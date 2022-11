Angleterre 25 – 25 Nouvelle-Zélande

Freddie Steward a marqué l’un des trois essais de la fin de l’Angleterre alors qu’ils ripostaient de 25 à 6 pour faire match nul

Un carton jaune tardif pour Beauden Barrett s’est avéré crucial alors que l’Angleterre se remettait de 25-6 pour faire match nul 25-25 avec les All Blacks à Twickenham après trois essais tardifs dramatiques.

Le pilier de remplacement Will Stuart (deux) et l’arrière latéral Freddie Steward ont chacun marqué dans les huit dernières minutes – dont la dernière a eu lieu dans la dernière minute – après que Barrett ait reçu un carton jaune pour avoir cyniquement échoué à libérer lorsque Marcus Smith s’était rapproché.

Angleterre – Essais : Stuart (72, 79), Steward (74). Contre : Smith (75, 80). Enclos : Farrell (25), Smith (41). Nouvelle-Zélande – Essais : Papalii (4), Taylor (9), Ioane (50). Contre : Jordie Barrett (4, 10). Plumes : Jordie Barrett (40+1). Drop-goals : Beauden Barrett (71). Carton jaune : Beauden Barrett (72e).

Une Angleterre visiblement gonflée a été prise au dépourvu dans les 10 premières minutes, alors que Dalton Papalii, arrière-ligne des All Blacks, et le talonneur Codie Taylor ont chacun marqué des essais convertis pour une avance inquiétante de 14-0.

La seconde mi-temps a semblé reposer beaucoup sur l’échec de l’Angleterre à convertir une première chance claire au-dessus de la ligne d’essai néo-zélandaise, lorsque Maro Itoje a été pénalisé pour avoir perdu pied, et le centre Kiwi Rieko Ioane a marqué un magnifique troisième instant plus tard pour étirer le jeu loin des hôtes.

L’Angleterre, qui manquait à nouveau d’invention en attaque pendant une grande partie du test, a continué à frapper tard, cependant, pour réclamer quelque chose de manière invraisemblable après une pénalité chacun du skipper Owen Farrell – récoltant sa 100e casquette de test – et Smith était tout ce qu’ils avaient enregistré à la 71e minute.

Le skipper Owen Farrell a commencé à l’intérieur du centre pour sa 100e sélection de test en Angleterre. Manu Tuilagi est revenu pour débuter au milieu de terrain, tandis que Jack van Poortvliet a remplacé Ben Youngs en demi de mêlée. Maro Itoje est revenu au deuxième rang, avec Sam Simmonds partant du côté aveugle et Billy Vunipola revenant au n ° 8. Jack Nowell est revenu d’une blessure à l’abdomen sur l’aile. Les All Blacks ont effectué six changements de personnel depuis la victoire contre l’Écosse, alors que le centre Rieko Ioane, le demi d’ouverture Richie Mo’unga, le demi de mêlée Aaron Smith, le talonneur Codie Taylor, le tighthead Tyrel Lomax, le verrou Brodie Retallick sont tous entrés. Retallick est revenu de suspension pour sa 100e sélection de test, tandis que lui et le skipper Sam Whitelock ont ​​établi un nouveau record du monde de 64 départs de test ensemble dans la deuxième rangée (record précédent SA Bakkies Botha, Victor Matfield, 63 ans).

Twickenham a accueilli une première rencontre entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande depuis les demi-finales de la Coupe du monde de rugby 2019

Owen Farrell et Brodie Retallick ont ​​chacun mené les équipes à l’occasion de leur 100e sélection

Un penalty contre l’Angleterre pour hors-jeu a donné aux All Blacks le premier territoire près des 22 hôtes, mais bien que les frères Barrett Scott et Jordie aient fait des sauts de ligne de gain, une mauvaise passe de Richie Mo’unga a vu Ioane frapper sous la pression.

Le répit a été bref, cependant, car avec à peine trois minutes de jeu, Papalii a chronométré sa course à la perfection pour intercepter une passe de Jack van Poortvliet sur un alignement et sprinter intact à peu près à mi-chemin.

