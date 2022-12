Angleterre 3 – 0 Sénégal

L’Angleterre a organisé une énorme confrontation en quart de finale de la Coupe du monde avec la France, championne en titre, après avoir battu le Sénégal avec une victoire 3-0 en huitièmes de finale.

Après un début poussif au stade Al Bayt, l’Angleterre a pris vie à la 39e minute lorsque Jude Bellingham a brillamment préparé Jordan Henderson pour le premier match.

La situation s’est encore améliorée pour l’équipe de Gareth Southgate juste avant la pause lorsque Bellingham a lancé un contre anglais dévastateur, qui a été terminé par Harry Kane (45+3) pour son premier but du tournoi.

La charge de l’Angleterre vers les huit derniers s’est poursuivie après la pause alors que Bukayo Saka (57e) a justifié son rappel dans le onze de départ avec une finition habile pour convertir le centre de Phil Foden.

Cela a conduit à une fin de match extrêmement confortable pour l’Angleterre alors que Southgate a effectué une multitude de remplacements alors qu’il vise à garder son équipe fraîche pour ce qui l’attend.

Il met en place un huitième de finale alléchant avec la France samedi (coup d’envoi à 19 heures), qui s’est inspiré d’une performance clinique de Kylian Mbappe alors que son doublé les a aidés à remporter une victoire 3-1 sur la Pologne.

Les grands moments du jeu… 23 min : Sarr flambe la première occasion de jeu au-dessus de la barre transversale.

32 min : Pickford vient à la rescousse de l’Angleterre, faisant un superbe blocage pour nier Dia.

39 min: La passe au carré de Bellingham prépare Henderson pour le premier match de l’Angleterre.

45 + 3 min: L’avantage est doublé alors que Kane termine une contre-attaque exaltante de l’Angleterre.

57 min: L’Angleterre a prolongé son avance alors que Saka a ramené à la maison le centre parfait de Foden.

La route potentielle de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde…

Quarts de finale – Samedi 10 décembre

Angleterre contre France – Coup d’envoi 19h

Demi-finales – mercredi 14 décembre

Angleterre contre Maroc/Espagne/le Portugal/Suisse – Coup d’envoi 19h

Comment l’Angleterre a dépassé les champions d’Afrique pour atteindre les huit derniers…

Image:

Jordan Henderson célèbre après avoir ouvert le score pour l’Angleterre contre le Sénégal





Tout comme contre le Pays de Galles, l’Angleterre a commencé lentement et il y a eu des moments inconfortables pour Harry Maguire, qui a été devancé à deux reprises au début par Boulaye Dia puis Iliman Ndiaye.

Le Sénégal pressait agressivement et causait beaucoup de problèmes aux défenseurs anglais, qui voyaient beaucoup de ballon.

L’Angleterre n’a tout simplement pas pu démarrer et le Sénégal a créé la première ouverture du match. Le ballon est tombé gentiment pour Ismaila Sarr, qui a décoché un tir du bord de la surface de six mètres au-dessus de la barre sous la pression de Jordan Pickford. Il y a également eu un appel pour un penalty qui s’est accumulé jusqu’à la chance avec le Sénégal réclamant un handball contre John Stones, mais après un bref contrôle VAR, le jeu a été agité.

Pickford était de retour en action peu de temps après alors que Saka offrait la possession à Sarr, qui glissait le ballon pour Dia. La frappe de l’attaquant semblait se diriger vers le coin le plus éloigné mais le bras gauche tendu du gardien d’Everton, qui est venu à la rescousse de l’Angleterre.

Il a fallu attendre la 39e minute, mais l’Angleterre a finalement montré sa qualité et avec un effet dévastateur. Foden a choisi Kane, qui a glissé le ballon pour un Bellingham en maraude. Le Borussia Dortmund a fait irruption dans la surface de réparation du Sénégal avant de se battre pour Henderson, qui a remporté une première victoire sous Edouard Mendy pour donner l’avantage à l’équipe de Southgate.

L’Angleterre a pris vie après le but. Kane a tiré après avoir été choisi par le centre bas de Saka, mais l’attaquant de Tottenham ne devait pas être refusé longtemps.

Une contre-attaque scintillante a été lancée par le toujours impressionnant Bellingham, qui a dépassé plusieurs joueurs sénégalais avant de choisir Foden. L’Angleterre a eu un deux contre un et la star de Man City a carré pour Kane, qui a percé le ballon devant Mendy pour donner fermement le contrôle à son équipe à la pause.

L’avance de l’Angleterre a été renforcée juste avant l’heure de jeu lorsque Saka a réalisé une finition habile après s’être accroché au centre bas de Foden, et à partir de ce moment, le match s’est terminé comme un concours.

L’Angleterre était en contrôle de croisière à partir de ce moment-là et Southgate a sonné les changements avec des progrès assurés vers les quarts de finale consécutifs de la Coupe du monde – ce que l’équipe nationale a réussi pour la dernière fois en 2002 et 2006.

Southgate a parfaitement géré le match alors que Saka et Foden ont été remplacés par Jack Grealish et Marcus Rashford avant que Bellingham, Henderson et Stones n’aient tous un repos mérité alors que l’attention commençait à se tourner vers la confrontation à succès de samedi avec la France.

Image:

Jordan Henderson et Jude Bellingham célèbrent le premier but de l’Angleterre contre le Sénégal





Que signifie le résultat ?

Image:

Bukayo Saka célèbre après avoir mis l’Angleterre 3-0 contre le Sénégal





L’Angleterre a maintenant un quart de finale de Coupe du monde contre la France, tenante du titre, à attendre samedi prochain, le 10 décembre.

Le coup d’envoi au stade Al-Bayt aura lieu à 19 heures.