Angleterre 3 – 1 Italie

L’Angleterre a réalisé un retour scintillant pour battre l’Italie 3-1 à Wembley et assurer sa place à l’Euro 2024.

L’équipe de Gareth Southgate, qui n’avait besoin que d’un point pour se qualifier dans le groupe C, a pris du retard face à l’ouverture du score de Gianluca Scamacca, mais Harry Kane a mené la réponse, convertissant un penalty puis marquant une seconde clinique après une frappe échappée de Marcus Rashford.

L’Angleterre était à nouveau redevable aux buts héroïques de Kane qui a porté son total international à 61, mais Jude Bellingham a été tout aussi impressionnant, remportant le penalty pour l’égalisation puis produisant une accélération sensationnelle pour préparer Rashford pour le deuxième.

Cette victoire place l’Angleterre à 16 points dans le groupe C, trois devant l’Ukraine, deuxième, et garantit son avance au tournoi de l’été prochain en Allemagne en première position.

L’Italie de Luciano Spalletti, quant à elle, risque désormais de rater un deuxième tournoi majeur consécutif, la défaite la laissant avec 10 points, trois derrière l’Ukraine, même si elle a joué un match de moins.

La sécurité renforcée à Wembley Il y avait une présence de sécurité renforcée à Wembley après que le meurtre de deux ressortissants suédois ait provoqué l’abandon du match de qualification de la Belgique pour l’Euro 2024 contre la Suède à la mi-temps lundi soir. La police métropolitaine a annoncé qu’elle mettrait en place un « plan de maintien de l’ordre robuste » pour le match de mardi à la suite de cet incident, prévoyant notamment un nombre visiblement accru de policiers dans et autour du stade.

Comment l’Angleterre a rebondi au spot cliché de l’Euro

L’Italie est entrée en jeu sur fond de désarroi, Sandro Tonali et Nicolo Zaniolo ayant été retirés de l’équipe dans le cadre d’une enquête sur des paris illégaux.

Actualités de l’équipe Gareth Southgate est revenu à son équipe la plus forte après le match amical contre l’Australie, avec Harry Maguire, Kalvin Phillips et Phil Foden parmi ceux qui partaient.

Le patron italien Luciano Spalletti a fait ses débuts complets à l’arrière latéral de Tottenham, Destiny Udogie. Sandro Tonali et Nicolo Zaniolo n’étaient pas disponibles après avoir été retirés de l’équipe en raison d’une enquête sur un jeu.

Spalletti a décrit cet épisode comme « traumatique » pour son équipe, mais ils ne semblaient pas affectés au début, absorbant la pression de l’Angleterre puis les traversant pour le premier match.

Le but a été bien travaillé puisque Destiny Udogie et Stephan El Shaarawy se sont combinés pour lancer l’attaque et Scamacca a profité du mauvais marquage de l’Angleterre pour envoyer son premier but en Italie.

Le jeu offensif incisif de l’Italie contrastait avec l’approche plus lourde de l’Angleterre, mais lorsque les hôtes parvenaient à forcer l’ouverture, cela aboutissait à leur penalty, avec Giovanni Di Lorenzo se précipitant sur Bellingham et la décision était à juste titre confirmée par le VAR.

Kane a envoyé le coup de pied calmement pour rétablir la parité et l’Angleterre a eu une chance d’aller de l’avant peu de temps après lorsque l’attaquant a habilement réussi le long coup de pied de Jordan Pickford et a nourri Rashford, dont le tir bas et incliné a été paré par Gianluigi Donnarumma.

Cependant, l’Angleterre a presque concédé une seconde dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, lorsque le faible effort d’Udogie, à la suite d’un jeu de préparation complexe, a forcé un arrêt bas d’une seule main de Pickford en alerte.

Cette occasion était un autre signe d’avertissement pour les hôtes, mais ils sont sortis de la pause avec une urgence beaucoup plus grande dans leur jeu alors que Phillips tirait après le licenciement de Phil Foden avant que Rashford ne les mette devant.

C’était un but éblouissant, le mouvement commençant profondément sur le territoire anglais alors que Foden nourrissait Bellingham, qui chargeait au cœur de la défense italienne avec un style sensationnel avant de trouver Rashford. L’attaquant de Manchester United a ensuite coupé à l’intérieur et enterré une finition basse.

Bellingham s’est avéré trop bon pour l’Italie, livrant une autre démonstration pour défier ses années, tout comme l’électrique Foden, qui a réalisé un autre arrêt de Donnarumma avant que Kane n’en ajoute le troisième.

C’était un autre beau but alors que le capitaine anglais a résisté à deux défenseurs italiens pour marquer et finir tranquillement devant Donnarumma, créant une atmosphère de fête à l’intérieur du terrain alors que l’Angleterre célébrait son avance vers un huitième tournoi majeur consécutif.

Et après?

Angleterre revenir à l’action le mois prochain pour disputer ses deux derniers matchs de qualification pour l’Euro 2024 alors qu’ils accueillent Malte à Wembley le 17 novembre ; coup d’envoi à 19h45.

L’équipe de Gareth Southgate termine ensuite sa campagne dans le Groupe C avec un match à l’extérieur contre Macédoine du Nord le 20 novembre ; coup d’envoi à 19h45.

Entre-temps, L’Italie les deux derniers matchs de qualification en novembre sont contre Macédoine du Nord à la maison et Ukraine loin.