Dalton Papalii a été doué pour l’essai d’ouverture de la Nouvelle-Zélande, car il a parfaitement chronométré les choses pour courir dans une interception

Jordie Barrett a exploité la simple conversion pour le parcours complet, et à neuf minutes, les All Blacks étaient prêts pour un autre essai pour lequel ils n’avaient pas à travailler dur: une pénalité de mêlée contre Ellis Genge pour avoir cédé la place à un maul roulant qui a vu Taylor il suffit de faire descendre le ballon sous les acclamations audibles du demi de mêlée Aaron Smith. L’arbitre Mathieu Raynal n’a pas tardé à s’acquitter de son coup de sifflet.

Codie Taylor (photo balle en main) a interrompu un maul roulant pour marquer le deuxième essai de la Nouvelle-Zélande

Barrett a converti pour 14-0 et un départ désastreux pour l’Angleterre, avant qu’un penalty de hors-jeu contre les visiteurs n’offre à l’équipe locale sa première opportunité d’attaque, que Farrell et co ont choisi de frapper dans le coin.

Une pénalité pour obstruction – ou double inclinaison – à l’alignement, où l’athlète se déplace devant le porteur du ballon, a cependant provoqué une énorme frustration pour le soutien à domicile.

La Nouvelle-Zélande a raté le contact de la main avec le penalty, mais un magnifique chacal de panne de l’accessoire à tête serrée Tyrel Lomax a permis aux visiteurs de reprendre possession et de mâcher du territoire.

Les All Blacks pensaient qu’ils étaient prêts pour un troisième essai à 18 minutes grâce à Ioane après une passe plus rapide dans les 22, mais les appels des joueurs pour un enchaînement ont conduit à une révision immédiate appelée par le TMO Brian MacNeice.

Les rediffusions ont montré que Ioane avait roulé le cou de l’Anglais Farrell lors d’une panne précédente du score, faisant la recherche d’un en-avant, et le score a été exclu pour un penalty.

Les All Blacks pensaient qu’ils avaient un troisième essai en première mi-temps par Rieko Ioane, mais cela a été exclu après un examen du TMO

Le demi de mêlée des All Blacks Smith a été pris hors-jeu pour donner à l’Angleterre la prochaine chance d’attaque franche, mais un en-avant par le deuxième ligne Jonny Hill sous les poteaux a mis fin à la situation.

Un en-avant par la Nouvelle-Zélande tentant de sortir, et une pénalité de mêlée subséquente contre Lomax pour être allé à son genou, ont vu Farrell faire l’appel pour prendre les points cette fois, donnant le coup d’envoi pour 14-3.

Les seuls points de l’Angleterre de la première période sont venus d’un penalty d’Owen Farrell

Un tacle haut de l’ailier des All Blacks Mark Telea a accordé un autre penalty à l’Angleterre, mais Farrell a raté le contact de la main, seulement pour que Ioane soit pénalisé pour avoir devancé le botteur lors de la phase suivante.

Farrell a trouvé le contact à la deuxième occasion avec les All Blacks 22, mais l’attaque n’a rien donné car les visiteurs ont forcé le ballon injouable au maul, remportant le chiffre d’affaires.

La Nouvelle-Zélande a ensuite laissé passer de bonnes occasions à la fin de la première mi-temps, lorsqu’elle a donné pour la première fois un coup franc bon marché pour avoir réduit l’écart lors d’un alignement en Angleterre 22, avant que Jordie Barrett ne frappe sur une passe de Smith de quatre mètres. de la ligne d’essai dans le coin.

Les All Blacks ont cependant ajouté plus de points avant la pause, alors que Barrett est passé à bout portant après que Genge ait été pénalisé pour hors-jeu.

Jordie Barrett a décroché deux conversions et une pénalité sur le tee lors du test

La seconde mi-temps a commencé avec l’Angleterre ajoutant presque immédiatement des points: le talonneur Luke Cowan-Dickie chacalant pour gagner un penalty lors de la première panne suivant le redémarrage, et Smith donnant un coup de pied à travers les poteaux après avoir pris le relais de Farrell, qui avait ramassé une plainte à la cheville dans le étapes de clôture de la période d’ouverture.

