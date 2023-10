Angleterre à l’Euro 2024 : comment Gareth Southgate alignera son équipe des Trois Lions en Allemagne

L’Angleterre se lance dans l’Euro 2024 comme l’un des favoris du tournoi, chaque position offrant un certain nombre d’options parmi lesquelles Gareth Southgate peut choisir.

Si elle n’a pas encore confirmé sa place en Allemagne pour l’Euro 2024, l’Angleterre a l’occasion de le faire mardi soir face à l’Italie à Wembley. À défaut, une victoire contre Malte ou la Macédoine du Nord en novembre garantira leur place pour le tournoi d’été.

Mais comment Gareth Southgate alignera-t-il son équipe anglaise pour l’Euro 2024 ? QuatreQuatreDeux fait de son mieux pour trouver cette réponse, tout en examinant également les autres options disponibles pour les Trois Lions.

Comment l’Angleterre s’alignera probablement à l’Euro 2024

GK : Jordan Pickford

Pickford a été omniprésent en tant que n°1 de l’Angleterre ces derniers temps (Crédit image : Getty Images)

Jordan Pickford est indéniablement le choix évident – surtout avec Aaron Ramsdale maintenant hors du onze de départ d’Arsenal et moins susceptible de se battre pour la première place. Nick Pape, cependant, est un joueur constant à Newcastle United et pourrait se frayer un chemin dans la course. Le football de la Ligue des champions à St. James’ Park pourrait certainement amener Southgate à réfléchir à ses options.

L’inclusion de Pope dépend cependant de la façon dont le sélectionneur anglais souhaite que son équipe joue. Pope n’est pas le gardien de but le plus habile avec le ballon aux pieds, tandis que Pickford est plus à l’aise pour récupérer des passes et construire le jeu depuis l’arrière.

RB : Kyle Walker

Walker est à l’avant-garde des options d’arrière droit (Crédit image : Robin Jones/Getty Images)

Peut-être le poste le plus difficile à nommer, l’arrière droit a le choix entre une multitude de talents. Cela dit, Southgate va probablement choisir Kyle Walker après sa fiabilité lors des trois tournois du patron anglais à la tête.

Kieran Tripper, Trent Alexander-Arnold et James Reece sont cependant tous d’excellents remplaçants, et chacun des quatre joueurs aura le droit de se sentir lésé de ne pas faire partie du onze de départ. Cependant, James doit d’abord s’assurer qu’il est parfaitement apte à faire partie de l’équipe.

CB : John Stones

Personne ne jouera devant les Stones (Crédit image : Getty Images)

Des pierres est un titulaire garanti – il n’a pas joué une minute de football pour Manchester City cette saison, mais Southgate l’a quand même inclus dans son équipe d’Angleterre pour les internationaux d’octobre, telle est sa qualité.

Défenseur central expérimenté, Stones permet également à l’Angleterre de jouer de manière plus moderne, en sortant de la défense avec lui en tant que milieu de terrain en profondeur.

CB : Harry Maguire

Maguire a traversé une période difficile ces derniers temps (Crédit image : Justin Setterfield/Getty Images)

A l’Euro 2020, tout le monde ne pouvait pas attendre Harry Maguire De retour de blessure, le défenseur de Manchester United a raté les deux premiers matches du tournoi. Son action a chuté de façon spectaculaire au cours des deux années et demie qui ont suivi, ouvrant la porte à un certain nombre d’acteurs qui pourraient revendiquer le statut de partenaire des Stones.

En effet, Marc Guéhi, Lewis Dunk, Fikayo Tomori et Levi Colwill font tous partie de la dernière équipe et espèrent prendre l’avion pour l’Allemagne. Cela ne mentionne même pas Ben Blancqui a quitté le Qatar à mi-chemin de la Coupe du monde 2022.

DG : Luke Shaw

Shaw est le meilleur arrière gauche d’Angleterre lorsqu’il est en forme (Crédit image : Getty)

Cette position dépend entièrement des blessures. Luc Shaw et Ben ChilwelCe sont des options évidentes, mais le manque de disponibilité pourrait nuire à leur statut au sein de l’équipe. Levi Colwillqui y a joué contre l’Australie, pourrait continuer à le suppléer après avoir également impressionné là-bas pour Chelsea, tandis que Southgate a utilisé Plus trippant à l’arrière gauche à l’occasion dans le passé.

Malgré cela, Shaw rejoindrait probablement directement l’équipe s’il était en forme. Puissant coureur défensif, l’homme de Manchester United adore avancer et soutenir les attaques, tout en étant extrêmement assidu dans ses responsabilités défensives.

DM : Kalvin Phillips

Phillips continue d’être sélectionné pour l’Angleterre malgré son manque de minutes à Man City (Crédit image : Getty Images)

Southgate a déjà déclaré que Phillips a besoin de plus de temps de jeu à Manchester City s’il veut conserver sa place dans l’équipe d’Angleterre, mais jusqu’à présent, le coach des Trois Lions a miné ses propres commentaires en choisissant continuellement Phillips. Cela s’explique en partie par le fait qu’il est un joueur fiable qui se lève en cas de besoin.

