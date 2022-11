Angleterre 46 – 6 PNG

Tommy Makinson a marqué cinq essais alors que l’Angleterre battait la Papouasie-Nouvelle-Guinée en quart de finale de la Coupe du monde

Tommy Makinson est devenu le premier joueur à marquer cinq essais lors d’un match test pour l’Angleterre alors qu’ils se qualifiaient pour les demi-finales de la Coupe du monde de rugby à XV en écrasant la Papouasie-Nouvelle-Guinée 46-6.

Le triplé de Makinson, ainsi que six conversions et d’autres scores de Tom Burgess, Dom Young, Kallum Watkins et George Williams ont permis à l’Angleterre d’avoir un pied en demi-finale à la mi-temps après avoir établi une avance de 38-0 au DW Stadium de Wigan. .

La PNG s’est beaucoup améliorée après la pause, mais l’ailier de St Helens Makinson a ajouté un quatrième essai juste après l’heure de jeu et a terminé son parcours à la 77e minute, battant le record de quatre que son compatriote Young avait égalé la semaine précédente dans le 94- 4 démolition de la Grèce.

Les Kumuls ont évité l’ignominie d’être annulés grâce à un essai transformé de consolation par Jimmy Ngutlik à neuf minutes de la fin, mais rien n’a empêché les hommes de Shaun Wane d’organiser une confrontation avec les vainqueurs du dernier huitième de finale entre Samoa et Tonga.

Plus à venir…