Marcus Smith a repris les fonctions de coup de pied en seconde période, Farrell aux prises avec un coup à la cheville

Moins de deux minutes plus tard, Manu Tuilagi a été stoppé peu de temps après avoir percé sur un ballon court de Smith, et bien que les hôtes aient traversé sept phases au sommet de la ligne d’essai des All Blacks par la suite, une pénalité contre Itoje pour avoir quitté les pieds et scellé hors du ballon a vu les visiteurs survivre.

À la 50e minute, Ioane a marqué un essai assez étonnant après une passe de Beauden Barrett exécutée de manière exquise dans son aile 22 trouvé Caleb Clarke, qui a ensuite produit une passe déguisée à l’arrière pour que son centre prenne à pleine peau et montre à tous les autres sur le terrain une paire de talons propres.

Ioane a marqué un troisième sensationnel pour la Nouvelle-Zélande, qui avait toutes les chances de gagner à partir de là

Il a laissé le score 22-6 et l’Angleterre face à une montagne. Lorsque le n ° 8 Ardie Savea puis Telea ont chacun imposé des pénalités de panne pour réprimer les deux prochaines attaques de l’Angleterre, le test semblait serpenter vers une conclusion assez claire.

Itoje et co ont été pénalisés pour avoir sauté à travers l’alignement lors de la prochaine place dans le 22, mais après qu’un drop-goal de Beauden Barrett a étiré l’avance néo-zélandaise à 19 points, le teint entier du test a changé avec huit minutes à faire, après le All L’arrière latéral des Noirs a été contraint de partir pour le sin-bin.

Le péché tardif de Beauden Barrett pour un jeu cynique a précédé le spectaculaire retour tardif de l’Angleterre

Tout d’abord, un examen du TMO a prouvé que Stuart avait réussi à mettre le ballon sur la ligne alors qu’il ramassait et se contorsionnait juste après que Barrett ait ralenti le jeu, avant que Steward – après un merveilleux déchargement de David Ribbans – ne sprinte de pratiquement le suivant. attaque à six minutes de la fin.

Steward s’est propulsé pour la deuxième place de l’Angleterre en quelques minutes de retard

Smith s’est converti de manière impeccable et critique pour amener l’Angleterre à moins de sept points, mais un penalty contre les hôtes en attaque a semblé confirmer le résultat tardivement.

C’était jusqu’à la dernière minute, lorsque Stuart s’est frayé un chemin au-delà de Mo’unga – devenant ainsi le premier accessoire anglais de l’histoire à marquer deux fois dans un match – et Smith s’est converti pour égaliser les choses en une énorme ovation d’une foule éblouie de Twickenham.

L’Anglais Will Stuart s’est frayé un chemin pour deux de ses derniers essais, dont le niveleur à la dernière minute

Smith a choisi de lancer le ballon après que l’Angleterre a réclamé le redémarrage, bien qu’il soit toujours face à 14 pour le jeu final, provoquant un mécontentement tangible dans les tribunes, alors que les All Blacks ont été laissés à mijoter en échouant à remporter un test de 14 points d’avance pour le très première fois.

Et après?

L’Angleterre d’Eddie Jones accueillera ensuite l’Afrique du Sud à Twickenham le samedi 26 novembre, lors d’un coup d’envoi à 17h30 (GMT) pour le dernier de leurs quatre internationaux d’automne cette fenêtre de test.

Internationaux d’automne d’Angleterre dimanche 6 novembre Angleterre 29-30 Argentine 14h15 samedi 12 novembre Angleterre 52-13 Japon 15h15 samedi 19 novembre Angleterre 25-25 Nouvelle-Zélande 17h30 samedi 26 novembre Angleterre vs Afrique du Sud 17h30

Pour Ian Foster et les All Blacks, ils ont maintenant terminé leur calendrier international d’automne pour 2022, après avoir battu le Japon à Tokyo, avant de remporter des victoires contre le Pays de Galles et l’Écosse, puis de faire match nul avec l’Angleterre.