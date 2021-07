Angleterre 2 – 1 Danemark

Le capitaine anglais Harry Kane a tiré son équipe dans leur première finale du Championnat d’Europe en claquant dans le rebond de son penalty sauvé en prolongation, alors que l’équipe de Gareth Southgate a éclipsé les icônes du manager d’il y a 25 ans avec une victoire acharnée 2-1 sur brave Danemark.

Southgate a supporté la douleur de son penalty raté à Wembley depuis l’Euro 96, mais ses Three Lions ont écrit leur propre histoire mercredi soir, organisant une confrontation dimanche avec l’Italie à Wembley.

C’était loin d’être simple, avec Mikkel Damsgaard brisant la défense auparavant étanche de l’Angleterre avec le premier but sur coup franc direct du tournoi 30 minutes après que les hôtes aient pris un départ rapide.

Mais l’Angleterre a forcé un égaliseur à domicile grâce à un but contre son camp de Simon Kjaer et bien qu’elle n’ait pas pu faire le travail en 90 minutes contre une équipe danoise de plus en plus fatiguée, qui était revenue de son quart de finale à Bakou, la majorité des 60 000 fans de retour à Wembley a rugi de joie lorsque Kane a finalement battu le brillant Kasper Schmeichel.

Pour le Danemark, c’est une fin vaillante à une histoire incroyable lors de ce tournoi, et ils méritent d’énormes éloges pour ce qu’ils ont accompli après le choc de l’arrêt cardiaque de Christian Eriksen lors de leur premier match.

Mais l’Angleterre et ses supporters peuvent désormais s’attendre à un match de plus et à la première finale de tournoi majeur du pays depuis 1966.

Comment les jeunes lions d’Angleterre sont entrés dans l’histoire…

Il y avait 60 000 fans à l’intérieur de Wembley pour la demi-finale et, au coup d’envoi, ils éclipsaient le bruit créé avant les matchs de l’Écosse et de l’Allemagne plus tôt dans le tournoi. Sur grand écran, David Baddiel et Frank Skinner chantaient « Three Lions » et l’esprit de l’Euro 96 avait sans aucun doute été retrouvé.

Cette atmosphère électrique a bondi avec les premiers dribbles de Raheem Sterling, lorsque Mason Mount s’est tordu sur le bord de la boîte danoise et lorsque Kane a fouetté un magnifique centre juste au-delà de la portée de l’homme de Man City.

Nouvelles de l’équipe L’Angleterre a fait un changement par rapport à sa victoire contre l’Ukraine, avec Bukayo Saka à nouveau en forme pour Jadon Sancho et Gareth Southgate s’en tenant aux quatre derniers de ce match.

Le Danemark n’a pas changé depuis sa victoire en quart de finale contre la République tchèque.

Mais l’Angleterre a menacé d’être leur propre perte peu de temps après. L’équipe de Southgate avait bien fait pour éliminer les erreurs individuelles dans ce tournoi, mais Kalvin Phillips a été volé par Pierre-Emile Hojbjerg, qui a tiré sur Jordan Pickford, et la passe du gardien de but est ensuite allée directement à une chemise rouge, avec le tir de Martin Braithwaite dévié derrière .

Ce furent quelques minutes alarmantes pour l’Angleterre et donnèrent confiance au Danemark, Damsgaard repoussant un tir large depuis le bord de la surface. Alors que le chronomètre de la première mi-temps avançait, la séquence de Pickford sans encaisser de but pour son pays a duré plus de 720 minutes, établissant un nouveau record anglais. Quelques instants plus tard, le ballon était dans son filet.

Le coup franc de Damsgaard sur 25 mètres était sublime, le joueur de 21 ans plongeant un effort féroce sous la barre et au bout des doigts de Pickford, même si le gardien sentira qu’il aurait pu faire mieux.

Image:

Le Danois Mikkel Damsgaard, à gauche, célèbre avec Jens Stryger Larsen après avoir marqué le but de son équipe



L’Angleterre avait l’air ébranlée. Pickford a de nouveau donné le ballon. Le Danemark a failli créer une seconde à la pause après que le coup franc de Sterling ait touché le mur. Sur la ligne de touche, Southgate a exhorté son équipe à se calmer.

La tension a augmenté à l’intérieur de Wembley lorsque Schmeichel a effectué un arrêt incroyable pour empêcher Sterling de tourner le centre de Kane. Mais une minute plus tard, un mouvement similaire a conduit au niveleur de l’Angleterre.

Kane a chuté profondément, a nourri Bukayo Saka d’une belle passe et, avec Sterling prêt à rentrer dans son quatrième du tournoi, Kjaer l’a battu et a dévié le ballon dans son propre but.

Image:

Raheem Sterling célèbre avec Bukayo Saka après le but de Simon Kjaer



L’Angleterre avait l’élan derrière elle dans les derniers instants de la mi-temps mais, après la pause, c’était à nouveau le Danemark qui semblait le plus menaçant – avant que Schmeichel ne fasse un deuxième superbe arrêt de la nuit pour empêcher la tête de Harry Maguire de se tirer à fond.

