Angleterre 2-0 Allemagne : notes des joueurs lors du choc de l’Euro 2020 à Wembley | Actualités footballistiques

Évaluer les performances des joueurs à Wembley en Angleterre et lors du match des huitièmes de finale de l’Euro 2020 en Allemagne…

Notes des joueurs anglais

Jordan Pickford – 9

Image:

Jordan Pickford dément Kai Havertz à Wembley



Sa réputation continue de monter en flèche. Excellente sauvegarde tentaculaire pour refuser Timo Werner avec ses pieds, puis un doigt encore meilleur pour refuser Kai Havertz. Seul Raheem Sterling est au-dessus de lui pour l’excellence globale dans un maillot anglais cet été.

Kieran Trippier – 7

Image:

Havertz repousse Kieran Trippier



Difficile de discuter de son inclusion devant Reece James alors que ses coups de pied arrêtés sont si manifestement plus menaçants que tout ce que l’Angleterre a produit dans le tournoi et a si bien réussi au deuxième poteau pour empêcher Robin Gosens de marquer en première mi-temps.

Kyle Walker – 6

A perdu son homme lorsque Werner a été facilité pour son tête-à-tête avec Pickford, mais son rythme s’est avéré une protection utile à de nombreuses autres occasions. Un membre important de la ligne arrière de l’Angleterre.

John Pierres – 7

La figure centrale des trois arrières anglais. Incapable d’offrir une couverture suffisante lorsque Werner a percé, mais par ailleurs assuré et commandant dans le défi.

Harry Maguire – 7

Image:

Le défenseur anglais Harry Maguire obtient une tête au but



Le joueur le plus agressif d’Angleterre – et sans doute – le meilleur jusqu’au moment où il a dominé la meilleure chance des hôtes dans les 20 premières minutes. À tout le moins, il aurait dû toucher la cible. Réservé quelques instants après le premier but de l’Angleterre pour un défi maladroit – et, pire, inutile – en bordure de la surface, mais a remporté d’innombrables matchs et a inspiré un capitaine. S’améliorer à chaque match après quatre semaines avant l’Euro 2020.

Luc Shaw – 6

Parlez de choisir votre moment! N’avait rien offert avant de mettre en place la percée de l’Angleterre. Le manque d’aventure a caractérisé la performance de l’Angleterre, mais le résultat est une feuille blanche, une passe décisive et une place dans les huit derniers.

Riz Declan – 6

Image:

Les Anglais Harry Kane (à gauche) et Declan Rice célèbrent



Attrapé au milieu du parc alors qu’il concédait un coup franc précoce à la limite de la surface anglaise pour faire trembler les nerfs de Wembley. Mais, comme son partenaire central au milieu de terrain, il a réussi à inverser la tendance après que l’Allemagne ait dominé les 10 premières minutes malgré cette réservation maladroite.

Kalvin Phillips – 7

Un backpass dépassé au cours des premières minutes a trahi des nerfs compréhensibles, mais a grandi dans la rencontre et a été l’instigateur de la chance pour Maguire avec une belle passe coupée large. Tout aussi impressionnant était son autogestion tout au long de la seconde mi-temps lorsqu’il était coincé sur la corde raide d’un carton jaune.

Rahim Sterling – 9

Image:

Sterling marque pour l’Angleterre



À un niveau différent de tous les autres joueurs de champ anglais et a fourni l’inspiration manquante quand ils en avaient le plus besoin. L’étincelle la plus brillante des Trois Lions, son entraînement et son tir précoces ont forcé Manuel Neuer à effectuer un arrêt tentaculaire. Maintenir la pression après la pause malgré le fait d’être isolé sur la gauche avec Shaw fournissant peu de soutien, puis a commencé et terminé le mouvement pour le premier but de l’Angleterre. Il a presque cédé le statut de héros lorsqu’il a concédé la possession pour la chance de Thomas Muller, mais a mérité la tranche – et la tranche de chance – qui a suivi.

Bukayo Saka – 7

Cela ne s’est pas vraiment produit pour le jeune, mais il était le joueur incontournable de l’Angleterre pour faire bouger les choses en première mi-temps et le joueur qui a causé le plus d’anxiété aux Allemands. S’est évanoui après la pause, cependant, et a décollé avec 20 minutes restantes pour Jack Grealish.

Harry Kane – 7

Image:

Harry Kane célèbre le deuxième but de l’Angleterre



Quelle différence son objectif fera-t-il ? Toute la différence, espérons-le. Pourtant, il est difficile de ne pas réfléchir à ses luttes globales et à son quasi-anonymat. Affamé de service et n’a touché le ballon que deux fois – oui, deux fois – dans la première demi-heure. Mais la devise d’un attaquant, ce sont les buts et l’été de Kane a enfin pris son envol. Avec un peu de chance.

Suppléants

Jack Grealish – 8

C’est pourquoi tant de gens le veulent sur le terrain. A fourni la passe pour mettre en place l’aide de Shaw pour le premier but de l’Angleterre, puis a livré le centre ponctuel à Kane pour sécuriser le match. Bien sûr, Gareth Southgate serait en droit de faire valoir que le camée est une preuve positive de la valeur de Grealish en tant que substitut d’impact.

Jordan Henderson – ND

Allumé pour les dernières minutes.

