour marquer contre n’importe quelle équipe et l’Allemagne a ressenti toute la force de sa puissance de frappe dans les phases finales. Mais aucune équipe ne peut gagner une Coupe du monde avec une défense qui fuit, et l’Angleterre et l’Allemagne se retrouveront en dessous du Brésil et de la France en ce qui concerne les vrais favoris pour devenir champions au Qatar.

Harry Kane et l’Angleterre ont joué un thriller contre l’Allemagne qui a vu six buts marqués en seconde période. Shaun Botterill/Getty Images

2. Le manque de contrôle au centre du terrain hantera l’Angleterre

L’Angleterre possède l’une des meilleures forces offensives au monde, et elle s’est imposée en remportant presque une victoire remarquable, mais la riposte tardive et le match nul éventuel ne devraient pas masquer les problèmes qui continuent de hanter l’équipe de Gareth Southgate.

Si vous ne parvenez pas à envoyer le ballon à Harry Kane, Raheem Sterling, Phil Foden et à l’un de leurs autres talents offensifs, le but va être un problème et la cause profonde de cela pour l’Angleterre est le niveau déplorable de créativité plus loin sur le terrain . L’axe central défensif-défensif du milieu de terrain est celui où les meilleures équipes contrôlent les matchs et dictent le rythme, mais l’Angleterre n’a tout simplement pas la capacité de le faire contre des adversaires d’élite comme l’Allemagne.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Les trois partants de Southgate (John Stones, Eric Dier et Harry Maguire) se sont appuyés sur Stones pour faire ressortir le ballon, mais la version anglaise de Stones n’est pas la même que la version de Manchester City, qui a des joueurs de classe mondiale comme Kevin De Bruyne et Rodri devant lui. Avec l’Angleterre, le ballon revient à Jude Bellingham ou Declan Rice et, bien que tous deux soient des joueurs box-to-box de grande qualité, aucun n’est encore assez bon pour contrôler un jeu dans le style d’un Luka Modric ou Marco Verratti – les deux joueurs qui ont mis fin aux espoirs de l’Angleterre lors des deux derniers tournois majeurs avec la Croatie et l’Italie, respectivement.

Ainsi, en étant incapable de contrôler le ballon au centre du terrain, l’Angleterre ne peut pas le transmettre à ses attaquants, laissant Kane et Cie privés de possession. Malheureusement pour Southgate, il n’y a pas de solution là-bas. Jack Grealish a la qualité et la vision du jeu de balle, mais manque de discipline pour jouer au milieu de terrain central, tandis que Jordan Henderson a des qualités de leadership et de l’expérience, mais pas la vision. C’est un problème récurrent pour l’Angleterre et qui signalera probablement une sortie de Coupe du monde contre la première équipe forte qu’elle affrontera au Qatar.

Kai Havertz et Ilkay Gundogan ont marqué les buts de l’Allemagne contre l’Angleterre. Michael Zemanek/DeFodi Images via Getty Images

3. La profondeur des gardiens allemands peut être cruciale

Marc-André Ter Stegen n’a fait que sa 29e apparition pour l’Allemagne à Wembley, le gardien de but de Barcelone ne commençant que lors du match de lundi et la défaite de vendredi dernier contre la Hongrie parce que le n ° 1 régulier Manuel Neuer a été contraint de se mettre en quarantaine avec COVID-19. Le gardien du Bayern Munich, Neuer, a dominé la position au cours de la dernière décennie pour l’Allemagne, remportant 113 sélections et gardant Ter Stegen sur le banc pendant la majeure partie de cette période. Kevin Trapp de l’Eintracht Francfort n’a remporté que six sélections, malgré une longue période en tant que premier choix du Paris Saint-Germain.

Contre l’Angleterre, Ter Stegen a effectué une série d’arrêts cruciaux en première mi-temps pour maintenir le score à niveau avant que l’Allemagne n’ouvre une avance de 2-0 au début de la seconde mi-temps. Et bien qu’il se soit attendu à faire mieux pour empêcher le but à bout portant de Luke Shaw avant l’égalisation imparable de Mason Mount et le penalty de Harry Kane, Ter Stegen a montré dans ce match que l’équipe de Hansi Flick avait une profondeur incroyable dans le département des gardiens de but. Seul le Brésil, avec Alisson Becker et Ederson, pourrait prétendre avoir une profondeur dans cette position aussi forte que l’Allemagne à Qatar 2022 et les options de Hansi Flick dans le but pourraient être cruciales pour les espoirs du pays d’un cinquième titre mondial plus tard cette année.

