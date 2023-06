Angleterre 7 – 0 Macédoine du Nord

Le héros du triplé Bukayo Saka a aidé l’Angleterre à terminer la saison avec style avec une raclée 7-0 contre la Macédoine du Nord, qui maintient son record de 100% et sa première place dans le groupe C de qualification pour l’Euro 2024.

L’attaquant d’Arsenal a marqué deux étourdissements, explosant sous un angle serré pour son premier avant de recevoir une superbe passe de Trent Alexander-Arnold et de tirer depuis le bord de la surface à peine deux minutes après le début de la seconde période. Il a ensuite complété son premier tour du chapeau en carrière avec une course parfaitement chronométrée derrière et une finition cool, couronnant sa propre saison brillante, alors que l’Angleterre déchirait ses visiteurs.

La Macédoine du Nord – une équipe qui a battu l’Italie lors de ses barrages pour la Coupe du monde l’année dernière – avait initialement opposé une résistance obstinée et ce n’est que lorsque Harry Kane a annulé la réduction de Luke Shaw que tout s’est ouvert pour l’équipe de Gareth Southgate.

Saka a tiré dans le toit du filet peu de temps après et Marcus Rashford a couronné une superbe première mi-temps pour l’Angleterre avec une finition à bout portant pour marquer un but international sur son terrain à domicile.

Les deux frappes de Saka au début de la seconde mi-temps ont fait rebondir les supporters anglais, mais il y avait plus de célébrations à venir, avec Kalvin Phillips marquant son premier but international et Kane en ajoutant un autre depuis le point de penalty après que John Stones ait été victime d’une faute sur un coup de pied arrêté. « Le score est scandaleux », a déclaré par la suite le patron de l’Angleterre, Southgate. « Il n’y avait aucune preuve que la Macédoine souffrirait comme ça, que le match serait aussi simple qu’il l’était. »

Les joueurs de cricket anglais ont été applaudis pour leur style bazball offensif – mais Gazball des footballeurs du pays signifie qu’ils ont maintenant quatre victoires sur quatre en qualifications et sont sur la bonne voie pour atteindre le tournoi de l’été prochain en Allemagne.

La qualification pour l’Euro 2024 n’est pas assurée, mais après avoir disputé la moitié de ses matches, l’Angleterre mène de six points l’Ukraine, deuxième, bien qu’elle ait un match en moins et l’Italie, troisième, n’a joué que deux fois, en raison de ses engagements en Ligue des Nations dans cette fenêtre. .

Pour Southgate, cependant, il sera plus satisfait d’une performance positive, confiante et cohérente de ses joueurs à la fin d’une longue campagne, qui a commencé avec lui et l’équipe fortement critiqués et mis en doute après de mauvais résultats l’été dernier.

Une sortie familière en quart de finale de la Coupe du monde a fait mal, mais le potentiel de cette équipe est évident et ses supporters rêveront de gloire dans 12 mois…

Notes des joueurs de Ron Walker Angleterre: Pickford (n/a ou 6), Walker (8), Stones (8), Maguire (8), Shaw (7), Alexander-Arnold (8), Henderson (8), Rice (7), Saka (10) , Kane (9), Rashford (9). Sous-titres : Grealish (7), Foden (6), Gallagher (5), Phillips (7), Wilson (6). Macédoine du Nord :Dimitrievski (5), S Ristovski (5), Zajkov (4), Velkovski (5), Ashkovski (4), Ademi (6), Bardhi (6), Elmas (6), Alioski (4), Nestorovski (6) , Trajkovski (5). Sous-titres :Betjulai (5), Dorian Babunski (6), Serafimov (6), Atanasov (6), David Babunski (5). Joueur du match : Bukayo Saka

Comment l’Angleterre a battu la Macédoine du Nord à sept reprises

La saison dernière s’était terminée par une humble défaite 4-0 à domicile contre la Hongrie pour l’Angleterre et bien qu’une répétition n’ait jamais semblé sur les cartes cette fois-ci, la Macédoine du Nord avait été présentée comme une avancée significative par rapport aux adversaires de vendredi Malte, qu’ils se sont avérés être pendant les premières étapes.

