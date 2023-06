Angleterre 7-0 Notes de la Macédoine du Nord: Bukayo Saka et Marcus Rashford cimentent leurs places dans l’attaque des Trois Lions | Nouvelles du football

Jordan Pickford – n/a

Pour le deuxième match de suite, ça aurait pu être moi dans le but. Deux matches, aucun arrêt. Vivre le rêve.

Kyle Walker – 8

A montré plus d’intention offensive que Kieran Trippier vendredi soir et a été récompensé par la passe décisive pour le premier but de Saka. Peut-être en disgrâce à Man City, mais a montré pourquoi il était l’homme de l’Angleterre depuis si longtemps.

Pierres John – 8

Solide en possession et a réussi à résister à la tentation de jouer le rôle de n ° 8 qu’il a récemment joué pour Man City. A remporté un penalty en Angleterre après la mi-temps et a également réalisé un effort capricieux sur un corner.

Harry Maguire – 8

Il a résisté fortement à une première course contre lui et était encore une fois le plus avant-gardiste de la paire défensive, essayant 10 longues balles et se connectant avec sept. Presque ajouté une passe décisive avec une course et une passe parfaitement chronométrées pour Rashford juste avant la pause, et est sorti davantage de la défense, en grande partie avec succès alors que la Macédoine du Nord était fatiguée.

Image:

Harry Kane a marqué 58 buts en Angleterre contre la Macédoine du Nord, ce qui lui a permis d’en marquer cinq d’avance en tant que meilleur buteur masculin des Trois Lions.





Luc Shaw – 7

A passé autant de temps dans la moitié de terrain adverse qu’à Malte, mais avait plus à montrer avec la passe décisive pour l’ouverture du score. Plus calme après la mi-temps, mais une autre prestation assurée.

Trent Alexander-Arnold – 8

Pas aussi influent qu’il l’était à Malte mais s’épanouit tout de même dans ce rôle libre qui en reste à ses balbutiements mais travaille pour lui, pour Gareth Southgate et pour l’Angleterre. A obtenu une passe avec un ballon typiquement parfait en avant pour Saka, et a également joué une main dans un autre but.

Notes de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord :Dimitrievski (5), S Ristovski (5), Zajkov (4), Velkovski (5), Ashkovski (4), Ademi (6), Bardhi (6), Elmas (6), Alioski (4), Nestorovski (6) , Trajkovski (5). Sous-titres :Betjulai (5), Dorian Babunski (6), Serafimov (6), Atanasov (6), David Babunski (5).

Jordan Henderson – 8

Peut-être aurait-il dû marquer lorsqu’il était légèrement lent à réagir à un centre, mais il n’a pas été en reste lorsqu’il a poursuivi la défense de la Macédoine du Nord et s’est combiné avec Kane pour marquer le but de Rashford. Joue un meilleur football pour son pays que son club de loin en ce moment.

Declan Riz – 7

Malchanceux d’être averti après avoir remporté le ballon – son visage a tout dit lorsque la carte est sortie. Bien rangé sur le ballon et a gardé Elmas silencieux dans les rares moments offensifs de la Macédoine du Nord, mais moins avant-gardiste qu’il ne l’était à Malte.

Bukayo Saka – 10

Le large sourire sur son visage a tout dit quand il a quitté le terrain avec le ballon de match dans les mains. Un premier triplé en carrière, et quel triplé ce fut. Une ouverture puissante, une seconde époustouflante et une troisième prise intelligemment. Le nom de Harry Kane est le premier sur la feuille d’équipe, mais le sien est le suivant maintenant.

Image:

Le triplé de Bukayo Saka en Angleterre était le premier d’un joueur autre que Harry Kane depuis Raheem Sterling en 2019





Harry Kane – 9

A marqué, comme il le fait toujours, un sur place et un en jeu ouvert. Harried, comme il le fait toujours – et Rashford lui doit autant de gratitude qu’à Henderson pour son rôle dans la haute presse qui a conduit au troisième de l’Angleterre. Son record de buts sera quelque chose quand il en aura fini.

Marcus Rashford – 9

Il reste stupéfiant les 12 mois que cet homme a eus. Un outsider pour l’équipe de la Coupe du monde à un moment donné, il a été une révélation à Old Trafford cette saison et sur son terrain, il aurait tout aussi bien pu porter un maillot Man Utd à certains moments. Donné à Stefan Askovski l’air d’avoir du beurre sur ses crampons parce qu’il l’avait sur des toasts.

Remplacements

Conor Gallagher (pour Henderson, 58 ans) – 5

Énergique mais pas particulièrement efficace … Et ne regarde pas la réponse de l’Angleterre depuis le banc contre des tests plus importants en ce moment.

Jack Grealish (pour Rashford, 58 ans) – 7

Une surprise à certains égards compte tenu de la semaine qu’il a eue, mais a récompensé la confiance de Southgate avec une passe décisive à peine six minutes après son arrivée.

Image:

Marcus Rashford a marqué son premier but en Angleterre à Old Trafford dans une performance confiante





Phil Foden (pour Saka, 59) – 6

Impossible de suivre une forte apparition à Malte avec à peu près la même performance. Un tir et aucune occasion créée en une demi-heure.

Kalvin Phillips (pour Rice, 59 ans) – 7

Impossible de vraiment rater à six mètres, mais vous devez être au bon endroit pour les marquer. Tout aussi bien rangé sinon plus que Rice on the ball.

Callum Wilson (pour Kane, 74 ans) – 6

Était tout sourire sur le banc alors qu’il attendait de venir juste au moment où Kane courait pour marquer son penalty – mais aurait adoré venir quelques instants plus tôt et être l’homme à le prendre. Moins impliqué qu’il ne l’était à Malte et n’a réussi que quatre touches.