Notes des joueurs

Angleterre: Eddie Pope 5; Reece James 5, John Stones 5, Eric Dier 6, Harry Maguire 5, Luke Shaw 8 ; Jude Bellingham 7, Declan Rice 6 ; Phil Foden 6, Harry Kane 7, Rahee Sterling 5.

Sous-titres : Kyle Walker 6, Mason Mount 7, Bukayo Saka 7.

Allemagne: Marc-André Ter Stegen 7, Thilo Kehrer 6, Niklas Sule 6, Nico Schlotterback 6, David Raum 6 ; Ilkay Gundogan 7, Joshua Kimmich 7, Jonas Hofmann 6, Jamal Musiala 6, Leroy Sane 6 ; Kai Havertz 8.

Sous-titres : Timo Werner 6, Robin Gosens 6, Serge Gnabry 7.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Luke Shaw, Angleterre.

Toute l’attention récente a été portée sur la décision de Southgate de sélectionner Maguire, bien que le capitaine de Manchester United ait perdu sa place dans l’équipe première à Old Trafford. Shaw a connu une chute de grâce similaire au niveau des clubs, mais l’arrière gauche de United a été exceptionnel contre l’Allemagne et a même marqué un but pour faire bonne mesure.

PIRE : Raheem Sterling, Angleterre.

L’Angleterre a eu un certain nombre de mauvais affichages, y compris Pope, Maguire et James, mais Sterling avait l’air loin du rythme à l’avant, avec sa conscience et en passant loin de leurs niveaux habituels.

Faits saillants et moments marquants

Kai Havertz a complété son doublé avec ce mouvement astucieux.

Quelques instants auparavant, c’était Harry Kane avec le but international no. 51, juste deux derrière Wayne Rooney en tant que meilleur buteur de tous les temps en Angleterre.

QUI D’AUTRE MAIS HARRY KANE 🤩 L’ANGLETERRE REVIENT DE DEUX MOINS 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 📺 : FS1 pic.twitter.com/nTa4xUYrWw – Football FOX (@FOXSoccer) 26 septembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

L’Anglais Harry Kane, sur Channel 4 : “Nous devrons être prêts dès le début de la [World Cup] tournoi. Un tournoi de football majeur est différent de tout autre football auquel vous jouez pour l’Angleterre. La pression est élevée et la concentration doit être élevée et j’ai l’impression que nous réagissons bien à cela.”

Kane sur son 51e but, maintenant deux derrière Wayne Rooney sur la liste de tous les temps de l’Angleterre : “C’était bien de marquer évidemment. Il semble toujours y avoir quelques pénalités de pression ici à Wembley, mais c’était agréable de voir celle-là entrer et c’est dommage que nous n’ayons pas pu gagner mais nous continuons.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Le but de Luke Shaw a mis fin à la sécheresse sans but de 342 minutes de l’Angleterre (565 minutes en jeu ouvert).

– Harry Kane a marqué lors de ses quatre matches en carrière contre l’Allemagne (4 buts). Il est également le deuxième joueur à marquer en quatre matchs consécutifs contre l’Allemagne, rejoignant le Hongrois Imre Schlosser qui a accompli l’exploit de 1909 à 1912.

– La dernière fois que ces deux équipes ont fait match nul 3-3 ? Leur tout premier match, en 1930 lors d’un match amical à Berlin.

Suivant

Angleterre: C’est la vraie affaire maintenant pour les Trois Lions. Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde contre l’Iran le 21 novembre, suivi des États-Unis (25 novembre) et du Pays de Galles (29 novembre).

Allemagne: Un match amical de plus à Oman le 16 novembre avant le court saut vers le Qatar, où le Japon (23 novembre), l’Espagne (27 novembre) et le Costa Rica (1er décembre) vous attendent Die Mannschaft.