L’équipe de Southgate était limitée à une poignée de demi-chances, avec un tir de Saka sauvé, une tête des Stones non cadrée et un tir croisé de Rashford revendiqué par le gardien Stole Dimitrievski après qu’un affrontement de têtes avec Kane avait temporairement forcé le capitaine ensanglanté de la Macédoine du Nord Stefan Ristovski à quitter le terrain. terrain.

Nouvelles de l’équipe L’Angleterre a effectué trois changements par rapport à la victoire de vendredi contre Malte, avec le duo de Man City Kyle Walker et John Stones, accompagné de Marcus Rashford et Kieran Trippier, Marc Guehi et James Maddison. Trent Alexander-Arnold a continué au milieu de terrain et Bukayo Saka était apte à commencer.

À l’approche de la demi-heure, le match allait se planifier pour les visiteurs, qui avaient puisé dans leurs deux précédents voyages sur ces côtes. Mais le lien Man Utd entre Rashford et Shaw sur le côté gauche du terrain a ouvert la défense et il y avait Kane pour marquer pour le sixième international consécutif.

Image:

Kyle Walker célèbre avec Saka





Les vannes se sont ouvertes. Un bon jeu sur l’autre flanc a conduit Kyle Walker à trouver Saka dans l’espace à l’intérieur de la zone et il n’a donné aucune chance au gardien avec une fusée d’arrivée. Rashford aurait dû en faire trois après la montée en flèche de Harry Maguire peu de temps après, mais ne s’est pas trompé lorsqu’il s’est vu offrir une opportunité similaire par Jordan Henderson sur le coup de la mi-temps.

Image:

Marcus Rashford a marqué un but international sur son terrain de club Old Trafford





Alexander-Arnold a montré que son rôle au milieu de terrain est là pour rester avec une autre passe sublime pour le troisième de l’Angleterre – bien que Saka ait encore beaucoup à faire quand il a pris une touche, l’a torse puis a frappé le ballon à 18 mètres avec son pied gauche. Son troisième était une finition plus simple du ballon traversant bien pondéré de Kane et un moment spécial pour le joueur de 21 ans qui a fièrement montré le ballon de match à plein temps.

La Macédoine du Nord a peut-être été soulagée de le voir remplacé quelques instants plus tard, mais l’assaut a continué à venir, avec un centre du remplaçant Jack Grealish se brisant à Phillips pour frapper le filet – un doux moment pour lui dans une ville dans laquelle il a ramassé beaucoup d’équipe récompenses, mais jusqu’à présent, il n’a pas réussi à tirer individuellement depuis son déménagement à gros budget de Leeds.

Image:

Kane compte désormais 58 buts pour son pays





Un septième but en Angleterre est ensuite venu du penalty de Kane – son 58e but pour son pays – après que Stones ait été abattu avant que le coup de sifflet final ne mette fin aux coups.

Pendant si longtemps ciblé pour son jeu prudent, ce fut une nuit où Southgate peut dire qu’il a libéré le potentiel offensif de sa talentueuse équipe. Cela en fera une proposition redoutée aux Euros de l’été prochain, lorsque la qualification sera sûrement assurée.

Southgate : Le score était scandaleux ; Saka fait partie de l’élite

Le patron de l’Angleterre Gareth Southgate : « Bien que le score soit scandaleux, ce n’était pas ce à quoi vous vous attendiez. Il n’y avait aucune preuve que la Macédoine souffrirait comme ça, que le match serait aussi simple qu’il l’était. C’est tout à l’honneur de… nos joueurs seniors ont donné un ton brillant toute la semaine.

« Nous leur avons dit à la mi-temps qu’il fallait continuer à profiter d’une soirée comme [Monday]continuez à conduire et à bien finir car ce n’est pas souvent que vous avez l’équipe dans ce genre de moment.

