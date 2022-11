Angleterre 6 – 2 Iran

L’Angleterre a lancé sa campagne de Coupe du monde au Qatar sur les chapeaux de roue alors que l’équipe de Gareth Southgate a remporté une victoire 6-2 contre l’Iran.

Le premier but de Jude Bellingham pour l’Angleterre (35) a lancé les choses pour les Three Lions avant que les frappes de Bukayo Saka (43) et Raheem Sterling (45+1) ne les voient se précipiter pour prendre une avance de trois buts à la pause.

L’Angleterre a ajouté à son avance après la pause alors que Saka a ajouté son deuxième du match (62) avec une autre finition intelligente, mais l’équipe de Southgate a reçu un signal d’alarme lorsque Mehdi Taremi a retiré un but pour l’Iran (65).

Cela s’est avéré être juste que pour l’Angleterre, le remplaçant Marcus Rashford a ajouté un cinquième avec seulement sa troisième touche (71) après être entré sur le terrain avant qu’un autre remplaçant de Jack Grealish n’ajoute le sixième de l’Angleterre (90).

Il s’agissait d’une tache mineure juste à la mort alors que l’arbitre Raphael Claus a été invité à vérifier le moniteur au bord du terrain par VAR après que John Stones ait été jugé pour avoir tiré sur le maillot de Taremi. Le penalty a été accordé et Taremi a gardé son sang-froid pour envoyer Jordan Pickford dans le mauvais sens.

Malgré le but tardif de l’Iran, c’était le départ que Southgate, qui avait été critiqué après la mauvaise forme de son équipe avant le tournoi, aurait voulu de son côté alors qu’ils rugissaient en tête du groupe B.

Les grands moments du jeu… 8 minutes : Le gardien iranien Alireza Beiranvand entre brutalement en collision avec son coéquipier Hosseini Majid. Il est initialement autorisé à continuer, mais quelques minutes plus tard, il signale au banc d’être remplacé avant qu’il ne soit étiré du terrain.

35 minutes : Jude Bellingham marque son premier but international et le premier de l’Angleterre du tournoi.

43 minutes: Bukayo Saka double l’avance de l’Angleterre après s’être accroché au renversement de Harry Maguire et avoir tiré une belle finition devant le sous-gardien Seyed Hossein Hosseini.

45 + 1 minutes: l’Angleterre en attrape un troisième alors que Raheem Sterling transforme le centre de Harry Kane pour son premier but en Coupe du monde.

62 minutes: Saka ajoute son deuxième du match alors que l’Angleterre mène 4-0 contre l’Iran.

65 minutes : l’Iran retire un but grâce à Mehdi Taremi.

71 minutes: Le sous Marcus Rashford marque avec sa troisième touche pour ajouter la cinquième de l’Angleterre.

90 minutes: Jack Grealish remporte une grande victoire pour l’Angleterre après avoir été mis en place par son compatriote Callum Wilson.

90 + 13 minutes: Taremi a ajouté son deuxième du match depuis le point de penalty après que John Stones ait été jugé coupable d’avoir commis une faute sur l’attaquant dans la surface de réparation.

Plus à venir…

Que signifie le résultat…

L’Angleterre est désormais le premier leader du groupe B, l’Iran soutenant le tableau derrière le Pays de Galles et les États-Unis, qui joueront plus tard lundi (coup d’envoi à 19h).

L’Angleterre affrontera les États-Unis lors de leur deuxième match de groupe le vendredi 25 novembre à 19 heures, tandis que l’Iran affrontera le Pays de Galles le même jour à 10 heures.

Les vainqueurs du groupe B affronteront les deuxièmes du groupe A, composé des Pays-Bas, du Sénégal, de l’Équateur et du pays hôte, le Qatar. Le deuxième du groupe B affrontera les vainqueurs du groupe A.