Kasper Dolberg a tiré sur Pickford après un autre coup danois coupant, mais ce serait leur premier et unique tir depuis le but jusqu’à la prolongation, alors que l’Angleterre commençait enfin à redécouvrir son autorité dans le match, Mount voyant un tir bloqué et un autre revendiqué par Schmeichel .

À la 68e minute, Southgate a envoyé Jack Grealish et il est entré directement dans l’action, forçant Daniel Wass à commettre une faute qui lui a valu un avertissement, avant de dribbler dans la surface dans la préparation à Sterling voyant un tir bloqué.

Les supporters anglais appelaient à un penalty lorsque Kane est tombé dans la surface peu de temps après, mais l’arbitre Danny Makkelie a plutôt donné un coup franc pour la simulation et a été soutenu par VAR, avant que la brillante interception d’Andreas Christensen n’empêche Maguire d’envoyer Grealish et Phillips a percé loin de le bord de la boîte.

Image:

Harry Kane est assailli par ses coéquipiers après avoir marqué le vainqueur de l’Angleterre



Au cours d’une finale mordante, l’Angleterre a ramené une équipe danoise fatigante, mais n’a toujours pas pu se frayer un chemin, avec John Stones, Phillips et Maguire incapables de se convertir et Kane s’étant trompé sur la réduction de Grealish dans les dernières secondes de la normale temps.

Schmeichel a de nouveau été vif pour refuser Kane après le redémarrage, et l’homme de Leicester a réussi un puissant effort de Grealish avant que Sterling ne tire inutilement alors que l’Angleterre mettait la pression.

Mais ensuite vint la percée. Sterling a été l’homme de prédilection de l’Angleterre lors de ce tournoi et il s’est à nouveau avéré décisif, avec sa course de slalom dans la surface terminée par un déplacement de Joakim Maehle. Après une longue vérification VAR, Kane est intervenu pour le prendre. Schmeichel l’a suivi, il aurait dû le saisir – mais le ballon a glissé et est entré dans la trajectoire de Kane pour convertir le rebond et envoyer Wembley sauvage.

Les Danois ont donné une grosse poussée dans la seconde moitié des prolongations à la recherche d’un égaliseur mais étaient tous à bout de souffle et descendus à 10 pour les phases finales lorsque Mathias Jensen est sorti en boitant. L’Angleterre est restée ferme et a remporté la victoire historique avec ses supporters ravis scandant « Ole » à chaque passe tardive.

Au coup de sifflet final, les célébrations ont commencé, les supporters ont chanté « le football rentre à la maison » – mais le rêve n’est pas encore terminé…

Statistiques Opta – L’Angleterre de retour dans une finale de 55 ans plus tard

L’Angleterre a atteint sa première grande finale (Euro/Coupe du monde) depuis la Coupe du monde 1966, il y a 55 ans, le plus long écart entre les apparitions en finale dans l’histoire des deux compétitions.

L’Angleterre a atteint sa toute première finale de championnat d’Europe. Leurs 37 matchs (y compris ce match) étaient le plus grand nombre qu’une équipe ait joué dans la compétition sans jamais atteindre la finale.

L’Angleterre a remporté un match à élimination directe pour le Championnat d’Europe après avoir pris du retard pour la première fois de son histoire, alors que c’est la première fois qu’elle le fait dans un tournoi majeur depuis une victoire 3-2 sur le Cameroun en quart de finale de la Coupe du monde 1990.

Il s’agissait du septième match de l’Euro 2020 à passer en prolongation, les Coupes du monde 1990 et 2014 étant les seuls tournois majeurs (Euro/Coupe du monde) à voir plus de matches aller sur la période prolongée (8 chacun).

Le premier but de Mikkel Damsgaard pour le Danemark était le premier but sur coup franc direct de l’Euro 2020 avec ce qui était le 37e coup franc direct.

Le but contre son camp de Simon Kjaer est le premier dont l’Angleterre a bénéficié dans l’histoire du Championnat d’Europe, et le troisième au classement général d’un tournoi majeur (contre la Tchécoslovaquie et le Paraguay lors des Coupes du monde 1982 et 2006).

Harry Kane est le meilleur buteur d’Angleterre dans les tournois majeurs (Euros/Coupe du Monde), égalant Gary Lineker sur 10 buts.

Jordan Pickford a établi un nouveau record pour un gardien anglais pour le plus grand nombre de minutes sans encaisser, dépassant les 720 minutes de Gordon Banks établies entre mai et juillet 1966 (725 minutes au total).

A 19 ans et 305 jours, Bukayo Saka est devenu le plus jeune Anglais à débuter un match en demi-finale ou plus tard d’un tournoi majeur (Euro/Coupe du Monde).

Et après?

L’Angleterre affrontera l’Italie en finale de l’Euro 2020 dimanche à 20h à Wembley.