« Après la Coupe du monde, nous avons atteint un point idéal. Il y a une soif d’aller plus loin que nous ne l’avons été et un désir de continuer à avancer, mais une confiance des matchs que nous avons joués et des grandes soirées auxquelles nous avons participé. et la capacité qu’ils savent qu’ils ont. C’est un bon endroit où être. Nous devons continuer à les pousser maintenant.

« Ils ont établi une norme lors des quatre derniers matchs contre différents types d’adversaires où tout peut être possible. Ils ont été vraiment bons à regarder, excitants à regarder, il y a de la concurrence pour les places et pour entrer dans l’équipe, mais autour de ça, il y a une sensation brillante en tant que groupe et c’est ce qui crée une équipe forte et je pense que la foule s’est connectée à cela. »

Sur Saka : « Il a eu une blessure pendant quelques semaines qui a juste besoin d’être gérée, et il aurait été facile de ne pas apparaître et quand vous avez ensuite l’une des meilleures nuits de votre vie, cela rappelle à tout le monde que cela vaut la peine de passer par ces choses.

« Pour voir la joie sur son visage, il est un membre si populaire de l’équipe et si humble, travaille incroyablement dur et talentueux. Ce fut une performance exceptionnelle. Je pense qu’il est à un niveau d’élite. Il est exceptionnel de travailler avec lui. »

Image:

Bukayo Saka et Marcus Rashford ont tous deux produit des performances impressionnantes





Saka : Je suis tellement heureuse. ils ne pouvaient pas nous gérer

Bukayo Saka à Channel 4 : « C’est un sentiment que je ne peux pas vraiment mettre en mots. Je ne peux rien dire pour le décrire. Je suis tellement heureux.

« Ce soir, nous avons fait une démonstration vraiment spéciale. Bien sûr, avec Rashy et moi courant sur les ailes, nous étions vraiment directs et ils ne pouvaient pas vraiment nous gérer. J’ai aimé jouer là-bas aujourd’hui.

« [Trent Alexander-Arnold] c’est un top, top player, tout le monde le sait, mais à la mi-temps il m’a dit qu’il allait faire cette passe [for his second goal]. Quand j’ai marqué, je le cherchais pour le remercier car il l’a fait parfaitement. Je n’ai pas eu à casser ma foulée.

« Cela a été une très longue saison. Je n’aurais pas pu mieux la terminer. Il est temps de se détendre et de faire une pause. Nous sommes vraiment satisfaits de la façon dont les fans se sont montrés et nous ont soutenus. »

Statistiques Opta – La grande victoire de l’Angleterre en chiffres

L’Angleterre a maintenant remporté 12 matchs consécutifs à domicile lors des éliminatoires du Championnat d’Europe par un score total de 47-4.

Il s’agissait de la plus lourde défaite internationale senior de l’histoire de la Macédoine du Nord, et la première fois qu’ils encaissaient sept fois en un seul match.

Il s’agissait de la plus grande marge de victoire de l’Angleterre dans un match à domicile depuis novembre 2019, lorsqu’elle avait battu le Monténégro 7-0 à Wembley.

Pour un deuxième match consécutif, l’Angleterre n’a accordé aucun tir à ses adversaires, après avoir également fait face à zéro tir contre Malte la dernière fois.

Harry Kane a marqué au moins une fois lors de 21 de ses 22 derniers matchs de qualification pour les tournois majeurs pour l’Angleterre (Coupe du monde/Euros), inscrivant 31 buts au total lors de ces matchs.

Quelle est la prochaine étape pour l’Angleterre ?

La prochaine trêve internationale verra l’Angleterre reprendre sa campagne de qualification pour l’Euro 2024 contre l’Ukraine le samedi 9 septembre. Coup d’envoi à 17h.

L’équipe de Gareth Southgate se rendra ensuite en Écosse trois jours plus tard pour un match amical avec un coup d’envoi à 19h45.

Où et quand est l’Euro 2024 ?

L’Allemagne accueille le tournoi, qui doit se dérouler du 14 juin au 14 juillet 2024.

Le format sera le même que celui de l’Euro 2020, où les deux premiers de chacun des six groupes du tournoi final se qualifieront pour les huitièmes de finale, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes.