Angleterre 2 – 0 Allemagne

Après 55 ans de souffrance, l’Angleterre a enfin battu à nouveau l’Allemagne, avec Raheem Sterling – leur héros de l’Euro 2020 – et Harry Kane les envoyant en quarts de finale avec une victoire 2-0 sur leurs grands rivaux.

Sterling a marqué les deux buts de l’Angleterre lors de la phase de groupes et a commencé et terminé son mouvement de deuxième mi-temps pour éclairer un match auparavant tendu et lourd et envoyer la majorité des 45 000 fans à Wembley fous de joie.

Thomas Muller a eu une merveilleuse chance de le mettre à niveau, mais lorsqu’il a tiré large, Kane a mis l’Angleterre en contrôle total, ignorant une campagne difficile jusqu’à présent et une première mi-temps au cours de laquelle il était privé de ballon, pour diriger le centre de Jack Grealish. .

L’Allemagne était restée sept matches sans défaite à Wembley, n’ayant perdu aucun match de compétition dans le stade national anglais depuis la finale de la Coupe du monde 1966, mais la nouvelle génération de joueurs de Gareth Southgate est entrée dans l’histoire mardi soir.

C’était aussi une rédemption pour le manager, avec Southgate frappant un coup contre l’équipe contre laquelle il a raté le penalty vital à l’Euro 96. Il se concentrera désormais sur la conquête du titre, dont l’Angleterre était si proche il y a 25 ans.

Leur prochaine étape de ce voyage sera à Rome contre l’Ukraine – et après avoir enregistré une victoire dont on se souviendra pendant des années, ils iront en Italie pleins de conviction.

Notes des joueurs Angleterre: Pickford (9), Walker (6), Maguire (7), Stones (7), Trippier (7), Phillips (7), Rice (6), Shaw (6), Saka (7), Sterling (9), Kane (7). Abonnés : Grealish (8), Henderson (N/A) Allemagne: Neuer (6), Ginter (5), Hummels (7), Rudiger (6), Kimmich (6), Kroos (5), Goretzka (7), Gosens (5), Havertz (7), Werner (5), Muller (5). Abonnés : Gnabry (5), Can (N/A), Sane (N/A), Musiala (N/A) Homme du match: Raheem Sterling (Angleterre)

Comment l’Angleterre est entrée dans l’histoire…

Avec une assistance accrue de 45 000 supporters, l’atmosphère était électrique au coup d’envoi, mais ce sont les visiteurs allemands qui ont été les plus rapides à s’installer, Declan Rice étant contraint à une faute désespérée sur Leon Goretzka après que le milieu de terrain a percé les trois arrières de l’Angleterre et s’est précipité vers le but .

Nouvelles de l’équipe L’Angleterre est passée à une formation 3-4-3, avec Kieran Trippier remplaçant Jack Grealish dans le onze de départ, avec Kyle Walker, Harry Maguire et John Stones formant un trio de retour, et Bukayo Saka en attaque avec Raheem Sterling et Harry Kane.

Ilkay Gundogan a raté son match sur blessure pour l’Allemagne, Leon Goretzka prenant sa place au milieu de terrain, tandis que Timo Werner et Thomas Muller ont été amenés dans les zones avancées.

Kai Havertz a lancé ce coup franc dans le mur anglais et les hôtes ont finalement commencé à prendre pied, Sterling testant Manuel Neuer à distance avec le premier tir de son équipe à la 16e minute.

L’effort a galvanisé ses coéquipiers et l’Angleterre, avec Bukayo Saka en tête, a remporté une série de coups francs autour de la surface allemande avant que Harry Maguire ne se dirige vers le centre de Kieran Trippier depuis la droite.

Image:

Jordan Pickford dément Timo Werner à Wembley



Malgré le changement de formation, l’Angleterre avait encore du mal à se frayer un chemin vers le capitaine Kane, qui n’avait eu que deux touches dans la première demi-heure. À l’autre bout, les courses de Timo Werner semblaient plus menaçantes, l’attaquant de Chelsea étant refusé à bout portant par Jordan Pickford.

Kane a finalement récupéré le ballon dans l’espace au milieu de terrain cinq minutes avant la pause, mais sa passe pour Kalvin Phillips a été dépassée, l’homme de Leeds perçant l’espace dans la défense allemande, avant qu’un dégagement de Mats Hummels n’empêche le skipper de s’accrocher à un Trippier gratuit. -coup de pied dans la boîte lui-même.

Image:

Kane est défié par l’Allemand Mats Hummels



Hummels était de nouveau là sur le coup de la mi-temps, sautant sur la mauvaise touche de Kane après la montée en flèche de Sterling pour étouffer une bonne chance.

L’Allemagne était immédiatement en tête après la pause – et Havertz a fait un arrêt sublime de Pickford pour maintenir le niveau des scores. L’attaquant a décoché une fusée du pied gauche au but depuis le bord de la surface mais les réactions du gardien anglais ont été comme l’éclair et il a poussé le ballon au-dessus de la barre.

Encore une fois, c’est Sterling qui a essayé de mettre l’Angleterre en marche, en faisant asseoir Goretzka avant de dribbler dans une foule de défenseurs dans la surface allemande, avant de se heurter à nouveau à la circulation après un rapide une-deux avec Kane alors que les deux équipes commençaient à s’enliser au milieu de terrain. .

