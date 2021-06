Angleterre 2-0 Allemagne : Gareth Southgate salue une victoire « méritée » | Actualités footballistiques

Gareth Southgate a salué son équipe d’Angleterre pour la « performance fabuleuse » qu’elle a livrée contre l’Allemagne et a déclaré que sa victoire 2-0 était méritée.

Malgré plusieurs moments d’angoisse, notamment lorsque l’excellent Jordan Pickford a sauvé Timo Werner et Kai Havertz de part et d’autre de la mi-temps, l’Angleterre a réservé sa place dans les huit derniers de l’Euro 2020 avec des buts tardifs de Raheem Sterling et Harry Kane. Il s’agissait de la première victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne dans un match à élimination directe depuis la finale de la Coupe du monde 1966.

« Nous avons parlé d’apporter du plaisir à la nation et des après-midi comme celui-ci sont de quoi il s’agit », a déclaré Southgate au BBC. « Les joueurs étaient immenses, tout au long de l’équipe – et les fans l’étaient aussi. Seulement 40 000 mais c’est une aussi bonne ambiance que je me souvienne à Wembley.

« Nous avons extrêmement bien joué, nous méritions la victoire, mais j’ai dû leur dire tout de suite, je suis le fêtard ; si nous n’en profitons pas samedi, cela ne compte pour rien.

Image:

Les Anglais Harry Kane (à gauche) et Declan Rice célèbrent



« Vous savez que vous changez de forme, choisissez certains membres du personnel plutôt que d’autres, et si cela se passe mal, vous êtes mort. Nous devions nous y prendre comme nous le pensions, nous voulions une pression agressive sur tout le terrain et nous nous sentions assortis c’était le moyen de le faire.

« Nous pensions que la vitesse derrière Harry leur poserait problème, et je pensais que Saka et Sterling l’avaient fait dès le début. Nous savons qu’ils allaient avoir des moments de possession, ils ont de très bons footballeurs, des joueurs expérimentés. Le tout équipe défendue, jusqu’au bout.

« C’était une performance fabuleuse. Je ne peux pas donner assez de crédit aux joueurs. »

Comment l’équipe d’Angleterre a réagi en battant l’Allemagne

Raheem Sterling à BBC Sport :

Image:

Raheem Sterling fait la percée pour l’Angleterre contre l’Allemagne



« Nous savions que nous avions besoin d’une grande performance contre une équipe difficile, et nous l’avons fait aujourd’hui. Le faire pour votre pays est toujours spécial. Pendant une demi-seconde, j’ai pensé » ne pas être hors-jeu « , mais je suis tellement heureux que ça se soit passé dans.

« Nous savions à quelle intensité nous pouvions jouer, peu d’équipes peuvent y faire face. Nous avons continué, Rice et Phillips ont mangé du terrain et étaient des animaux là-dedans. Toutes catégories, excellentes performances d’équipe.

« Nous le prenons match par match, nous partons, récupérons et nous nous concentrons sur le suivant. »

Declan Rice à BBC Sport :

« C’est incroyable. Beaucoup de gens, vous avez regardé les matchs de la phase de groupes, nous avaient radiés avec des plaintes concernant les performances, ne marquant pas assez de buts.

« Mais en tant que joueurs, vous vous souvenez de cela, et je pense que nous l’avons fait aujourd’hui. Avec une salle comble, tout le monde avait ce feu dans le ventre, pour aller là-bas et pour un coup éliminer l’Allemagne du tournoi mais pour nous, passez au tour suivant.

« C’est de l’histoire. Lors des conférences de presse, nous avons tous été interrogés sur les matchs précédents, mais aujourd’hui, nous avons créé notre propre morceau d’histoire. Gary Neville disait hier soir que ces choses ne reviennent pas souvent, mais nous ‘ J’ai tiré le meilleur parti de cette opportunité. C’était un plaisir d’être sur le terrain. «

Jack Grealish à BBC Sport :

« J’ai adoré. Il ne s’agit pas de moi, il s’agit de l’équipe, je suis juste entré en jeu et j’ai essayé de créer. J’ai joué un rôle dans le premier but et j’ai marqué le deuxième, donc je pense que c’était une bonne performance de ma part !

« Le manager m’a juste dit de sortir et de m’exprimer, de jouer avec le sourire aux lèvres, et je l’ai fait.

« C’est dur pour [Harry Kane]. C’est notre joueur dont on parle le plus, notre meilleur joueur, les équipes vont le doubler et essayer de le faire sortir du jeu. Mais quand le jeu s’est ouvert à la fin, quand Luke me l’a donné, j’allais tirer sur ma gauche, mais j’ai vu H dans la surface et je l’ai croisé pour lui. »

Harry Maguire à BBC Sport :

« Cela a été quelques années difficiles pour tout le monde dans ce pays, alors pour redonner le sourire aux visages, nous n’avons pas encore fini – nous avons un autre match samedi.

« Nous devions être courageux sur et en dehors du ballon, le prendre sous pression. Nous avons changé de formation pour leur mettre la pression avec le ballon, ils aiment jouer avec la possession, nous voulions aller homme pour homme sur tout le terrain et J’ai pensé qu’à part les 10 premières minutes, nous avons bien exécuté. »