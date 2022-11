Angleterre 29 – 30 Argentine

Emiliano Boffelli a marqué 25 points alors que l’Argentine a remporté la victoire sur l’Angleterre à Twickenham

L’ailier argentin Emiliano Boffelli a inscrit 25 points alors que les Pumas ont remporté une première victoire contre l’Angleterre à Twickenham depuis 16 ans, s’imposant 30-29 dans des conditions glissantes.

Les Pumas cherchaient une première victoire à Twickenham depuis novembre 2006, et la première contre l’Angleterre depuis juin 2009 à Salta, l’Angleterre ayant remporté 10 victoires successives contre l’Argentine.

Angleterre – Essais : Cokanasiga (25), Van Poortvliet (55). Contre : Farrell (26, 56). Stylos : Farrell (13, 37, 40+1, 61, 67). Argentine – Essais : Boffelli (48), Santiago Carreras (52). Contre : Boffelli (53). Stylos : Boffelli (11, 16, 34, 39, 64, 71).

Une mauvaise première mi-temps a été dominée par les tirs au but alors que le skipper anglais Owen Farrell – commençant à l’intérieur du centre avec Marcus Smith à 10 ans – a échangé plusieurs efforts avec Boffelli, à l’exception de la puissante finition de l’ailier Joe Cokanasiga pour le premier essai.

La seconde mi-temps a vu l’Argentine de Michael Cheika prendre vie pour marquer deux fois, grâce à Boffelli et à l’ouvreur Santiago Carreras, alors qu’ils prenaient une avance de huit points avant que l’Angleterre ne riposte alors que le demi de mêlée remplaçant Jack van Poortvliet marquait avec sa première touche, et Farrell a ajouté une autre pénalité.

Boffelli (deux fois) – qui a totalisé six pénalités, un essai et une conversion à la fin – et Farrell ont chacun redonné la tête à leurs équipes dans le temps qui restait, mais ce sont les visiteurs émotionnels qui ont pu célébrer au coup de sifflet final.

Owen Farrell a été déclaré apte au capitaine de l’Angleterre depuis l’intérieur du centre, avec Marcus Smith au n ° 10. Le verrou de Northampton Alex Coles a fait ses débuts en test, tandis que Manu Tuilagi et Joe Cokanasiga sont revenus dans l’équipe. Luke Cowan-Dickie, Kyle Sinckler, Maro Itoje – au flanc aveugle – Tom Curry sont également tous revenus à la stat. Courtney Lawes (commotion cérébrale), Jonny May (coude) ont été exclus. Le défenseur argentin Marcos Kremer a été sélectionné après avoir terminé une intervention d’entraînement mise en place par World Rugby pour éduquer les joueurs sur les tacles élevés, après avoir été expulsé en octobre.Championnat. Les Pumas n’ont apporté que trois changements à l’équipe qui a affronté SA pour la dernière fois en septembre: les accessoires Francisco Gomez Kodela et Thomas Gallo ont été remplacés, et Mateo Carreras a commencé sur l’aile droite, bousculant Emiliano Boffelli sur la gauche à la place de Juan Imhoff.

Alors que les deux équipes luttaient tôt lors de l’alignement dans des conditions venteuses et humides, l’Angleterre s’est mise à donner des coups de pied vers le ciel pour faire pression sur l’Argentine, remportant un penalty à la cinquième minute alors que l’ouvreur Carreras était pénalisé pour obstruction sous un haut et moins. .

L’Angleterre et Farrell ont choisi le coup de pied dans le coin au lieu de tirer sur les poteaux, mais les Pumas ont tenu bon dans leurs 22 défensives avant que Smith ne donne un mauvais coup de pied que l’aile Mateo Carreras pourrait marquer et dégager.

Au lieu de cela, c’est l’Argentine qui a frappé le front car après que Juan Martin Gonzalez a dépouillé de manière sensationnelle Billy Vunipola dans un tacle de ses 22, les visiteurs ont contré la droite dans des masses d’espace à travers Carreras, qui semblait avoir pris la mauvaise option lors du coup de pied. devant, seulement pour que Smith perde pied, donnant au premier la chance de plonger et de se rassembler, avant que les hôtes ne soient ensuite pris hors-jeu.