Notes des joueurs allemands

Manuel Neuer – 6

Se sent toujours sur le point de jouer une passe risquée; la distribution a été bonne au premier semestre, moins au second. Un arrêt décent à une bonne hauteur de la frappe à longue distance de Sterling au début, et ne pouvait rien faire pour les buts.

Matthias Ginter – 5

Réservé après avoir entraîné Shaw dans une position de croisement dangereuse au début. Plus impliqué dans la seconde mi-temps sur le ballon, mais attrapé à quelques reprises pourchassant l’ombre de Sterling; Sterling a décollé Ginter tôt pour marquer.

Tapis Hummels – 7

L’homme de 32 ans très expérimenté, opérant presque comme un balayeur, était occupé uniquement par Kane. L’a gardé silencieux pendant 35 minutes, puis a réalisé une tête courageuse et vitale pour dégager devant Kane lorsque l’Anglais semblait favori, puis une dernière glissade pour refuser à nouveau Kane dans les arrêts de jeu.

A continué à dominer Kane en deuxième période, a effectué plus de dégagements que n’importe quel joueur (cinq) et a joué quelques balles courageuses en avant pour briser les lignes, mais est ironiquement resté plus proche de Kane que de Sterling pour la passe de Shaw pour le premier but de l’Angleterre.

Antonio Rudiger – 6

Image:

Le patron de l’Allemagne Joachim Low et Antonio Rudiger



Un rocher au cours des 12 derniers mois et une grande partie de l’Allemagne a gardé plus de ballon en seconde période, mais n’a pas pu surpasser Sterling alors qu’il traversait avant le but.

Josué Kimmich – 6

Opère généralement 15 mètres plus haut, mais fait pour défendre par l’Angleterre pendant une grande partie du match, et obligé d’aller longtemps avec le ballon. A produit une belle tête défensive en première mi-temps sur un coup franc de Trippier et a livré lui-même un ballon dangereux à l’autre extrémité pour Gosens.

Conservateur sur le ballon en deuxième période, résistant à l’envie d’avancer – c’était comme si Kimmich et l’Allemagne attendaient, mais quoi ?

Toni Kroos – 5

La machine qui passe n’est pas son moi habituel. Certes, l’Angleterre n’a pas laissé beaucoup d’espace, mais quelques passes égarées alors que Rice et Phillips l’ont poussé plus haut que prévu. Facilitée plus tard, mais trop impliquée dans le côté décousus et industrieux du jeu. Perdu le ballon 17 fois, plus que tout autre joueur allemand.

Léon Goretzka – 7

Meilleur joueur allemand en première mi-temps, compte tenu de son premier départ à l’Euro 2020 après avoir impressionné en tant que remplaçant contre le Portugal et la Hongrie. A explosé le milieu de terrain anglais à quelques reprises et a volé la possession à des moments importants. Pénalisé pour deux fautes dans des positions dangereuses, cependant.

Robin Gosens – 5

Le joueur le plus créatif d’Allemagne se lance dans ce match, se procurant cinq occasions dans le tournoi, mais bien épinglé par les hauts ailiers anglais. A un pied du centre de Kimmich au deuxième poteau lors d’une rare incursion dans la surface adverse, puis réservé pour une faute tardive sur Trippier, une démonstration claire de frustration. L’Angleterre a complètement annulé sa menace.

Kai Havertz – 7

Il est apparu haut, large et trop souvent en profondeur en première mi-temps, mais a repéré son coéquipier de Chelsea, Werner, avec une superbe passe en profondeur pour la plus grande chance de la première mi-temps. Toujours à la recherche de la passe avant, et sa demi-volée bien frappée a dû être renversée par Pickford au début de la seconde. Besoin de plus de ses coéquipiers, en particulier de ces deux-là…

Thomas Muller – 5

Image:

Thomas Muller réagit après avoir raté une occasion en or



Le « raumdeuter » allemand, ou « l’interprète de l’espace », a souvent été le premier homme à presser l’Angleterre de l’avant, mais a dû s’enfoncer plus profondément à mesure que le jeu avançait. Comme la plupart de ses coéquipiers, pas autorisé à faire son truc, et coincé du mauvais côté de la ligne médiane.

A eu une énorme chance d’égaliser à 10 minutes de la fin, en tête-à-tête avec Pickford, mais le manque de rythme l’a forcé à partir un peu plus tôt qu’il ne l’aurait souhaité, et a traîné loin.

Timo Werner – 5

Image:

Timo Werner réagit après avoir été démenti par Jordan Pickford



Favorisé par Serge Gnabry pour son premier départ dans le tournoi, et principalement nourri de miettes jusqu’à une belle occasion de la passe en profondeur de Havertz. Pas trop à critiquer avec la finition ; plus une bonne sauvegarde de Pickford qu’une mauvaise finition, et sous un angle difficile. J’ai eu du mal à tenir le ballon en l’air et j’ai emprunté la mauvaise route, plus pittoresque, en tête-à-tête avec Stones dans la boîte. Accro au bout de 68 minutes.

Sous-marins

Serge Gnabry – 5

Sur pour Werner sur 68, mais n’a jamais commencé, affamé du ballon et entouré de chemises blanches. A donné le ballon à mi-chemin avant le deuxième but.

Emre Can, Leroy Sane, Jamal Musiala – NA

Compte tenu de quelques minutes