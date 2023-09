Angleterre 27-10 Argentine : Steve Borthwick a senti que les joueurs avaient le sentiment d’avoir été radiés trop tôt | Actualités du rugby à XV

L’Angleterre s’est engagée à faire démarrer sa Coupe du Monde sur un bon pied

Steve Borthwick a admis que ses joueurs anglais estimaient avoir été radiés trop tôt avant leur victoire 27-10 sur l’Argentine lors du match d’ouverture de la Coupe du monde samedi, ravi de pouvoir prouver aux sceptiques qu’ils avaient tort, contre toute attente.

Une mauvaise préparation pour la Coupe du Monde avait vu l’équipe de Borthwick gagner trois fois en neuf tests – et avec des problèmes de blessures et de suspension à gérer, les attentes étaient faibles à l’approche du tournoi.

Mais malgré la défaite de Tom Curry suite à un carton rouge à la troisième minute, la botte de George Ford s’est avérée cruciale alors que l’Angleterre a remporté une victoire remarquable à Marseille, une victoire qui semblait un peu plus douce pour Borthwick, compte tenu de la presse négative de ces dernières semaines.

« J’ai parlé cette semaine de la façon dont j’avais ressenti chez les joueurs qu’ils avaient l’impression d’avoir été radiés un peu trop tôt », a déclaré Borthwick. « Je pense que nous avons un groupe de joueurs de qualité et je le répète encore une fois, et vous l’avez vu sur le terrain aujourd’hui. [Saturday].

« Ce mélange d’expériences – beaucoup de gens ont parlé et écrit des articles sur cette expérience et je pensais que les joueurs avaient montré leur expérience. [Saturday] à la grande occasion.

« Je suis vraiment content pour les joueurs car ils ont fourni énormément de travail acharné et vous voulez en voir la récompense et les joueurs ont commencé à voir la récompense. »

Avant cet été, mars 2021 était la dernière fois que Ford participait à un match test pour l’Angleterre. En effet, mis à part quelques brèves apparitions lors des Six Nations 2022, Ford avait été un homme apparemment mis à la porte par son pays.

Borthwick était reconnaissant envers Ford d’avoir gardé son sang-froid avec la botte, mais a également loué le caractère de l’homme oublié au moment où l’Angleterre en avait besoin.

« Je pensais que George Ford était magnifique », a-t-il ajouté. « Nous pouvons tous parler de ses coups de pied, de ce qu’il a fait en marquant des points, mais aussi du sang-froid et de la gestion dont il a fait preuve tout au long.

« Ce soir [Saturday] est un autre exemple du grand leadership de cette équipe d’Angleterre. On a beaucoup parlé dans le passé du leadership au sein de l’équipe d’Angleterre, mais ce que je vois, c’est un groupe rempli de professionnels seniors qui sont des leaders fantastiques. Comme l’homme à côté de moi [Courtney Lawes]George Ford, nous pourrions discuter de Jamie George, Ellis Genge, la liste pourrait être longue.

« Son [Ford’s] la capacité de penser clairement dans les circonstances les plus stressantes est exemplaire. Vous pouvez dire qu’avec ces joueurs, ils semblent avoir plus de temps. Lorsqu’il marquait ces drop-goals, c’était comme s’il avait plus de temps. Quand il frappait ces ballons hauts, il avait l’impression qu’il avait plus de temps, et c’est le signe d’un vrai joueur de grande qualité. »

Les problèmes disciplinaires deviennent cependant un problème pour l’Angleterre.

Il y a quatre semaines à Twickenham, le skipper anglais Owen Farrell a rattrapé le flanker gallois Taine Basham directement au visage avec un tacle haut et a reçu un carton rouge, avant que Billy Vunipola ne soit expulsé pour un tacle au coude à coude sur le pilier irlandais Andrew Porter à Dublin. une semaine plus tard.

« Cela fera désormais l’objet d’une procédure disciplinaire, donc je ne ferai aucun commentaire à ce sujet », a ajouté Borthwick. « Nous voulons 15 joueurs sur le terrain, c’est arrivé trop souvent, et nous devons faire en sorte que cela n’arrive plus, cela rend les choses très, très difficiles. Mais la réponse des joueurs a été magnifique. »

Ford à l’avant-garde à un moment crucial

Ford était le nom sur toutes les lèvres après la victoire âprement disputée à Marseille.

Il commençait en grande partie parce que Farrell est suspendu. Le skipper reste banni pour le prochain affrontement de l’Angleterre dans la poule D de la Coupe du monde contre le Japon le samedi 16 septembre. Ford reprendra donc le volant et le fera en toute confiance.

« Il voit simplement des choses que beaucoup de joueurs ne voient pas », a déclaré la capitaine Courtney Lawes. « Et évidemment, il n’a pas seulement pour tâche de se relever, il doit aussi organiser l’équipe autour de lui et il le fait exceptionnellement bien.

George Ford a volé la vedette avec sa botte

« Aujourd’hui [Saturday]il nous a vraiment mis en position de gagner ce match. »

L’arrière latéral Freddie Steward a déclaré : « Il fait partie de ces joueurs qui donnent l’impression que les choses sont si faciles. Il donne à tout le monde une belle apparence et c’est le côté révélateur d’un joueur comme George.

« C’est un rêve avec qui jouer. C’est tellement agréable de se tenir derrière lui et de marquer des buts pour le plaisir, cela rend la vie de tout le monde beaucoup plus facile. C’est un tel tacticien.

« C’est très facile quand vous perdez un homme d’appuyer sur le bouton de panique et que tout le monde dit ‘Argh’ et que les têtes sont en l’air, mais Fordy était glacial à ce sujet et quand une seule personne le fait, cela rayonne autour de l’équipe. »

« Pour avoir quelqu’un comme lui à 10 ans, il suffit de lui faire confiance. Vous avez confiance qu’il va prendre la bonne décision. »

Deux de ses trois drop-goals étaient également des pièces d’habileté produites avec la plus haute qualité. Le premier, frappé de loin, est venu de nulle part, tandis que le second, quatre minutes plus tard, était sans doute encore meilleur, puisqu’il l’a frappé de plus loin, pratiquement à mi-course.

Steve Borthwick a aimé ce qu’il a vu de ses joueurs à Marseille

Un tel score critique faisait partie du plan.

« Marcus (Smith), Faz [Owen Farrell] et moi-même faisons quelques drop-goals après chaque séance », a déclaré Ford. « C’est parfois une arme tellement cruciale et critique, et vous avez vu à quel point elle a été influente lors des Coupes du monde. Nous obtenons les neuf [scrum-halves] pour nous passer le ballon et amener les autres joueurs à nous mettre la pression. Nous essayons de le rendre aussi réaliste que possible.

« Le truc avec les drop-goals, c’est que le meilleur moment pour en marquer un, c’est quand l’opposition s’y attend le moins. Donc vous essayez de le déguiser un peu, pour vous donner plus de temps et d’espace. Mais le plan dans son ensemble n’était pas une question de drop-goals. , il s’agissait simplement d’imposer la pression et de repartir avec des points.

« Nous avons ri parce que parmi cette équipe, Danny Care est celui qui a le plus de buts perdus pour l’Angleterre, alors je me suis dit ‘Ce n’est pas bien, je dois y mettre un terme’. »