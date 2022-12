Angleterre 3-0 Sénégal : 3 choses que nous avons apprises

L’Angleterre a produit une performance clinique pour battre le Sénégal, vainqueur de la CAN, 3-0, pour organiser un quart de finale contre la France, championne en titre, samedi.

Les Three Lions ont résisté à une équipe sénégalaise fougueuse au cours des 30 premières minutes, mais ont gardé le contrôle total après avoir marqué deux buts rapides avant la pause. L’équipe de Gareth Southgate, cependant, doit maintenir son élan et améliorer son jeu s’il a une chance contre les Blues.

Voici les trois choses que nous avons apprises.

Jude Bellingham clé de la course de l’Angleterre

Le joueur de 19 ans a réalisé une autre performance stellaire en dominant au milieu du parc. La star du Borussia Dortmund avait l’air calme et composée avec une portée de passe, glissant à l’aise devant les joueurs adverses tout en laissant de la place pour dériver vers des positions dangereuses dans le dernier tiers.

Bellingham a fait preuve d’une grande maturité au-delà de ses années de course dans la surface de réparation sénégalaise avec et en fournissant une belle passe décisive pour l’ouverture du score de Jordan Henderson dans la nuit.

Southgate aurait besoin de Bellingham à son meilleur contre la France pour reprendre possession, récupérer le ballon, puis passer à l’attaque avec ses courses plus profondes. De plus, son excellente distribution de balle sera le besoin de l’heure pour tenir la défense française en haleine. Si le jeune de Dortmund est à son meilleur, l’Angleterre créera des occasions contre Kylian Mbappe et co.

La défense reste un souci

La victoire 3-0 signifiait qu’il s’agissait de la troisième feuille blanche consécutive de la Coupe du monde pour l’Angleterre. Cependant, l’Angleterre avait l’air fragile à l’arrière et le Sénégal aurait pu prendre l’avantage si la main gauche tendue du gardien Jordan Pickford n’avait pas contrecarré le but de Boulaye Dia à la 32e minute. Ni les défenseurs centraux, ni Harry Maguire ni John Stones n’ont fait un bon match, ce dernier ayant donné le ballon plusieurs fois à l’adversaire lorsqu’il était mis sous pression. L’Angleterre a eu de la chance de ne pas avoir concédé de penalty alors qu’il semblait que le ballon avait balayé le bras gauche de Stones de l’effort dévié de Dia.

Kyle Walker, lui aussi, a eu la chance d’avoir échappé à une réservation après avoir fait tomber imprudemment Ismaila Sarr et alors que le Sénégal continuait de viser le flanc gauche pour construire son attaque. Avec Mbappe à suivre, Walker doit élever son jeu et garder sa discipline, sinon la star du PSG peut très rapidement ravir le jeu aux Anglais. Luke Shaw, cependant, a eu un match assuré en tant qu’arrière gauche auxiliaire et doit être à son meilleur face à Ousmane Dembele sur les ailes contre la France.

Le Sénégal manquait de Mane

Les champions de la CAN devaient faire une course plus profonde au Qatar et seraient déçus de leur performance terne contre l’Angleterre. Leurs deux piliers et la paire de Chelsea, le capitaine Kalidou Koulibaly et le gardien Edouard Mendy ont eu des sorties misérables qui laissaient beaucoup à désirer du côté africain. Sarr aurait dû donner l’avantage au Sénégal à la 23e minute, mais il a décoché son tir à seulement 6 mètres.

Alors que le Sénégal gâcherait ses opportunités, il n’a jamais semblé pouvoir revenir dans le match. C’était peut-être le genre de jeu sur mesure pour Sadio Mane, la star du Bayern Munich qui a raté la campagne de Coupe du monde en raison d’une blessure.

Si l’équipe d’Aliou Cissé avait dépassé l’Angleterre, elle aurait organisé un affrontement à succès contre la France, qu’elle a choquée lors de son premier tour lors de la Coupe du monde 2002. Ce ne devait pas être pour le Sénégal, et les chevaux noirs du tournoi rentrent chez eux après une performance décousue.

Crédit photo : IMAGO / Agence MexSport