Cela a laissé Boffelli convertir un simple effort sur le tee pour 3-0, mais l’avance n’a duré que quelques instants alors que Farrell a égalisé depuis le tee après que l’Argentine se soit précipitée hors-jeu en pensant que le demi de mêlée Ben Youngs avait sorti le ballon du ruck. . L’arbitre Andrew Brace pensait que non, et le capitaine anglais a fait dériver le ballon entre les bâtons pour 3-3.

Farrell, qui était parfait avec la botte, a décroché sept sur sept dans la défaite

Cependant, le deuxième ligne anglais débutant Alex Coles a renversé le redémarrage, et à partir de la mêlée qui en a résulté, Smith a été déclaré hors-jeu et Boffelli a de nouveau frappé pour que l’équipe adverse reprenne la tête via trois points bon marché.

Le verrouillage des Pumas Tomas Lavanini a donné une pénalité de mou – plongeant sur un ballon sortant d’un ruck – pour inviter la pression de son côté, et bien qu’ils semblaient avoir survécu à l’attaque initiale, une erreur des officiels en appelant un en-avant lorsque le ballon avait été repoussé par une main argentine, l’Angleterre a accordé une mêlée dans le 22.

L’Angleterre a forcé un penalty sur le coup de pied arrêté avant de donner un coup de pied dans le coin, mais n’a pas encore réussi à faire une percée alors que la défense argentine résistante au teck a forcé un en-avant près des poteaux.

À la 25e minute, l’Angleterre a cependant trouvé un moyen de passer, alors que l’énorme ailier Cokanasiga s’est écrasé sur un ballon court de Youngs en avantage de pénalité après une autre mêlée de cinq mètres.

L’ailier anglais Joe Cokanasiga propulsé pour le seul essai de la première mi-temps

Farrell s’est converti calmement pour une avance de quatre points alors que le soleil éclatant a remplacé la pluie, mais la prochaine fois que l’Angleterre a attaqué – le centre de retour Manu Tuilagi produisant un gros report sur la ligne de gain – la passe de Youngs s’est envolée du gazon.

À l’autre bout, le skipper des Pumas, Julian Montoya, a brillamment chacalé pour remporter une pénalité de panne, et Boffelli a envoyé un coup de pied de tous les 45 mètres sur l’angle avec une super frappe.

Le bon travail de Boffelli a été annulé en quelques minutes, cependant, alors que Montoya a donné une pénalité pour un tacle tardif inutile, que Farrell a puni du départ pour trois points supplémentaires.

L’arrière argentin de 27 ans a montré sa capacité à donner un coup de pied à distance parmi ses efforts réussis

Le talonneur anglais Luke Cowan-Dickie a été pris hors-jeu directement après le redémarrage, cependant, pour une autre pénalité douce, donnant à Boffelli la chance d’enregistrer un autre coup de pied et de ramener le test à un match à un point.

Les hôtes ont attaqué avec beaucoup de détermination et de puissance dans les dernières étapes de la période d’ouverture, mais un coup de pouce de Vunipola a mis fin au mouvement et apparemment à la mi-temps, avec du temps et juste une mêlée pour concourir.

L’Angleterre ouverte Tom Curry a récupéré le ballon pour forcer un penalty alors que la mêlée des Pumas se déroulait et que le demi de mêlée Gonzalo Bertranou s’est renversé en arrière avant de récupérer, laissant Farrell avoir le dernier mot et un avantage de 16-12 à la mi-temps.

L’équipe d’Eddie Jones menait 16-12 à la mi-temps, mais a subi une défaite pour le mettre à nouveau sous pression

L’Argentine a forcé une pénalité de mêlée pour renforcer la confiance au début de la seconde période – l’Angleterre lâche Ellis Genge pénalisé pour s’être effondré – et ils en ont pleinement profité.

Un superbe coup de pied à toucher a donné aux Pumas une bonne plate-forme pour travailler, et à partir de là, ils ont cliqué sur le rythme, puis certains, faisant jaillir le jeu d’un côté du terrain à l’autre – avec le n ° 10 Carreras instrumental sur un enveloppement en boucle – pour Boffelli glisser dans le coin.

Le joueur de 27 ans a fait un hachage de la conversion, s’accrochant largement pour son seul échec du test, pour laisser l’Argentine devant d’un seul point.

