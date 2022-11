Angleterre 72 – 4 Brésil

L’Angleterre célèbre une victoire 72-4 contre le Brésil lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby à XV

L’Angleterre a couru en 14 essais lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby féminin alors qu’elle remportait une victoire retentissante 72-4 contre le Brésil à Headingley.

Le pays hôte est sorti dans une ambiance électrique et n’a pas déçu en première mi-temps, affirmant sa domination avec sept essais, Caitlin Beevers ouvrant le score à une foule rugissante après seulement quelques minutes.

Les doubles de Tara Jane Stanley et Courtney-Winfield Hill, y compris un superbe effort en solo du demi-arrière, ont aidé l’Angleterre à prendre une avance de 34-0 à la mi-temps.

La seconde mi-temps a vu l’Angleterre sortir avec la même intensité que la première et a vu Hardcastle et Winfield-Hill réussir leurs tours du chapeau avant que Leah Burke, Tara Jones et Olivia Wood ne rejoignent le score pour donner à l’Angleterre une victoire de 72-4 lors du premier match. du groupe A.

Histoire du match

C’était une foule bruyante à Leeds pour le premier match du tournoi féminin, avec les tribunes remplies d’écoliers prêts à encourager la nation natale, et ils ont été récompensés après seulement deux minutes, Beevers volant dans le coin pour obtenir le monde de son équipe. Décompte de la coupe en cours.

Caitlin Beevers centre pour le premier essai de l’Angleterre contre le Brésil

L’Angleterre a ensuite continué à faire des mètres impressionnants et après seulement six minutes, une réplique de l’effort d’ouverture de Beevers est venue, cette fois par Stanley.

Leur pays d’origine n’a dû attendre que 10 minutes pour leur prochaine chance car, après une course meurtrière de Hardcastle, Winfield-Hill a simulé et s’est lancé dans un superbe effort en solo pour faire 12-0 avant de poursuivre avec une seconde le 23 -marque des minutes.

Le Brésil a eu une grande opportunité au deuxième quart, mais Leticia Medeiros a été retenue sur la ligne et avec l’occasion passée, l’Angleterre a réaffirmé sa domination et est remontée à l’autre bout du terrain, Grace Field marquant depuis le banc après une belle pause. de Tara Jones.

Grace Field était une force chez les attaquants alors que l’Angleterre affirmait sa domination

Après une première mi-temps de pure domination chez les attaquants, Hardcastle a été récompensé avec seulement trois minutes à jouer, dépassant le dos d’une course puissante avant que Stanley ne croise dans le coin pour sa deuxième pour porter le score à 34-0 à la mi-temps.

Emily Rudge a mené l’Angleterre à la quatrième Coupe du monde de rugby de sa carrière contre le Brésil. L’équipe de l’entraîneur-chef Craig Richards pour le match d’ouverture du tournoi a vu les quatre précédentes gagnantes du prix Woman of Steel choisies. Georgia Roche et Courtney Winfield-Hill, la demi-arrière des Leeds Rhinos, l’attaquant lâche de St Helens Jodie Cunningham et la gagnante de cette année Tara-Jane Stanley étaient tous inclus.

L’Angleterre est sortie pour la seconde mi-temps avec la même intensité que la première, Goldthorp terminant un coup de pied grubber de Roche avant que Hardcastle ne fonce pour sa deuxième mi-temps pour porter le score à 44-0 après seulement 50 minutes.

Après 10 minutes plus bâclées de l’Angleterre, le Brésil a finalement obtenu sa récompense alors que Natalia Momberg a cassé le côté gauche pour plonger dans le coin pour le premier essai de son pays en Coupe du monde de rugby à XV.

Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que l’Angleterre riposte alors que Jones se précipitait sous les bâtons, la conversion de Stanley donnant à l’Angleterre une avance de 50-4.

L’Angleterre a ensuite sérieusement augmenté la mise, Hardcastle en repoussant deux sur le côté gauche pour son triplé avant que Burke n’en empoche un dans le coin pour porter le score à 60-4 avec 10 minutes à jouer.

Malgré une énorme avance, l’Angleterre avait plus à donner alors que Winfield-Hill passait son tiers de l’après-midi après une autre course fulgurante de Zoe Harris avant que Wood ne termine la procédure, Stanley donnant un coup de pied à sa huitième conversion de la journée pour assurer un retentissant 72-4. victoire pour les hôtes.

Et après?

Les femmes anglaises se rendront samedi au stade DW de Wigan pour leur deuxième match du groupe A contre le Canada dans un double-tête avec des hommes anglais qui affronteront la Papouasie-Nouvelle-Guinée en quart de finale.