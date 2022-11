Angleterre 38 – 8 Australie

Le joueur du match Jack Brown tente un essai lors de la victoire de l’Angleterre contre l’Australie

L’Angleterre a été à la hauteur de sa réputation de favorite pour remporter le tournoi en fauteuil roulant de la Coupe du monde de rugby à XV avec une impressionnante victoire 38-8 sur l’Australie le jour de l’ouverture de la compétition.

L’homme du match, Jack Brown, a été la vedette du spectacle à la Copper Box Arena avec deux essais lors d’un match tout en action, tandis que Joe Coyd et Nathan Collins se sont également aidés à doubler.

Collins a produit 16 points au total avec Lewis King, l’autre buteur d’essais pour l’équipe de Tom Coyd lors de ce qui s’est avéré une journée record avec une foule de 3 033 personnes lors des deux matchs sur le site du parc olympique, établissant une nouvelle meilleure fréquentation pour un match de la ligue de rugby en fauteuil roulant. .

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Seb Bechara a signalé l’intention de l’Angleterre avec un énorme coup sûr sur l’Australien Zac Schumacher dès la première minute et malgré les deux premières ouvertures manquées par les hôtes, ce sont les visiteurs qui ont lancé le score à Londres.

Diab Karim a profité au maximum de l’échec de Rob Hawkins à réclamer une passe haute en allant dans le coin pour donner l’avantage aux Wheelaroos à la 10e minute.

Cela n’a fait que pousser l’équipe de l’entraîneur-chef Coyd à l’action et c’est le jeune frère du coach anglais qui a renversé la vapeur avec deux essais en trois minutes.

Joe Coyd a brillamment pivoté entre le duo australien Karim et Brad Grove pour ouvrir le compte de l’équipe locale dans le tournoi après 19 minutes et a répété le tour peu de temps après.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur de la ligue de rugby en fauteuil roulant d’Angleterre, Tom Coyd, a déclaré qu’il aimerait développer le jeu au Royaume-Uni et rêve d’atteindre la finale de la Coupe du monde avec l’équipe nationale. L’entraîneur de la ligue de rugby en fauteuil roulant d’Angleterre, Tom Coyd, a déclaré qu’il aimerait développer le jeu au Royaume-Uni et rêve d’atteindre la finale de la Coupe du monde avec l’équipe nationale.

L’Angleterre passait maintenant à la vitesse supérieure et l’introduction de Brown en tant que joueur d’échange n’a fait qu’augmenter sa menace. Il a traversé deux fois entre son compatriote remplaçant Collins entrant dans l’acte pour s’assurer qu’une avance saine de 20 points à la mi-temps avait été établie.

Cela aurait été plus si Brown ne s’était pas vu refuser un triplé par un défenseur australien de la dernière chance, qui a vu les deux poteaux terrassés aux côtés du premier vainqueur du prix Golden Boot en fauteuil roulant.

Les hôtes étaient impatients de ne pas laisser filer leur avantage devant une foule jeune et exubérante de Copper Box et ont rapidement ajouté à leur avantage de 26-6 après la pause. Lewis King a touché le sol après 46 minutes avant que Brown, l’un des deux joueurs non handicapés autorisés dans l’équipe, n’occupe le devant de la scène.

Il s’est rapproché de l’ajout d’un autre moment fort à son showreel lorsqu’il a brillamment dépassé Peter Arbuckle et Bayley McKenna pour être retenu avant la ligne d’essai par Diab.

Joe Coyd marque le premier essai de l’Angleterre lors de la victoire contre l’Australie

Quelques instants plus tard cependant, Brown a montré une autre facette de ses capacités avec un énorme coup sur le destroyer en chef australien McKenna, qui a finalement vu le joueur de Wheelaroos quitter le terrain.

L’Angleterre s’est vu refuser un septième essai à mi-chemin de la seconde mi-temps lorsque Hawkins a été taclé juste avant qu’il ne note après la course de conduite de Bechara.

Mais Collins a complété son doublé après un excellent travail de Joe Coyd avant qu’une autre conversion ne soit ajoutée par Collins pour porter son décompte pour la nuit jusqu’à 16.

Aussie McKenna a réussi un penalty dans les dernières secondes pour donner le dernier mot aux visiteurs, mais c’était la nuit de l’Angleterre après avoir montré pourquoi beaucoup incitent les vainqueurs de 2008 à remporter une deuxième Coupe du monde au cours des deux prochaines semaines.

Seb Bechara décharge le ballon lors d’un tacle de l’Australien Peter Arbuckle

Dans le match d’ouverture du tournoi entre les deux autres équipes du groupe A, un parcours de 25 points de Theo Gonzalez a aidé Espagne lancent leur campagne avec une victoire 55-32 Irlande.

Gonzalez a marqué deux essais et décroché huit conversions en huit tentatives, ainsi qu’un drop goal tardif. David Berty a également réussi un triplé d’essais pour l’Espagne, Yannick Martin en marquant également deux.

Le skipper irlandais Peter Johnston a croisé quatre fois pour son équipe et le score de Phil Roberts leur avait donné une avance rapide, mais finalement l’Espagne s’est avérée trop forte.