Angleterre 3-0 Macédoine du Nord EN DIRECT: Rashford affronte Beckham alors que la star de Man United ajoute la troisième place à Old Trafford après les buts de Kane et Saka

L’Angleterre cherchera à terminer la saison 2022/23 avec une autre victoire lors des éliminatoires de l’Euro 2024 lorsqu’elle accueillera la Macédoine du Nord ce soir.

Les Three Lions ont battu Malte 4-0 vendredi pour prendre une avance de six points en tête du groupe C, avec l’Italie en action dans la Ligue des Nations.

Gareth Southgate a lancé Trent Alexander-Arnold dans un rôle de milieu de terrain avancé, et il était la vedette du spectacle alors qu’il marquait un étourdissant et aidait à en créer un autre.

Harry Kane et Callum Wilson ont ajouté plus de brillance au score à partir de là et les hôtes chercheront à prendre cet élan dans celui-ci.

Commentaire en direct: flux du site Web talkSPORT ICI via le application ICI

ICI application ICI Angleterre XI : Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Alexander-Arnold, Henderson, Saka, Rashford, Kane.

Remplaçants : Ramsdale, Johnstone, Trippier, Guehi, Phillips, Mings, Grealish, Maddison, Gallagher, Foden, Eze, Wilson.

Macédoine XI : Dimitrievski ; Ristovski, Zajkov, Velkovski, Alioski ; Bardhi, Adémi, Elmas ; Ashkovski, Nestorovski, Trajkovski.

Remplaçants : Iliev, Shiskovski, Bejtulai, Serafimov, Atanasov, Manev, Dav. Babunski, Doriev, Elezi, M Ristovski, Do Babunski, Dimoski.

Suivez notre blog de match en direct ci-dessous pour des mises à jour régulières…