Jordan Henderson pourrait cependant recevoir le feu vert. Joueur le plus expérimenté de l’équipe d’Angleterre, Henderson a participé à six tournois internationaux majeurs et possède une riche expérience.

CM : Declan Rice

Rice est l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe (Crédit image : David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)

Celui-ci est cloué. Il n’y a tout simplement aucun moyen Declan Riz n’est pas au milieu de terrain anglais s’il est en forme.

Kalvin Phillips et Jordan Henderson offrent tous deux à Southgate des options alternatives pour s’associer à Rice ou opérer légèrement plus profondément. Quel que soit le système, Rice démarrera à 100 pour cent. C’est juste qui sera partenaire à ses côtés qui est plus difficile à nommer.

Comme mentionné précédemment, Phillips et Henderson ont tous deux de fortes chances, mais Monture maçon, qui n’a pas réussi à faire partie des trois dernières équipes d’Angleterre, pourrait également revenir en lice avec une bonne saison à Manchester United. Autrefois titulaire régulier sous Southgate, Mount a récemment eu du mal à afficher sa véritable qualité au niveau du club, et sa place internationale en a souffert.

Autre part, Conor Gallagher et James Ward-Prowse sont deux bonnes options dont Southgate doit disposer – la première fournit beaucoup d’énergie, tandis que le second est un assistant de mise en scène.

CAM : Jude Bellingham

Bellingham pourrait être le joueur le plus important d’Angleterre (Crédit image : Getty Images)

Basé sur le formulaire actuel, Jude Bellingham est sans doute le meilleur joueur du monde. Même s’il reste encore un long chemin à parcourir avant le 14 juin, date du coup d’envoi de l’Euro 2024, le fait que le joueur de 20 ans débute sa carrière au Real Madrid avec 10 buts en 10 matchs est tout simplement stupéfiant. Ne vous méprenez pas, Bellingham pourrait faire la différence dans la quête d’un trophée par l’Angleterre.

Les options ne manquent pas si Bellingham n’est pas disponible également. James Maddison montre ses qualités à Tottenham Hotspur et pourrait confortablement s’insérer dans un rôle de milieu de terrain offensif, tandis que Phil Foden et Ebéréchi Eze sont tous deux des joueurs passionnants et capables de faire preuve de magie.

AD : Bukayo Saka

Saka est un titulaire incontournable pour Southgate (Crédit image : Getty Images)

Un tel joueur quelle que soit l’équipe pour laquelle il joue, Saka est devenu l’un des joueurs les plus importants d’Angleterre au cours des 18 derniers mois, avec des performances impressionnantes et constantes. L’homme d’Arsenal s’est imposé sur l’ailier droit de l’équipe d’Angleterre et a encore beaucoup de place pour s’améliorer à seulement 22 ans.

La couverture de Saka pouvait voir les deux Phil Foden et Jarrod Bowen en compétition, l’un ou l’autre joueur disposant d’une option solide sur le banc. Alors que Foden offre plus de contrôle dans les matchs, Bowen est toujours capable de marquer un but si nécessaire.

ST : Harry Kane

Kane sera capitaine de l’Angleterre en Allemagne (Crédit image : Joe Prior/Visionhaus via Getty Images)

Qui d’autre? L’attaquant du Bayern Munich n’est pas seulement un buteur. Kane est la star d’une équipe pleine d’individus extrêmement talentueux, capables de mener l’équipe jusqu’au bout à l’Euro. Sans aucun doute l’attaquant de premier choix de l’Angleterre, c’est qui sera le remplaçant là où cela devient intéressant.

Ollie Watkins et Eddie Nketiah font tous deux partie de la dernière équipe après un bon début de campagne, mais Callum Wilson et Ivan Toneyselon la façon dont il se remettra à niveau, frappera sans doute à la porte lors de la sélection de l’équipe nationale en mai prochain.

LW : Jack Grealish ?

Grealish pourrait être l’ailier gauche titulaire de l’Angleterre en Allemagne (Crédit image : Hector Vivas – FIFA/FIFA via Getty Images)

En ce qui concerne la position finale dans l’équipe d’Angleterre, votre supposition est aussi bonne que la nôtre. N’importe quel nombre de joueurs pourraient occuper la place de gauche en juin, cela dépend simplement de la forme de chaque individu à l’approche du tournoi.

Jack Grealish, Marcus Rashford et Foden ont tous montré un aperçu de ce dont ils sont capables au cours des derniers mois, bien que loin du niveau de cohérence nécessaire pour exiger une place de titulaire. Relativement, Madison a été bien meilleur à Tottenham, mais Southgate choisira-t-il de le mettre hors de position juste pour le faire entrer dans l’équipe ?

Ensuite, il y a Raheem Sterling. Autrefois l’enfant doré de Southgate, Sterling a depuis été snobé une place dans l’équipe nationale depuis la Coupe du monde 2022. Ramener Chelsea dans le giron semble probable, mais seul le temps nous le dira.

Comment l’Angleterre devrait s’aligner à l’Euro 2024…