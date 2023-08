Angleterre 2-1 Colombie (12 août 2023) Analyse du match

Le but d’Alessia Russo en deuxième mi-temps a propulsé l’Angleterre vers une victoire palpitante 2-1 en quart de finale contre la Colombie samedi et en demi-finale de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive.

Lauren Hemp a également marqué pour les champions d’Europe, qui affrontent désormais les hôtes australiens mercredi à Sydney pour une place dans leur première finale de Coupe du monde.

« C’est excitant, que voulez-vous de plus devant un public local ? » Russo, qui a été nommé joueur du match, a déclaré à ITV. « Nous avons eu un peu de cela ce soir contre la Colombie. Vous voulez jouer contre les meilleures équipes.

« Les supporters anglais peuvent toujours oser rêver, mais nous continuerons à travailler dur », a déclaré Russo.

La Colombie, qui était l’équipe la moins bien classée restante à 25 ans et n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale, a ouvert le score avec un but de Leicy Santos pour le plus grand plaisir des larges bandes de supporters colombiens vêtus de jaune et de bleu parmi les foule de 75 784 personnes au Stadium Australia.

Les Lionnes, classées au quatrième rang, qui manquaient la meilleure buteuse Lauren James à une suspension de deux matchs, étaient l’une des quatre seules équipes classées parmi les 10 meilleures encore debout – avec la Suède (3), l’Espagne (6) et l’Australie (10) — dans un tournoi plein de ravissants rebondissements.

Lorsqu’on lui a demandé ce que l’entraîneur Sarina Wiegman – la seule entraîneure-chef restante de la douzaine d’origine – a dit lors du caucus d’après-match, Russo a répondu: « Sarina a dit qu’elle était fière. Il y a beaucoup à travailler et nous nous reposons et repartons. «

Alessia Russo célèbre son but pour l’Angleterre lors de la victoire de la Coupe du monde féminine contre la Colombie. Photo par Isabel Infantes/PA Images via Getty Images

Russo a marqué le vainqueur à la 63e minute, bondissant sur un ballon en profondeur de Georgia Stanway qui a rebondi sur un défenseur colombien et sur le chemin de l’attaquant d’Arsenal, qui a tiré bas et fort dans le coin inférieur.

Santos a marqué contre le cours du jeu à la 44e minute, lançant une balle de curling qui a dévié de la jambe de Rachel Daly et dans le coin supérieur de la surface de réparation de 18 verges, effleurant le bout des doigts de Mary Earps et pénétrant dans le coin le plus éloigné du filet.

À la traîne pour la première fois du tournoi, les Lionnes, invaincues lors de 37 de leurs 38 derniers matchs, ont gardé leur sang-froid et lorsque la gardienne colombienne Catalina Pérez a tâtonné et a perdu le ballon sur le tir de Russo, Hemp était là pour l’enfoncer à partir de six mètres juste avant le coup de sifflet de la mi-temps.

Lorena Bedoya Durango a eu une excellente chance d’égaliser avec un effort à longue portée tard dans le temps réglementaire qu’Earps a dévié au-dessus de la barre transversale.

Linda Caicedo, 18 ans, qui était l’une des joueuses les plus excitantes de la Coupe du monde, a eu une dernière chance en prolongation mais a secoué la tête après avoir tiré le ballon au-dessus de la barre.