Boffelli a plongé pour le premier essai de l’Argentine après une belle passe

Cokanasiga a fait repartir l’Angleterre avec un report percutant au centre du terrain et a déchargé Smith pour sprinter dans le 22, mais à la place, c’est l’Argentine qui a tenté un deuxième essai: Farrell a mal placé une passe dans la moitié des Pumas, et le demi-mouche Carreras montrant des mains et une vitesse superbes pour ramasser et battre la poursuite de Freddie Steward pour marquer.

Un examen TMO a été appelé pour vérifier s’il y avait eu un en-avant dans le tacle de Thomas Gallo, mais les rediffusions n’ont montré aucune déviation du ballon et le score a été maintenu.

Santiago Carreras (en bas) a marqué le deuxième essai de l’Argentine, montrant un bon rythme

Boffelli a converti pour une marge de deux points, mais en quatre minutes, l’Angleterre a eu son deuxième essai alors que le demi de mêlée remplaçant Van Poortvliet – seulement sur 29 secondes – a choisi et est passé d’un ruck à une vitesse phénoménale pour se précipiter.

Farrell a ensuite complété le revirement après l’heure de jeu, lorsque Gallo a été pénalisé pour avoir joué les neuf profondeurs dans le territoire des Pumas, tapant pour une avance de 26-24.

Jack van Poortvliet a marqué avec sa touche alors que l’Angleterre est revenue de huit points derrière pour mener, mais a perdu à partir de là

Un tacle dangereux de Cowan-Dickie sur le pilier de remplacement des Pumas Eduardo Bello a permis à Boffelli de restaurer l’avance argentine de loin dans le dernier quart.

Un appel hors-jeu contre les visiteurs a permis à Farrell de maintenir son record de 100% sur le tee, donnant un coup de pied sur l’angle juste à l’extérieur du 22 pour une avance de 29-27 en Angleterre avec 13 minutes à faire, mais c’était la dernière fois qu’ils le feraient. être devant.

Farrell a donné un coup de pied à l’Angleterre pour la dernière fois avec 13 minutes à jouer

Tout d’abord, dans les dernières minutes chaotiques pour les hôtes, le pilier anglais Kyle Sinckler a perdu pied à la panne afin que Boffelli puisse à nouveau donner l’avantage à l’Argentine dans les 10 dernières minutes, la discipline de l’équipe locale les abandonnant.

Une chance à la pointe de la culpabilité pour les points dans les Pumas 22 a ensuite été laissée de côté car après que Coles ait porté ses efforts pour créer l’opportunité, il a ensuite été pénalisé pour croisement et obstruction quelques phases plus tard dans un grand moment.

La botte de Boffelli a finalement prouvé le vainqueur du match, car l’ailier a gardé son sang-froid pour décrocher des coups de pied au domicile du rugby anglais.

Le temps étant compté, le remplaçant Joe Heyes a accordé un penalty coûteux lors d’une mêlée dans la moitié de terrain anglaise, après que l’arbitre Brace l’ait spécifiquement averti de ne pas traverser.

L’Argentine a choisi de donner un coup de pied dans le coin pour tenter de voir le test, et bien qu’elle ne puisse plus marquer, cela a fonctionné car l’Angleterre n’a pas réussi à remonter le terrain et à marquer une position, laissant tout sauf une petite partie de Twickenham. regarder les fans distinctement plats.

Et après?

L’Angleterre d’Eddie Jones accueillera ensuite le Japon à Twickenham le samedi 12 novembre, lors d’un coup d’envoi à 15h15 (GMT) pour le deuxième de leurs quatre internationaux d’automne cette fenêtre de test.

Internationaux d’automne d’Angleterre dimanche 6 novembre Angleterre 29-30 Argentine 14h15 samedi 12 novembre L’Angleterre contre le Japon 15h15 samedi 19 novembre Angleterre contre Nouvelle-Zélande 17h30 samedi 26 novembre Angleterre contre Afrique du Sud 17h30

Pour Cheika et les Pumas, ils se rendront ensuite pour affronter le Pays de Galles au Principality Stadium de Cardiff le samedi 12 novembre, lors d’un coup d’envoi à 17h30 (GMT).