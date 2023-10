Angleterre 3-1 Italie (17 octobre 2023) Analyse du match

Harry Kane a marqué un doublé et Marcus Rashford l’a rejoint sur la feuille de match alors que l’Angleterre est revenue par derrière pour battre l’Italie, tenante du titre, 3-1 et se qualifier pour la finale de l’Euro 2024 lors d’un match de qualification du Groupe C à Wembley mardi.

Les visiteurs ont stupéfié le public local lorsque Gianluca Scamacca a balayé un centre de Giovanni di Lorenzo contre le cours du jeu à la 15e minute.

L’Angleterre, qui a perdu la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie aux tirs au but dans le même stade en 2021, a égalisé à la 32e lorsque Jude Bellingham a fait irruption dans la surface et a été renversé par un tacle tardif de Di Lorenzo.

Le penalty a fait l’objet d’un long contrôle VAR avant que le capitaine Kane n’intervienne calmement et rentre chez lui, envoyant Gianluigi Donnarumma plonger dans le mauvais sens.

Rashford a porté le score à 2-1 avec style à la 57e, décochant un tir fulgurant dans le coin inférieur après que l’attaquant du Real Madrid Bellingham l’ait mis en place.

Eddie Keogh – La FA/La FA via Getty Images

Kane a ensuite marqué son deuxième de la soirée à la 77e, repoussant les défenseurs pour marquer alors que le manager Gareth Southgate frappait l’air avec plaisir alors que son équipe se qualifiait invaincue et avec 16 points en six matchs.

Ces buts ont porté le total de Kane à Wembley à 24, soit un de plus que le vainqueur de la Coupe du monde 1966, Bobby Charlton.

La défaite a laissé l’Italie de Luciano Spalletti avec 10 points et face à une bataille avec l’Ukraine pour la deuxième place de qualification du groupe.

L’Angleterre, qui n’avait besoin que d’un match nul pour assurer sa place en finale en Allemagne, a débuté avec une composition complètement modifiée par rapport à l’équipe de deuxième rang qui a battu l’Australie 1-0 lors d’un match amical à Wembley vendredi.

La différence a été immédiate, avec des passes fluides et Bellingham comme moteur au milieu de terrain, tandis que l’Italie restait dangereuse à la pause.

Southgate a offert à Kalvin Phillips sa première titularisation en Angleterre depuis mars, dans un trio de milieu de terrain avec Bellingham et Declan Rice, malgré le manque de temps de jeu du joueur de Manchester City au niveau du club.

Jordan Henderson, le capitaine partant vendredi, a débuté sur le banc.

Une minute de silence a été observée avant le match après qu’un homme armé ait abattu deux supporters de football suédois avant le match de qualification contre la Belgique à Bruxelles lundi.