Des changements étaient nécessaires et quelques instants après que son apparition sur grand écran ait été applaudie par les supporters anglais à l’intérieur de Wembley, Grealish a été envoyé par Southgate, l’Allemagne se tournant vers Serge Gnabry.

Huit minutes plus tard, l’Angleterre menait.

Image:

Raheem Sterling célèbre son premier match de l’Angleterre contre l’Allemagne



Sterling était l’instigateur et le buteur, conduisant la défense allemande avant de trouver Kane, qui l’a fait passer à Grealish. L’homme de Villa a nourri Luke Shaw et son centre bas dans la boîte de six mètres a été tapé à la maison à la manière de la marque Sterling.

C’était le premier tir de l’Angleterre pendant 48 minutes et Wembley a éclaté.

Puis vint un moment charnière. Havertz a joué à Muller mais la légende du Bayern Munich a envoyé son tir à quelques centimètres du poteau de Pickford avec le gardien battu. Les joueurs allemands étaient abattus. Les supporters anglais ravis.

L’Angleterre a capitalisé à quatre minutes de la fin.

Image:

Jordan Pickford dément Timo Werner à Wembley



Encore une fois Grealish était impliqué mais ce fut un moment de pure joie pour Kane, qui a souffert et lutté pendant ce tournoi.

Le capitaine anglais était parfaitement placé pour reprendre de la tête la passe de Grealish après que Shaw ait récupéré le ballon au milieu du terrain et exposé la défense allemande.

Pour le sélectionneur allemand Joachim Low, c’était son dernier match à la tête de l’équipe nationale. Pour Southgate, ce fut une salve d’applaudissements d’un héros alors qu’il descendait le tunnel pour se préparer pour samedi.

Ce que les gérants ont dit…

Le patron de l’Angleterre Gareth Southgate : « Les joueurs étaient immenses, tout au long de l’équipe. L’énergie était incroyable dans le stade. Pour ces gens, après une année si difficile à domicile, avoir ce plaisir que nous leur avons donné aujourd’hui était très spécial.

« Cela n’avait pas besoin que je le dise, mais lorsque nous sommes entrés dans les vestiaires, nous parlions déjà de samedi. Aujourd’hui a été une performance immense mais à un prix émotionnel et physique, nous devons nous assurer de bien récupérer.

« C’est un moment dangereux pour nous. Nous avons le sentiment dans tout le pays que nous n’avons qu’à nous présenter pour gagner la chose, mais ça va être un immense défi à partir de maintenant. Les pieds des joueurs sont sur terre, ils devraient sentir confiants de la façon dont ils ont joué, mais nous sommes venus ici avec une intention et nous ne l’avons pas encore atteint. »

Le patron de l’Allemagne Joachim Low : « La qualité est là mais en phase à élimination directe, chaque erreur peut être fatale, décisive. Ce qui nous manque, c’est un peu d’expérience dans certaines situations, et dans tous les matches que nous avons joués, nous avons eu certains sorts alors que nous ne l’étions pas. suffisamment efficace ou clinique.

« Les joueurs ont une bonne attitude, une bonne personnalité, ils ont travaillé dur, ils voulaient aller loin mais il y avait des sorts dans chacun de nos matchs où nous ne pouvions pas imposer notre jeu. Alors il peut arriver que vous soyez puni et éliminé .

« Au cours de ces 15 années, il y a eu beaucoup de choses positives. Nous avons remporté la Coupe du monde en 2014 comme point culminant, puis la Coupe des Confédérations avec une jeune équipe. Il y a eu d’autres moments et moments. Il y a des liens très forts qui se sont tissés. et connecté.

« Depuis 2018, nous avons eu quelques problèmes, des phases difficiles et au final nous n’y sommes pas parvenus. La déception est là et va durer un moment, on ne l’oublie pas au bout de quelques jours. Je aura besoin de temps, mais je suis sûr qu’il y a beaucoup de choses positives que je peux retirer des 15 dernières années. »

Opta stats – L’Angleterre bat de nouveaux records

L’Angleterre a battu l’Allemagne dans un match de compétition à Wembley pour la première fois depuis la finale de la Coupe du monde 1966, après avoir été sans victoire lors de leurs trois précédentes rencontres.

L’Angleterre n’est que la deuxième équipe de l’histoire du Championnat d’Europe à ne concéder aucun de ses quatre premiers matchs d’une édition du tournoi, après l’Allemagne en 2016. La seule fois où l’Angleterre l’a fait lors d’un tournoi majeur, c’était lors de la Coupe du monde 1966.

Il s’agissait du 300e match international de l’Angleterre au stade de Wembley, alors qu’ils restent invaincus en 15 matchs sur ce site dans des tournois majeurs, remportant 10 d’entre eux.

Raheem Sterling a maintenant marqué 15 buts lors de ses 20 dernières apparitions dans toutes les compétitions pour l’Angleterre, après avoir disputé 27 matchs sans trouver le filet avant cette manche.

Et après?

L’Angleterre affrontera la Suède ou l’Ukraine en quarts de finale de l’Euro 2020 à Rome samedi à 20h.