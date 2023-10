Angleterre 18 – 17 Samoa

C’était une performance de l’Angleterre à oublier alors qu’elle résistait aux Samoa.

L’Angleterre a conservé son invincibilité en Coupe du Monde de Rugby après qu’un essai tardif de Danny Care lui ait permis de s’imposer 18-17 contre une solide équipe des Samoa à Lille.

L’Angleterre a pris un bon départ alors qu’Ollie Chessum a marqué un essai à la neuvième minute, Owen Farrell ajoutant ensuite un penalty à la 16e minute pour devenir le meilleur buteur de points de l’Angleterre alors qu’ils prenaient une avance de 8-0.

Cependant, les Samoa ont brillamment riposté, deux essais de Nigel Ah Wong, tous deux transformés par Lima Sopoaga, leur ont donné une solide avance de 14-8 à la pause et, avec deux autres essais également annulés, ils étaient vraiment l’équipe en tête.

En seconde période, un penalty de Sopoaga a augmenté l’avantage des Samoa à 17-8 avant que l’Angleterre ne réponde par un penalty de Farrell, le capitaine anglais laissant alors trois points alors qu’il était arrêté par le chronomètre des tirs.

Avec un score de 17-11 pour les Samoa et Tumua Manu envoyé au sin-bin, Care a finalement permis à l’Angleterre de franchir la ligne d’arrivée pour un essai converti, son équipe a ensuite tenu pendant les cinq dernières minutes pour remporter la victoire et s’assurer une invincibilité. courir dans les phases de poule.

Histoire du match

Les Samoa ont montré leurs prouesses offensives dès les premières minutes, mais c’est l’Angleterre qui a été la première au tableau d’affichage, Joe Marchant surgissant au milieu de terrain pour nourrir Manu Tuilagi qui a utilisé sa force pour attirer les défenseurs, transmettre à Freddie Steward, puis envoyer Chessum dans le coin.

Nigel Ah Wong des Samoa était en feu en première mi-temps en réussissant un doublé

Farrell s’est ensuite dirigé vers les poteaux à la 16e minute pour sceller un énorme record en devenant le meilleur buteur de tous les temps en Angleterre, succédant à Jonny Wilkinson.

Il n’a pas fallu longtemps pour que les Samoa entrent enfin dans le match avec un passage de jeu incroyable, Ah Wong terminant le mouvement dans le coin et Sopoaga ajoutant les extras pour porter le score à 8-7.

Cet essai a donné l’élan aux Samoa et après une énorme occasion grâce à des passes plus soyeuses, le penalty est arrivé. Alors qu’ils mutilaient depuis l’alignement, Nerai Fumoi a envoyé le coup de pied croisé dans le coin qu’Ah Wong a brillamment récupéré et descendu, Sopoaga se convertissant une fois de plus et prenant une avance de 14-8.

Angleterre : Essais : Ollie Chessum (9), Danny Care (73) ; Conversions : Owen Farrell (16, 57, 74) Samoa : Essais : Nigel Ah Wong (22, 29) ; Conversions : Lima Sopoaga (23, 30, 48)

Duncan Paia’aua pensait qu’il était le prochain pour les Samoa après qu’un mauvais coup de pied d’Alex Mitchell ait provoqué le chaos, mais l’effort de l’arrière a été exclu pour un en-avant dans la préparation, le triplé potentiel d’Ah Wong étant alors annulé. quelques instants plus tard alors que son pied était en touche, leur laissant une avance de 14-8 à la mi-temps.

Les Samoa ont commencé la seconde période avec la même intention qu’en première et ont obtenu leur récompense à la 48e minute lorsque Sopoaga a accru son avantage avec un penalty, leur donnant une avance de 17-8 avec un peu plus d’une demi-heure à jouer.

Steve Borthwick a ensuite fait un gros appel pour retirer George Ford et déplacer Farrell au poste de demi d’ouverture, Marcus Smith arrivant à l’arrière et Steward et Marchant se déplaçant respectivement vers l’aile et le centre extérieur.

Owen Farrell a pris les rênes au 10e rang dans les 40 secondes

L’Angleterre pensait avoir enfin franchi la ligne d’arrivée à la 54e minute mais le deuxième de Chessum était exclu pour un double mouvement, Marchant voyant ensuite son essai annulé quelques minutes plus tard pour une passe en avant.

Farrell a tenté de ramener son équipe dans le match en ajoutant la pénalité pour un tir tardif afin de réduire le déficit à six, mais ensuite trois points ont été perdus car, lorsqu’une autre pénalité est arrivée, il a été chronométré par le chronomètre des tirs car il n’a pas réussi à le faire. effectuez la conversion dans les 60 secondes imparties.

Un carton jaune doux pour Manu alors qu’il éliminait Farrell dans les airs, puis donnait une autre chance à l’Angleterre et, avec une mêlée droite sur la ligne des Samoa, Care trouvait l’écart et passait au-dessus. Farrell s’est converti cette fois pour donner à son équipe une avance de 18-17 et ils ont tenu bon malgré l’immense pression des Samoa pour la victoire.

« C’était décousu de notre part » – Ce qu’ils ont dit

Le capitaine anglais Owen Farrell a déclaré à ITV Sport…

« C’était décousu. Cela ne semblait pas être le meilleur de notre part, mais tout le mérite revient aux Samoa.

« La façon dont ils sont sortis et nous ont tiré dessus était parfois difficile à gérer.

« Je suis heureux que nous ayons trouvé un moyen de revenir, et je suis heureux que lorsque nous n’étions pas à notre meilleur, nous ayons trouvé un moyen de gagner.

« Je pense toujours au jeu. C’est [England points record] quelque chose sur lequel je reviendrai dans le futur. »

Et après?

L’Angleterre affrontera désormais les Fidji ou l’Australie le samedi 14 octobre à Marseille, coup d’envoi à 16h.

Les Samoa sont désormais hors compétition, l’Argentine ou le Japon étant l’équipe qui occupera la deuxième place de la poule D lors de la prochaine étape.