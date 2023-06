Angleterre 7-0 Macédoine du Nord (19 juin 2023) Analyse du match

L’Anglais Bukayo Saka a réussi un tour du chapeau lors d’une défaite 7-0 contre la Macédoine du Nord alors qu’il resserrait son emprise sur le groupe C lors des éliminatoires de l’Euro 2024 lundi avec une quatrième victoire consécutive.

Le capitaine Harry Kane, avec ses 57e et 58e buts pour son pays, Marcus Rashford et Kalvin Phillips ont tous marqué à Old Trafford dans un match que les hôtes ont dominé comme prévu.

« C’est un sentiment que je ne peux pas vraiment mettre en mots. Je ne peux rien dire pour le décrire. Je suis tellement heureux », a déclaré Saka après le match.

Le manager Gareth Southgate a révélé que la formidable performance de Saka était survenue malgré une blessure persistante à Achille.

« Il l’a depuis quelques semaines », a déclaré Southgate lors d’une conférence de presse. « C’est une blessure qui doit juste être gérée. Quand vous avez passé l’une des meilleures nuits de votre vie, cela vous rappelle que cela vaut la peine de passer par ces choses. »

L’Angleterre semble prête pour la finale de l’année prochaine après avoir amassé 12 points parfaits après avoir également battu l’Ukraine, qui est deuxième avec six points en trois matches, l’Italie et Malte.

L’héroïsme de but de Saka s’est déroulée dans une mi-temps agitée.

Son premier but à la 38e minute était un tir oblique dans la lucarne. Son deuxième juste après la pause est survenu après qu’il ait abattu le ballon et frappé une volée du pied gauche.

Saka a complété son triplé à la 51e après avoir couru sur un ballon traversant de Kane, puis a été submergé par de joyeux coéquipiers. Southgate a ensuite enveloppé le souriant de 21 ans dans un câlin d’ours lorsqu’il a été remplacé quelques minutes plus tard.

Saka, qui a quitté le terrain après le coup de sifflet final en serrant le ballon du match, est le premier joueur d’Arsenal à réussir un tour du chapeau pour l’Angleterre, et le plus jeune depuis Theo Walcott en 2008 contre la Croatie.

Les joueurs anglais célèbrent après avoir marqué un but contre la Macédoine du Nord lors des éliminatoires de l’UEFA Euro.

« Quand il a fait irruption dans l’équipe d’Arsenal, ce qui nous a frappé, c’est que dans une équipe qui traversait une période difficile, il jouait à un très haut niveau », a déclaré Southgate. « Puis, quand l’équipe jouait bien, il était toujours un joueur clé et il jouait à un très haut niveau.

« Donc, cela en dit long sur sa mentalité, sa capacité à gérer la pression. Et c’est l’environnement dans lequel nous sommes tout le temps. Il est exceptionnel de travailler avec lui. »

Dans la foulée d’une saison brillante pour Arsenal, lundi a également marqué un sommet après avoir raté le penalty décisif lors d’une défaite en fusillade contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 – tenue en 2021.

« Ça a été une très longue saison. Je n’aurais pas pu mieux la terminer », a déclaré Saka. « Il est temps de se détendre et de faire une pause. Nous sommes vraiment satisfaits de la façon dont les fans se sont manifestés et nous ont soutenus. »

Kane a ouvert le score à la 29e minute et la star de Tottenham en a ajouté un autre avec un penalty en seconde période. Rashford a tapé sur un centre de Jordan Henderson juste avant la mi-temps, tandis que Phillips de Manchester City a marqué à la 64e minute.

« Ce soir, nous avons organisé une démonstration vraiment spéciale », a déclaré Saka. « Bien sûr, avec moi et [Rashford] courant le long des ailes, nous étions vraiment directs et ils ne pouvaient pas vraiment nous gérer. J’ai aimé jouer là-bas aujourd’hui. »

Trois jours après leur victoire 4-0 à l’extérieur contre Malte, la raclée de la Macédoine du Nord s’est ajoutée à la série dominante de l’Angleterre en éliminatoires de l’Euro qui remonte à 2016. Ils ont remporté leurs 12 derniers éliminatoires à domicile par un score total de 47-4.

L’Angleterre affrontera ensuite l’Ukraine le 9 septembre lorsque la Macédoine du Nord, quatrième, qui a du mal à égaler son record de qualification de l’Euro 2020 et qui compte trois points en trois matches, accueillera l’Italie. Les Italiens sont troisièmes avec trois points en deux matchs.